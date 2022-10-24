Sau khi phát hiện ra bạn gái mình là "phú bà", anh chàng tôn thờ chủ nghĩa không hôn nhân quay ngoắt 180 độ và cái kết khó tin

Tuy nhiên, gần đây xuất hiện không ít trường hợp dùng lối sống “không kết hôn” để làm quen với đối phương, và sau đó khi quen nhau rồi lại đột nhiên bắt đầu thúc giục kết hôn.

Khi xã hội ngày càng trở nên đa dạng, lối sống của con người thay đổi và số lượng người trẻ chọn lối ‘tư tưởng không kết hôn' tăng nhanh chóng. Kết quả là, nó đã trở thành một hiện tượng tự nhiên và số lượng 'hộ gia đình một người' trong xã hội ngày càng tăng.

Một bài viết được đăng tải trên một trang cộng đồng mạng với tiêu đề là 'Bạn trai chung “tư tưởng không kết hôn” nhưng vì tôi có sở hữu nhà riêng nên đã đòi cưới tôi'. Bài viết đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Cụ thể, một người phụ nữ A đã tiết lộ câu chuyện ngớ ngẩn về việc mình đang hẹn hò hạnh phúc với người bạn trai chung “tư tưởng không kết hôn”, nhưng dạo gần đây anh ta đột nhiên đòi kết hôn với cô.

Theo lời kể, ngay từ lần gặp đầu tiên gặp nhau, cô A và người bạn trai đã tiết lộ cho nhau rằng họ theo chủ nghĩa không kết hôn và có quan hệ tình cảm thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Vào một ngày nọ, thái độ của người bạn trai bắt đầu thay đổi 180 độ sau khi anh phát hiện ra rằng ngôi nhà hiện tại của cô A là nhà riêng của cô.

Người bạn trai của cô A đã nói với cô về vấn đề kết hôn một cách uyển chuyển: “Tại sao em lại chọn lối sống không kết hôn trong khi em có nhà riêng cho gia đình 4 người ở?” Và "Khi em già đi, em chỉ có gia đình và những đứa trẻ để bầu bạn thôi".

Lúc này, cô A đã nghĩ rằng “có nhà thì nhất định phải kết hôn sao?” và cố tình giả vờ không hiểu bạn trai nói gì.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn trai vẫn tiếp tục thuyết phục cô A rằng: "Người đã kết hôn thì có phúc lợi, nhưng người chưa kết hôn thì không có đâu em".

Người bạn trai tiếp tục nói rằng: “Đừng bao biện rằng tất cả mọi người đều hài lòng với cuộc sống không hôn nhân của em và em hãy nghiêm túc tính đến chuyện kết hôn đi”.

Cô A bàng hoàng trước sự thay đổi đột ngột của người bạn trai nên đã tuyên bố chia tay. Cô nói: "Chúng tôi đã gặp nhau khi biết rằng chúng tôi có chung “lối sống không kết hôn”, nhưng thật khó chịu khi anh ấy cứ nói về hôn nhân".

Cô A không thể hiểu nỗi hoàn cảnh mà mình đang gặp phải, sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô đã phải nhờ đến lời khuyên của cư dân mạng: “Chúng tôi gặp nhau sau khi biết rằng chúng tôi có chung ‘lối sống không kết hôn’, nhưng tự nhiên bạn trai lại cứ liên tục về hôn nhân thì tôi chia tay anh ta có đúng không?”

Khi câu chuyện được hé lộ, cư dân mạng đã chỉ trích gay gắt người bạn trai: "Ban đầu người đàn ông chọn ‘lối không kết hôn’ vì không có đủ khả năng để lấy vợ, anh ta chỉ đổi ý khi biết người yêu mình có nhà riêng mà thôi”, "Tự dưng đang bình thường mà nói chuyện cưới xin là hiểu rồi", “Thật là tục tĩu, anh ta chỉ muốn kết hôn vì tiền”.

Một cư dân mạng đưa ra lời nhận xét cho cô A: “Khi muốn kết hôn, bạn hãy thử nói với bạn trai là phải trả lại nhà cho bố mẹ xem, đảm bảo người bạn trai sẽ nói lại với bạn là anh ta không được tự ý lấy vợ đâu”.

Theo Insight