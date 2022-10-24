Một chiếc loa thông minh AI có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề khác nhau mà không cần bạn động tay vào, chẳng hạn như phát các bài hát yêu thích của bạn và đặt hàng sản phẩm, chỉ bằng cách ra lệnh bằng giọng nói mà thôi.

Câu chuyện của một người phụ nữ bắt quả tang bạn trai mình ngoại tình với một chiếc “loa thông minh AI”

Tuy nhiên vào mới đây, một chức năng bất ngờ của loa thông minh AI đã được tiết lộ và đang trở thành chủ đề nóng.

Nhờ sự đơn giản và tiện lợi này, số lượng người dùng loa thông minh AI đang tăng đều đặn.

Lần đầu tiên nghe thấy giọng của một cô gái lạ trên loa thông minh Al...

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, tờ nhật báo Mirror của Anh đã giới thiệu một đoạn video gần đây đã trở thành chủ đề nóng trên TikTok.

Đoạn video do một người phụ nữ tên là Jessica Lowman tung ra đã thu hút được sự hưởng ứng nồng nhiệt với hơn 3,5 triệu lượt xem chỉ sau một ngày đăng tải.

Jessica đang sống cùng với bạn trai của mình và cho đến vài ngày trước, cô đã phát hiện ra rằng bạn trai của mình đang ngoại tình khi kiểm tra lịch sử tìm kiếm loa trên chiếc loa Al thông minh của cô ấy.

Ảnh: TikTok 'jessicalowman1'

Cô ấy có một chiếc loa AI thông minh tên 'Alexa' để ở nhà.

Cách đây không lâu, khi xem qua lịch sử duyệt web được lưu trữ trong tài khoản của Alexa, cô đã bắt gặp một đoạn ghi âm đáng ngờ. Jessica ngay lập tức phát đoạn ghi âm. Đoạn ghi âm có nội dung như sau: "Vậy Alexa có thể làm gì vậy? Bật bài Power Trip Miguel đi".

Cô ấy và bạn trai luôn ra lệnh cho Alex bằng những câu lệnh ngắn gọn, nhưng câu lệnh trong file ghi âm lại quá dài dòng, như thể người này mới sử dụng loa AI thông minh lần đầu tiên.

Đoạn ghi âm tiếp theo có âm thanh bạn trai của Jessica ra lệnh "Điều chỉnh âm lượng lên mức 8". Vậy thì rõ ràng là có 2 người đang ở nhà cùng nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Jessica đã đi tra hỏi bạn trai của mình, và cuối cùng người bạn trai đã thú nhận trước lương tâm của mình. Được biết, hiện tại cô ấy đã chia tay bạn trai.

Cư dân mạng khi xem bài viết đã để lại nhiều bình luận phản ứng nhiệt tình như "Tôi cũng phải đi kiểm tra ngay mới được", “Nếu không xem lịch sử tìm kiếm thì suýt nữa bạn đã không biết gì hết rồi.", "Tôi phải mua một cái loa AI thông minh luôn mới được", v.v..

Theo Insight