Sửa chữa máy tính giùm bạn gái mình, chàng trai suy sụp tinh thần sau khi biết được bí mật sốc bấy lâu nay giấu kín

Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu phát hiện ra mặt khuất của người yêu mình?

Người đàn ông bị tan vỡ sau khi bóc trần 'hộp Pandora' của bạn gái

Anh A đã mang máy tính bị hỏng của bạn gái về nhà để sửa chữa... phát hiện một đĩa cứng ẩn khi đang sửa chữa

Cụ thể là gần đây, trên các cộng đồng mạng trực tuyến, đã đăng tải câu chuyện của một người đàn ông A với tiêu đề “Tôi đã nhận được trái đắng khi sửa chữa máy tính giùm bạn gái mình.”

Theo lời kể, anh A đã mang máy tính bị hỏng của bạn gái về nhà để sửa máy. Trong khi mở máy tính ra để kiểm tra cấu trúc bên trong, anh A đã tìm thấy một đĩa cứng trông rất cũ kỹ. Đây là một sản phẩm IDE được phát hành vào những năm 2000.

Ảnh minh họa: Internet

Anh A là người rất giỏi về đã máy tính, anh đã kết nối đĩa cứng với máy tính của mình. Bằng cách này, anh A đã tiếp xúc với lịch sử đen tối của bạn gái, thứ khiến anh ta không thể nào quên trong một thời gian dài.

Anh phát hiện ra 'thư mục trong suốt' lấp đầy bên trong đĩa cứng ... Anh A vì quá tò mò không thắng được lý trí nên đã lén lút mở ra xem

Ảnh minh họa: Internet

Đĩa cứng mà anh A kiểm tra thông qua máy tính của anh, chứa đầy các thư mục trong suốt. Anh A thường xuyên sửa máy tính cho người quen nên đã tự động cài đặt 'xem thư mục ẩn', nhưng tất cả thư mục trong suốt này đều là những thư mục bị bạn gái anh tự ý giấu đi.

Không thắng được sự tò mò, anh A đã mở từng tập thư mục ra, trong đó có chứa những bức ảnh thời thơ ấu của bạn gái anh.

Khi anh A đang xem lại ký ức thuở ấu thơ của bạn gái, thì va phải một đoạn video khiến anh sốc nặng

Anh A người đang xem tập thư mục với một nụ cười hạnh phúc, sau đó anh mở phải một đoạn video và trở nên hoảng loạn.

Trong đoạn video, người bạn gái yêu quý của anh đang nói chuyện điện thoại video với người bạn trai cũ. Không chỉ dừng lại ở đó, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mắt anh A.

Ảnh minh họa: Internet

Sau một khoảng gian trôi qua, cô bạn gái của anh A nhanh chóng cởi bỏ trang phục và một cảnh quay giật gân hiện lên trước mắt anh A, người bạn gái đang khiêu vũ và trình diễn một màn thoát y.

Anh A tâm sự trong bài viết: "Có vẻ như cô ấy đã chụp ảnh cơ thể của mình và gửi nó đi." "Tôi nghĩ rằng mình nên bỏ qua vì khi đó cô ấy còn rất nhỏ. Nhưng mà tôi thấy cô đơn quá.”

Cư dân mạng nảy ra 2 luồn ý kiến trái ngược nhau: “Chắc cay đắng lắm đây" vs "Tại sao bạn lại tự ý lục lọi đồ của người khác vậy?"

Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng khi xem câu chuyện đã để lại nhiều bình luận khác nhau, chẳng hạn như "Nghe có vẻ cay đắng quá", "Có thể người bạn gái không xóa được vì chính cô cũng không tìm được những thứ mình giấu", "Rơi vào trường hợp này thì không biết làm gì ngoài ngồi đó bối rối thôi.”

Tuy nhiên, một số cư dân mạng đã để lại những bình luận trách móc anh A, chẳng hạn như "Tại sao bạn lại tự ý lục lọi đồ của người khác vậy?" và "Đó là lỗi sai của bạn khi cố gắng kiếm đều không nên thấy bằng mọi giá đấy".

Theo Insight