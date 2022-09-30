Gia đình tan nát bởi vì vợ nghiện mạng xã hội

Tâm sự Eva 30/09/2022 09:20

Cây chuyện về người vợ trở nên kỳ lạ kể từ khi bắt đầu kiếm tiền thông qua mạng xã hội bằng hình thức 'mua chung'.

Người vợ ngày càng trở nên kỳ lạ

Người vợ làm công việc kiếm tiền trên mạng xã hội, thời gian trôi đi tích cách cô ngày càng kỳ lạ hơn. Cuối cùng tới một ngày người vợ yêu cầu với chồng mình hãy giả vờ ly hôn.

Mạng xã hội là công cụ giúp chúng ta có thể giao tiếp với những người khác và kể cả những người chúng ta không quen biết. Mạng xã hội ngày nay là một con dao hai lưỡi, tuy nhiên nếu bạn biết cách sử dụng hiệu quả nó có thể mở ra một cuộc sống thứ 2 dành cho bạn.

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Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, nếu bạn sử dụng sai cách, nó thậm chí có thể hủy hoại cuộc sống và hơn thế nữa là tính mạng của một con người.

Câu chuyện kể về một người đàn ông đang lao đao vì người vợ sa ngã trên mạng xã hội sau khi kết hôn đang được chia sẻ rầm trộ trên các trang cộng đồng mạng.

Cụ thể là trong chương trình 'The Trouble Couple Who Wants to Be Hot Again' của kênh Channel A, người chồng đã tâm sự về câu chuyện của mình rằng: "Tôi phải giả vờ ly hôn vì vợ tôi là người bị ám ảnh bởi mạng xã hội cụ thể là Instagram".

Người chồng A khi kể câu chuyện đã cho biết rằng vợ mình không sa đà vào mạng xã hội ngay từ đầu. Anh A kể rằng: "Vợ tôi bắt đầu trở nên kỳ lạ khi cô ấy kiếm tiền thông qua hình thức 'mua chung'."

Gia đình tan nát bởi vì vợ nghiện mạng xã hội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Mua chung” là đề cập đến một loại giao dịch bằng cách nhận tiền từ nhóm người mong muốn mua hàng trước và sau đó mới vận chuyển hàng hóa. Đây là một trong những phương thức mua hàng được nhiều người sử dụng vì nếu mua theo nhóm có thể mua được với giá rẻ hơn.

Người vợ đã hành động như thể đang có một mối quan hệ với một người đàn ông khác mà cô ấy đã gặp trong công việc

Người vợ sau khi tình cờ nhận được thông tin mua chung, đã thông báo cho anh A biết rằng cô ấy đã liên lạc với các doanh nhân có liên quan để kinh doanh.

Lúc đầu, vợ tôi và doanh nhân đó chỉ giao tiếp và liên lạc qua lại. Tuy nhiên, hành động liên hệ làm ăn của người vợ ngày càng trở nên táo bạo hơn.

Gia đình tan nát bởi vì vợ nghiện mạng xã hội - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, họ đã thể hiện những hành vi không thể có trong một mối quan hệ làm ăn như họ đã cùng nhau uống rượu và lái xe đưa nhau về nhà. Hành động của hai người giống như một người đàn ông và một người phụ nữ đang tán tỉnh nhau.

Nhưng câu chuyện gây cấn giờ mới bắt đầu.

Người đàn ông doanh nhân mà vợ anh A đang liên hệ để làm ăn, đã biến mất khi tiền ‘mua chung’ của khách hàng được chuyển vào tài khoản của ông để đặt cọc.

Người vợ đã bị người đàn ông đó lừa và cô đã đưa ra một giải pháp gây sốc

Người vợ phát hiện ra rằng mình đã bị lừa, nhưng nó đã quá trễ rồi. Thời gian trôi qua, hàng không về kịp, khách đổ xô đến trước cửa nhà.

Phải đến lúc đó anh A mới biết được những việc vợ gây ra nên đã thay vợ xin lỗi khách hàng. Sau khi thảo luận với vợ để đưa ra một giải pháp thay thế, kết quả là người vợ đã quyết tâm chọn giải pháp kêu gọi sự thương cảm.

Gia đình tan nát bởi vì vợ nghiện mạng xã hội - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người vợ đã thông báo trên trang cá nhân của mình rằng cô ấy đã bị lừa đảo, thậm chí bị chồng mình quay lưng và đòi 'ly hôn' với cô.

Vì đối tượng khách hàng chính của cô là những người đã có gia đình, nên khi người vợ tỏ vẻ mình là kẻ đáng thương thì cơn giận của họ đã tương đối dễ dàng dịu đi. Vì vậy, người vợ đã bắt đầu sống một cuộc sống 'giả tạo'.

Người vợ ngày càng nổi tiếng. Thông qua mạng xã hội, cô ấy đã đủ năng lực để kiếm được số tiền tương đương với mức lương của nhân viên văn phòng bình thường chỉ trong một ngày.

Anh A tưởng rằng mọi việc đã xong và vợ chồng sẽ tiếp tục sống hạnh phúc. Nhưng mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó.

Khi người vợ nhận được sự quan tâm lớn của mọi người và số tiền cô kiếm được đủ để sống thoải mái hơn, thì thái độ của người vợ lập tức thay đổi 180 độ.

Khi sự nổi tiếng và tiền bạc ngày càng cao, người vợ yêu cầu người chồng tiếp tục giả vờ ly hôn

Người vợ đã nói với anh A rằng: "Anh và em gặp nhau thế này không tiện sao? Nếu không có gì bất tiện thì chúng ta cứ tiếp tục giả vờ ly hôn như thế này đi".

Gia đình tan nát bởi vì vợ nghiện mạng xã hội - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Người vợ nói thêm "Nếu em thông báo rằng em và anh đã tái hợp lại với nhau, thì tất cả khách hàng của em sẽ mất hết đấy. Em sẽ cho anh mượn khoản tiền đặt cọc để anh có thể thuê nhà hàng tháng.”

Anh A bộc bạch rằng mạng xã hội đã hủy hoại vợ và gia đình anh, và phân vân phải làm gì để tốt hơn trong việc này.

Gia đình tan nát bởi vì vợ nghiện mạng xã hội - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện đã mắng chửi người vợ rằng: “Cô ta còn không biết cảm ơn vì người chồng đã luôn ở bên cạnh cô ta trong lúc khó khăn…” và “Cô ta nên bị mắng vì đã lừa đảo người khác."

Theo Insight

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