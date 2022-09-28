Nghe thấy âm thanh lạ khi ở nhà một mình với cha dượng, cô gái lén nhìn ra phòng khách thì hốt hoảng trước cảnh tượng đang diễn ra

Tâm sự Eva 28/09/2022 11:04

Mặc kệ đứa con gái cấp 3 vẫn đang ở trong phòng, gã cha dượng vẫn làm điều này ngoài phòng khách.

Cha dượng với cô con gái đang ở nhà một mình cùng nhau, đột nhiên…

Nghe thấy âm thanh lạ khi ở nhà một mình với cha dượng, cô gái lén nhìn ra phòng khách thì hốt hoảng trước cảnh tượng đang diễn ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể là gần đây, trên một trang cộng đồng mạng đã đăng tải một bài viết với tiêu đề 'Chỉ có hai cha con ở nhà mà người cha dượng lại đi xem phim khiêu dâm trong phòng khách' đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Năm nay, cô gái A là một học sinh năm nhất trung học, cô chia sẻ rằng mình không muốn về nhà sau một sự cố xảy ra vài ngày trước.

Nghe thấy âm thanh lạ khi ở nhà một mình với cha dượng, cô gái lén nhìn ra phòng khách thì hốt hoảng trước cảnh tượng đang diễn ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo lời kể thì các đây vài ngày, cô A ở nhà một mình với cha dượng vì mẹ và anh trai nói rằng sẽ về muộn.

Trong lúc vô tình cô A đã ngồi xem TV cùng với cha dượng trong phòng khách, nhưng cuối cùng bởi vì cô không thể chịu được bầu không khí lúng túng và khó xử nên cô đã lẻn về phòng của mình.

Tuy nhiên, cô A vì sợ nếu đóng cửa lại sẽ khiến người cha dượng hiểu nhầm là cô ghét ông ấy, vậy nên cô A đang định mở cửa ra thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ và dừng mọi hành động của mình lại.

Đột nhiên, cô con gái nghe thấy một tiếng động lớn...

Nghe thấy âm thanh lạ khi ở nhà một mình với cha dượng, cô gái lén nhìn ra phòng khách thì hốt hoảng trước cảnh tượng đang diễn ra - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau một hồi lắng nghe, cô A cảm thấy khó chịu và sợ hãi khi xác nhận âm thanh đó là tiếng của một bộ phim 'khiêu dâm'. Đồng thời cô nhắn tin cho mẹ mình và giải thích sự việc với mẹ ở trạng thái hoản loạn: "Mẹ mau về nhà đi ạ".

Tuy nhiên, khi người mẹ trở về nhà đã hành động như thể không có chuyện gì xảy ra và khuyên nhủ A rằng: “Con đừng hiểu lầm, TV còn chiếu những bộ phim có những nội dung và phân cảnh kì lạ hơn cơ."

Rất tức giận vì thái độ dửng dưng của mẹ, cô gái đã A nổi giận. Người mẹ bắt đầu thở dài và lắp bắp nói với A rằng rằng: "Đó chỉ là một bộ phim được phát trên TV thôi mà, con có nói quá lên không đấy?"

Nghe thấy âm thanh lạ khi ở nhà một mình với cha dượng, cô gái lén nhìn ra phòng khách thì hốt hoảng trước cảnh tượng đang diễn ra - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người mẹ bực mình nói với cô A rằng: "Những gì bố dượng của con xem là một video khiêu dâm do một người bạn gửi cho, và người lớn xem nó cũng không có gì lạ đâu con.” Người mẹ còn nói thêm: “Con đừng có cư xử một cách nhạy cảm như vậy".

Những tưởng mẹ sẽ hiểu cho mình nhưng cô đã vô cùng sốc trước phản ứng dửng dưng và lạnh lùng của mẹ, và sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng cô đã tìm đến lời khuyên từ cư dân mạng.

Cô A hỏi rằng: “Có bình thường không khi biết con mình vẫn đang ở trong phòng mà vẫn bật to tiếng phim khiêu dâm?” Và “Tôi không thể hiểu nổi được, có phải tôi đang quá nhạy cảm hay không?”.

Khi bài đăng được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đã để ra những bình luận quan tâm và chỉ trích, họ cho rằng: "Làm sao mà một người được gọi là cha lại làm chuyện như vậy nhỉ?", "Ngay cả người mẹ còn bỏ qua một cách bình thường thì cũng kỳ lạ thật đấy."

Nghe thấy âm thanh lạ khi ở nhà một mình với cha dượng, cô gái lén nhìn ra phòng khách thì hốt hoảng trước cảnh tượng đang diễn ra - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Một cư dân mạng khác đã đưa ra lời khuyên cho A là: “Nếu lần sau xảy ra sự việc tương tự, bạn hãy khóa trái cửa phòng, sau đó quay video lại rồi báo cảnh sát hoặc giáo viên chủ nhiệm của bạn”.

Theo Insight

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Từ khóa:   Tâm sự eva tâm sự gia đình cha dượng

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