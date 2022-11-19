Bất ngờ nhận được cuộc gọi điện từ chị dâu, tôi chưa kịp bàng hoàng trước tin anh trai mình ngoại tình thì suýt "rụng tim" trước lời lẽ của chị dâu

Tâm sự Eva 19/11/2022 15:43

Câu chuyện về người chị dâu đã ly hôn vì mong muốn của người chồng, ngay sau đó lập tức gọi để mắng em chồng.

Chị dâu ly hôn vì anh trai ngoại tình

Bất ngờ nhận được cuộc gọi điện từ chị dâu, tôi chưa kịp bàng hoàng trước tin anh trai mình ngoại tình thì suýt 'rụng tim' trước lời lẽ của chị dâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, trên một cộng đồng mạng đã đăng tải một bài viết với tiêu đề là 'Anh trai tôi đã ly hôn, phản ứng của tôi như vậy là bất thường lắm à?'. Và cuộc tranh luận của cư dân mạng đã nổ ra

Theo nội dung, vào một ngày nọ, một sinh viên đại học tên A, nghe tin cha mẹ cô ấy nói rằng anh trai và chị dâu của cô ấy sắp ly hôn.

Bất ngờ nhận được cuộc gọi điện từ chị dâu, tôi chưa kịp bàng hoàng trước tin anh trai mình ngoại tình thì suýt 'rụng tim' trước lời lẽ của chị dâu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô A nhỏ hơn anh trai mình 11 tuổi, sau khi nghe cha mẹ kể lại chỉ nghĩ: 'Như vậy à' sau đó không quan tâm nữa, vì cô ấy không thân thiết với anh mình như những cặp anh chị em khác.

Tuy nhiên, vài ngày sau cô A đã nhận được cuộc gọi từ chị người chị dâu và cô đã bị cuốn vào một rắc rối lớn.

Người chị dâu chửi rủa cô A qua điện thoại vì cho rằng mình đã bị xúc phạm: "Anh trai của cô đã ngoại tình với một đồng nghiệp của anh ta và chuẩn bị ly hôn tôi. Tôi sẽ đâm đơn kiện con tiểu tam đó”.

"Họ ly hôn là do lỗi của anh trai tôi, vậy tại sao tôi phải xin lỗi cơ..?"

Bất ngờ nhận được cuộc gọi điện từ chị dâu, tôi chưa kịp bàng hoàng trước tin anh trai mình ngoại tình thì suýt 'rụng tim' trước lời lẽ của chị dâu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi thấy cô A chỉ im lặng lắng nghe mà không nói gì trong suốt cuộc gọi, người chị dâu đột nhiên ngừng nói và gắt gỏng lên: “Cô không có gì để nói với tôi à?”.

Cô A nghĩ thầm: 'Mình thậm chí không lừa dối chị ấy. Đâu phải mình ngoại tình đâu…”, mặc dù cô A đã nghĩ như vậy nhưng vẫn cố gắng nói lời động viên chị dâu: "Cố lên nhé chị".

Sau đó, người chị dâu đã hét lên và cúp máy: "Anh trai cô ngoại tình nên dẫn đến ly hôn, cô không thấy có lỗi với tôi à? Đúng là người không có cảm xúc”.

Bất ngờ nhận được cuộc gọi điện từ chị dâu, tôi chưa kịp bàng hoàng trước tin anh trai mình ngoại tình thì suýt 'rụng tim' trước lời lẽ của chị dâu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nghe những lời nói của chị dâu, cô A rơi vào tình trạng lo lắng

Cô A nói rằng: “Lúc đầu, tôi nghĩ rằng chị dâu làm vậy là dô cô ấy rất tức giận. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi thấy các kỹ năng xã hội và sự đồng cảm của mình còn thiếu.”

Cô A nhấn mạnh: “Tôi hoàn toàn không ủng hộ việc anh trai ngoại tình” và hỏi ý kiến ​​của cư dân mạng là: “Bình thường trong những trường hợp như thế này, tôi có phải nên đi xin lỗi hay không?".

Cư dân mạng chia ra hai luồng ý kiến "Anh trai ngoại tình, vậy tại sao phải xin lỗi vs phản ứng của chị  với người khác như vậy là bình thường"

Bất ngờ nhận được cuộc gọi điện từ chị dâu, tôi chưa kịp bàng hoàng trước tin anh trai mình ngoại tình thì suýt 'rụng tim' trước lời lẽ của chị dâu - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi câu chuyện này được tiết lộ, ý kiến của cư dân mạng đã khác nhau một cách rõ ràng.

Một số cư dân mạng bình luận đồng tình với hành động của cô A: "Sao lại giận cá chém thớt vậy", "Anh trai lừa dối cô hay em gái lừa dối cô?", "Thà gọi điện cho bố mẹ chồng để hỏi còn hơn đó", "Mọi người đều hiểu rằng chị dâu đang tức giận, nhưng chị dâu nên nổi điên và làm loạn với người anh trai đã ngoại tình mới đúng. Chứ em gái thì có tội gì đâu?”.

Bất ngờ nhận được cuộc gọi điện từ chị dâu, tôi chưa kịp bàng hoàng trước tin anh trai mình ngoại tình thì suýt 'rụng tim' trước lời lẽ của chị dâu - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, những người khác lại có ý kiến khác: "Họ ly hôn vì anh trai của bạn ngoại tình, không phải đây là việc bình thường khi chị dâu phản ứng như thế với bạn hay sao?", "Cùng là phụ nữ mà bạn không thấy cảm thông hay sao? ", "Vì việc này liên quan đến gia đình bạn. Nếu bạn muốn nói không thì bạn phải mềm dẻo lên"

Theo Insight

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Từ khóa:   Tâm sự chuyện eva tâm sự chuyện gia đình chuyện chị dâu

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