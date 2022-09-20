Deng Yajun là một kiểm tra viên DNA sống ở Hồng Kông, cô được đặt cho biệt danh là kẻ gây ra các cuộc chia tay và ly hôn.

Cụ thể là dạo gần đây, hãng truyền thông Hong Kong HK01 đã đưa tin về một câu chuyện gây sốc bởi một chuyên gia xét nghiệm DNA ở Hong Kong kể lại.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Deng Yajun đã tiết lộ về một kết quả kiểm tra gây sốc nhất mà cô từng trải qua.

Nhiều cặp vợ chồng đã quyết định ly hôn khi nghe các kết quả xét nghiệm DNA của của cô.

Ảnh minh họa: Internet

Cô thú nhận rằng sự việc này khiến cô nhận ra bản chất xấu xa của con người.

Theo Deng Yajun, ông A bị gia đình và người dân nghi ngờ có quan hệ bất chính với người con dâu B. Thậm chí, họ còn nghi ngờ rằng đứa con của người con dâu B không phải là cháu trai của ông A mà là con trai của ông.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, ông A đã yêu cầu đi xét nghiệm quan hệ cha con DNA để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Khi đã có kết quả xét nghiệm, ông A thậm chí còn đi kiểm tra cùng gia đình mình.

Ảnh minh họa: Internet

Kết quả kiểm tra đã gây ra một cú sốc đối với gia đình. Đúng như dự đoán và nghi ngờ của mọi người, đứa trẻ do người con dâu B sinh ra không phải cháu trai của ông A mà là con ruột của ông.

Ảnh minh họa: Internet

Cô Deng Yajun chia sẻ thêm là sau việc đó cô cũng không rõ hoàn cảnh hiện tại của gia đình đó ra sao, liệu họ có ly hôn sau khi sự thật được tiết lộ hay không. Nhưng cư dân mạng khi xem câu chuyện vẫn không khỏi bàng hoàng.

Nhiều cư dư mạng đã để lại các bình luận như: "Câu chuyện này diễn ra y như trong mấy bộ phim tôi đã từng xem vậy", "Chuyện ngoại tình này là chủ ý của cô con dâu hay là của ông bố?", "Không tiết lộ nhưng tôi vẫn cảm thấy gia đình kia đã tan nát từ khi biết được sự thật rồi.", "Đúng là chuyện quái gì cũng xảy ra được mà", "Đã ngoại tình rồi nhưng ông bố có vẻ tự tin mình vô tội dữ vậy?",...

Theo Insight