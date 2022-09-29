Những sai lầm phổ biến mà mọi người thường mắc phải ở độ tuổi 30

Tâm sự Eva 29/09/2022 08:07

Ở độ tuổi 30, nếu bạn chỉ lo tập trung vào công việc và tiền bạc, thì bạn có thể sẽ bỏ lỡ những cơ hội không thể quay trở lại được trong cuộc đời.

Nếu bạn chỉ bị mắc kẹt trong vòng xoáy công việc và tiền bạc ...

Những sai lầm phổ biến mà mọi người thường mắc phải ở độ tuổi 30 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi ở độ tuổi 30 chúng ta cần nỗ lực nhiều để duy trì các mối quan hệ hơn là so với khi ở độ tuổi 20. Nhìn lại chặng đường 30 năm đã qua, có nhiều người nói rằng: “Vào độ tuổi đó, người ta dễ dàng bỏ qua các mối quan hệ hoặc bỏ qua những cơ hội không thể quay lại được trong đời vì trách nhiệm của bản thân ngày càng nhiều”.

Phương tiện truyền thông kinh tế của Mỹ 'Business Insider' đã đăng tải 6 sai lầm phổ biến mà mọi người thường mắc phải ở độ tuổi 30.

Từ bỏ những hoài bão lớn lao của mình

Những sai lầm phổ biến mà mọi người thường mắc phải ở độ tuổi 30 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ở tuổi đôi mươi, bạn sẵn sàng làm những việc mà mình không đam mê để có được một công việc ổn định. Nhưng sớm hay muộn, công việc đó cũng trở thành một nghề nghiệp.

Ở độ tuổi 30, mọi người mong muốn một công việc ổn định hơn là một công việc thỏa mãn sở thích và trở nên chỉ quan tâm đến tiền lương. Ngay cả khi bạn muốn thử một công việc kinh doanh mới hoặc một cái gì đó khác, điều đó ngày càng khó thực hiện hơn khi trách nhiệm bạn đang gánh vác tăng lên.

Ưu tiên cuộc sống công việc hơn gia đình và bạn bè

Những sai lầm phổ biến mà mọi người thường mắc phải ở độ tuổi 30 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đừng chỉ làm việc. Hãy tạo nên những kỷ niệm để khi về già còn có ký ức đẹp để nhớ lại. Càng lớn tuổi, bạn càng khó xây dựng những mối quan hệ có ý nghĩa với bạn.

Lơ là sức khỏe của bản thân

Những sai lầm phổ biến mà mọi người thường mắc phải ở độ tuổi 30 - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu chỉ chăm chăm theo đuổi công việc mà không nghỉ ngơi, thì có thể làm suy kiệt sức khỏe của bạn. Nên nhớ rằng sức khỏe là trên hết. Bạn nên tập thể dục thường xuyên và hoạt động nhiều hơn khi còn trẻ.

Bỏ lỡ cơ hội có con

Những sai lầm phổ biến mà mọi người thường mắc phải ở độ tuổi 30 - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Một huấn luyện viên CEO Allison Whitmeier coi việc có con ở độ tuổi 30 là điều hiển nhiên, nhưng cuối cùng cô ấy không thể mang thai được vì đang bận tìm kiếm một công việc mới. Cuối cùng, cô đã không thể có thai và ly hôn, sau đó cô kết hôn lần nữa và có một đứa con ở tuổi 43. Cô đã đút kết ra rằng: "Giờ tôi mới nhận ra rằng nếu bạn muốn có con, tốt hơn hết là nên có chúng trước khi quá muộn".

Không dành đủ thời gian cho cha mẹ

Những sai lầm phổ biến mà mọi người thường mắc phải ở độ tuổi 30 - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

James Altucher, một doanh nhân 54 tuổi, đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình: “Khi tôi 34 tuổi, tôi đã không gọi điện thoại sau khi cãi nhau qua điện thoại với ba mình. Nhưng 6 tháng sau, ba tôi qua đời vì đột quỵ. Một tuần trước khi ba tôi qua đời, ông ấy đã gửi email cho tôi và nói "Xin chào" nhưng tôi thậm chí còn không trả lời lại cho ông. Con thành thật xin lỗi, thưa ba”.

Đừng quên rằng ba mẹ của bạn cũng giống như bạn, họ cũng đang già đi từng ngày. Bạn không nên xem việc ba mẹ chờ đợi mình là việc đương nhiên.

Ngừng vui chơi

Những sai lầm phổ biến mà mọi người thường mắc phải ở độ tuổi 30 - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Bạn không cần phải từ bỏ việc tận hưởng cuộc sống chỉ vì bạn không còn ở tuổi đôi mươi nữa. Nhiều doanh nhân nói rằng việc chạy theo tiền bạc trong nửa đời người đã khiến họ không hài lòng và hoài nghi về cuộc sống.

Những sai lầm phổ biến mà mọi người thường mắc phải ở độ tuổi 30 - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Hãy thường xuyên gặp gỡ những người thân yêu với bạn, đi du lịch với bọn trẻ và đi xem hòa nhạc với bạn bè. Đừng quên rằng số tiền bạn chăm chỉ kiếm được sẽ không có ích gì nếu bạn không hạnh phúc.

Theo Kormedi

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