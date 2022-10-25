4 thói quen sống tồi tệ khiến bạn không thể thoát nghèo nếu không sửa ngay lập tức

Tâm sự Eva 25/10/2022 09:05

Bất kể bạn kiếm được bao nhiêu tiền, nếu hiện tại bạn vẫn đang rỗng túi thì bạn nên kiểm tra lại 'thói quen chi tiêu' của mình.

Khi bạn mua nhiều món đồ vì nghĩ nó rẻ và chỉ là số lẻ, nhưng hoá đơn thanh toán của bạn có thể tăng từ 'khoảng 170.000 VND' thành 'khoảng 1.700.000 VND' mà bản thân không nhận ra.

4 thói quen sống tồi tệ khiến bạn không thể thoát nghèo nếu không sửa ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hành động tiêu tiền thì rất là nhẹ nhàng, nhưng hành động này lại gây ra ảnh lớn là làm cháy túi của bạn.

Bạn nên khắc phục vấn đề này càng sớm càng tốt. Nếu bạn muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói, hãy xem 4 thói quen sinh hoạt trong lối sống mà bạn cần phải thay đổi.

Nguyên nhân của sự lười biếng - các ứng dụng giao hàng và taxi đều là những thứ xa xỉ

1. Thói quen bật 'ứng dụng giao hàng' khi thấy đói

4 thói quen sống tồi tệ khiến bạn không thể thoát nghèo nếu không sửa ngay lập tức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đã quen với sự tiện lợi của các ứng dụng giao hàng là chỉ cần nằm trên giường và đặt hàng bằng điện thoại di động là có thể giao hàng đến tận nhà. Tuy nhiên, nếu bạn liên tục chọn giao thức ăn một lần như vậy, chi phí ăn uống của bạn sẽ tăng đến mức vượt quá khả năng chi trả của bạn.

4 thói quen sống tồi tệ khiến bạn không thể thoát nghèo nếu không sửa ngay lập tức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vì đây là phần có ảnh hưởng lớn nhất đến thói quen ăn uống của bạn ngay từ đầu nên việc sửa thói quen đó không hề dễ dàng. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn vào bảng sao kê thẻ tín dụng của mình trong tháng này và ghi lại số tiền bạn đã chi tiêu cho việc ăn uống, thì bạn sẽ có thể giảm từ từ.

2. Thói quen đi taxi dù chỉ hơi mệt một tí

4 thói quen sống tồi tệ khiến bạn không thể thoát nghèo nếu không sửa ngay lập tức - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

"Vào ngày nắng nóng, tàu điện ngầm thì đông đúc, chờ xe buýt thì mệt mỏi..."

Đó là điều mà các bạn hay làm và các bạn luôn hợp lý hóa việc đi taxi với nhiều lý do khác nhau. Nếu việc thường xuyên sử dụng taxi trở thành thói quen thì đây là một trong những thói quen cần phải chú ý nhất vì có thể bạn sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền chỉ để đi lại.

4 thói quen sống tồi tệ khiến bạn không thể thoát nghèo nếu không sửa ngay lập tức - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Để giải quyết vấn đề này, mỗi khi muốn đi taxi thì bạn hãy nghỉ rằng nếu không đi taxi mình sẽ tiết kiệm được khoảng 70.000 VND và dùng số tiền đó để tự thưởng cho bản thân. Làm theo cách này bạn có thể nhận ra mình thường chi bao nhiêu tiền cho taxi và đồng thời tạo thói quen tiết kiệm.

Bảo vệ sức khỏe là bảo vệ ví tiền của bạn

3. Thói quen đi cafe sau khi ăn xong

4 thói quen sống tồi tệ khiến bạn không thể thoát nghèo nếu không sửa ngay lập tức - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người thường sẽ đến một quán cà phê ấm cúng sau khi ăn xong để thư giãn. Bạn có thể sẽ ghé qua quán cà phê với tâm trạng nhẹ nhàng, nhưng những ngày này, giá của bất kỳ loại đồ uống của thương hiệu nhượng quyền nào cũng tăng ngang với giá của một bữa ăn.

4 thói quen sống tồi tệ khiến bạn không thể thoát nghèo nếu không sửa ngay lập tức - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, nếu không ảnh hưởng bởi thời tiết thì bạn nên mua gì đồ uống giá rẻ ở cửa hàng tiện lợi và đi đến công viên để thư giãn.

4. Thói quen giải stress bằng cách đi nhậu

4 thói quen sống tồi tệ khiến bạn không thể thoát nghèo nếu không sửa ngay lập tức - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn ăn đồ ăn ngon xong sau đó uống rượu, bạn cảm thấy như thể mọi căng thẳng của bạn đều tan biến. Tuy nhiên, nếu bạn tỉnh dậy sau cơn say rượu và thấy số dư tài khoản của bạn bị giảm, bạn có thể buồn lại đấy.

4 thói quen sống tồi tệ khiến bạn không thể thoát nghèo nếu không sửa ngay lập tức - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Thay vì bỏ hoàn toàn việc uống rượu thì bạn có thể thực hiện các quy tắc của riêng mình, chẳng hạn như mỗi tuần một lần, mỗi tháng một lần, v.v., bạn sẽ có thể giữ được sức khỏe và sự cân bằng cũng như cảm giác hoàn thành công việc.

Theo Insight

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