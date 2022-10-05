Cụ thể là gần đây, trên một trang cộng đồng mạng đăng tải một bài báo có tiêu đề 'Tôi đã nuôi bé chó nhà tôi được 10 năm, nhưng nếu người bạn trai mà tôi quá yêu rơi xuống nước cùng lúc với bé chó, tôi nên cứu ai trước đây?'.

Nếu người bạn yêu thương đang gặp khó khăn hay rắc rối, thì điều đầu tiên bạn muốn làm là giúp đỡ họ. Nhưng nếu bạn chỉ được chọn một trong số họ...?

Cô muốn chạy về nhà ngay lập tức để kiểm tra tình trạng của chú chó cưng, nhưng cuộc hẹn với bạn trai cũng rất quan trọng, vì vậy cô bắt đầu suy nghĩ xem mình phải làm gì.

Tác giả là cô A đang đi hẹn hò với bạn trai mình như thường lệ, thì bất ngờ nhận được cuộc gọi báo rằng chú chó cưng của cô đang cấp cứu.

Sau một một khoảng thời gian suy nghĩ, cô A đã nói với bạn trai và xin sự cảm thông: "Em xin lỗi, nhưng chú chó nhà em đang phải đi cấp cứu ... Hôm nay chúng ta dừng tại ở đây nhé?"

Ảnh minh họa: Internet

Bạn trai không thể nào hiểu nỗi được việc bạn gái mình bỏ buổi hẹn hò về nhà chỉ vì thú cưng

Vì họ chỉ mới hẹn hò với nhau được một tháng thôi, nên người bạn trai lúc nào cũng muốn gặp bạn gái mình lâu hơn nên đã bắt đầu bày tỏ sự buồn bã của mình.

Người bạn trai nói: “Bố mẹ em sẽ đưa chú chó đến bác sĩ thú y trước, còn em thì sau khi buổi hẹn kết thúc rồi em hẵng đến đó được không?”. Bạn trai buồn bã nói tiếp “Chúng ta gặp nhau chưa được hai tiếng đồng hồ nữa đó”.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, bạn trai hỏi cô A: "Nếu anh và chú chó của em rơi xuống nước cùng một lúc, em sẽ cứu ai trước?".

Đứng trước câu hỏi khó nhằn này, cô A không thể dễ dàng đưa ra câu trả lời. Chú chó cô đã nuôi hơn 10 năm nay, và gia đình cô xem nó như anh em một nhà nên nó luôn là có vị trí cao trong lòng của cô A.

Cô A tuy mới quen người bạn trai này được 1 tháng, nhưng cô yêu anh ấy hơn bất cứ ai và lúc nào coi người bạn trai là ưu tiên số 1 trong mối quan hệ của mình.

Dù suy nghĩ thế nào đi nữa, cô A cũng nghĩ rằng chú chó cưng của mình là ưu tiên hàng đầu nên cô đã nói xin lỗi và thuyết phục bạn trai cho cô về. Cuối cùng sau khi cô A trở về nhà, cô bắt đầu cảm thấy bị bối rối và không biết liệu cô có quá ích kỷ hay không. Cô ấy nói trong bài báo: "Tôi yêu cả chú chó cưng và bạn trai của tôi rất nhiều, nhưng có lẽ do những năm chúng tôi đã ở bên nhau nên chú chó cưng sẽ được tôi ưu tiên hơn..."

Ảnh minh họa: Internet

Cô đã hỏi ý kiến của cư dân mạng là: "Tôi có quá nhẫn tâm hay không?” Hai luồng phản ứng trái chiều của cư dân mạng "Ưu tiên chú chó cưng của gia đình trước vs bỏ lại bạn trai là chuyện không lịch sự".

Ngay khi câu chuyện này được tiết lộ, một cuộc tranh luận sôi nổi giữa các cư dân mạng đã nổ ra. Một số cư dân mạng bình luận rằng: “Chó cưng cũng là một thành viên trong gia đình, nên là việc ưu tiên không phải là chuyện đương nhiên sao tự”, “Nếu người yêu nói với tôi là thú cưng của anh ấy bị ốm, tôi sẽ cho anh ấy đi về ngay”, “Tất nhiên là tôi chọn ưu tiên một phần của gia đình đã gắn bó 10 năm”, “Không phải là chồng, chỉ là bạn trai thôi nên tất nhiên gia đình là trên hết” và “Nếu bạn trai tôi cũng đặt câu hỏi giống như vậy, tôi nghĩ tôi sẽ gặp rắc rối mất”.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, cũng có một số người đưa ra lời khuyên cho cô A là: “Gia đình bạn có ở nhà và đã đưa chú chó đi bệnh viện rồi, nên là việc bạn bỏ buổi hẹn hò giữa chừng như vậy thì rất là không lịch sự”, “Nếu tôi là bạn trai thì chắc tôi sẽ bị tổn thương dữ lắm", "Nếu mỗi lần đi hẹn hò mà nghe thấy chú chó cưng bị ốm thì bạn bỏ hẹn hò luôn đúng không?".

Nếu là bạn, bạn sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào cho câu hỏi "Nếu bạn trai và chú chó cưng của bạn bị rơi xuống nước, bạn sẽ giải cứu ai trước?".

Mặt khác, một chủ đề tương tự gần đây cũng đang thu hút sự bàn tán lớn, chính là: “Nếu nhà xảy ra hỏa hoạn, bạn sẽ cứu ai trước giữa thú cưng của mình và những đứa trẻ nhà hàng xóm?”

Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết cư dân mạng đều trả lời: "Gia đình lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu, vì vậy chúng tôi sẽ chọn cứu thú cưng".

Những lý do được đưa ra cho câu trả lời này rằng: “Động vật là kẻ yếu" và "Đây là gia đình của tôi, đương nhiên tôi sẽ cứu thú cưng".

Về vấn đề này, cũng có những người phản bác rằng, "Dù vậy con người vẫn phải ưu tiên trước động vật chứ" và “Tôi nhận ra chủ nghĩa cá nhân nghiêm trọng như thế nào trong xã hội của chúng ta hiện nay.”

Theo Insight