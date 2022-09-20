Câu chuyện này được tiết lộ thông qua một chương trình talkshow 19+ tên là 'Chướng ngại của các cặp vợ chồng'.

Sau một năm cố gắng giảm cân và đi cắt xương, người vợ đã thành công giảm được 40 kg, và có được một nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành không thua kém nữ diễn viên nào cả.

Sự việc bắt đầu từ việc người chồng đi ngoại tình. Người vợ tận mắt nhìn thấy cảnh ngoại tình của chồng mà vẫn không nói gì, vì cô rất tự ti dáng vẻ béo ú và tiều tụy của mình. Sau đó, cô quyết định ăn kiêng giảm cân và làm phẫu thuật thẩm mỹ.

Ảnh minh họa: Internet

Người vợ đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác, và cô cuối cùng đã thành công khiến người chồng quỳ gối trước mình bằng 'hành động này'.

Người vợ đã nhắm đến khoảng thời gian người chồng vắng nhà một năm đi công tác nước ngoài để giảm cân.

Kết quả là thành công tốt đẹp. Người vợ như được tái sinh thành một cô gái tuyệt sắc đến nỗi người chồng không thể nhận ra. Người vợ đã thành công trong việc khiến chồng gắn bó lại với mình, nhưng đó không phải là kết thúc.

Ảnh minh họa: Internet

Người vợ đã thay đổi sau khi giảm cân, cô đã trả thù bằng cách ngoại tình như việc người chồng đã làm trong quá khứ.

Người vợ thủy chung son sắt từ lúc nào đã trở thành người chỉ lo cho bản thân. Tính cách của cô trở nên ích kỷ, và cô đã ngoại tình với huấn luyện viên hướng dẫn thể thao của mình. Và tình thế đã thay đổi, lúc đổi lại là người chồng tận đã chứng kiến ​​cảnh vợ mình ngoại tình.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng người vợ không hề hoảng sợ hay bối rối. Ngược lại, cô ấy rất im lặng và bình tĩnh. Người vợ đã bộc lộ ra những vết thương mà cô ấy đã phải chịu trong quá khứ và hỏi nói với người chồng rằng: "Bây giờ anh đã biết cảm giác của tôi như thế nào lúc chứng kiến anh ngoại tình rồi nhỉ?"

Nghe những lời chất vấn của vợ, người chồng liền quỳ xuống xin lỗi.

Thấy những lời nói và hành động chân thành của chồng, người vợ đã lựa chọn tha thứ cho chồng. Sau đó, họ lại hòa thuận và có thêm một đứa con thứ hai. Nhưng hạnh phúc của họ không kéo dài được bao lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Người vợ vì duy trì chế độ ăn uống nghiêm ngặt để giữ gìn vóc dáng cuối cùng đã sẩy thai đứa con thứ hai.

Trước sự đau buồn của người chồng, người vợ đã phát ngôn gây sốc rằng: "Nếu em sinh con, thân hình của em sẽ trở nên tàn tạ. Thà khỏi sinh còn hơn".

Sau khi nghe những lời của vợ, người chồng hỏi lại vợ mình: “Đã thế này rồi, sao em lại không ly hôn với anh?”.

Người vợ đáp trả rằng "Em chỉ mới giảm cân thôi mà thế giới này trong mắt em đã trông rất khác rồi, và em cũng muốn gặp gỡ nhiều bạn bè khác giống như anh thôi."

Ảnh minh họa: Internet

Người chồng đã đi xin lời khuyên cho mối quan hệ vợ chồng đau khổ này, anh nói rằng anh muốn níu kéo vợ mình một lần nữa.

Những người tham chương trình sau khi nghe câu chuyện đã chia sẻ ý kiến của mình rằng: “Tôi nghĩ rằng người vợ trước khi giảm cân chắc hẳn đã bị tổn thương rất nhiều. Nếu tôi là người chồng đó, tôi nghĩ tốt nhất là lựa chọn ly hôn để mọi người không còn ai bị tổn thương nữa".

Thêm một người khác chia sẻ ý kiến của mình : "Không phải vẫn còn hình ảnh về một người mẹ đã dành tất cả mọi thứ cho con mình trước khi thay đổi ngoại hình hay sao?" Và người này đã an ủi người chồng bằng cách nói: "Nếu vì con thì hãy thuyết phục vợ, mọi lựa chọn đều nên đặt con lên hàng đầu rồi hẳn quyết định”.

Theo Insight