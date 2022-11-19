Một người đàn ông có con gái 7 tuổi gần đây đã phát hiện ra vợ mình ngoại tình. Đối tượng là giáo viên dạy học của con gái mình.

Cụ thể là gần đây, trên một trang cộng đồng mạng đã đăng tải câu chuyện của anh chồng A đang lo lắng không biết phải làm sao với người vợ yêu của mình. Về việc vợ ngoại tình, anh A tâm sự: “Bản thân tôi cũng không thể nói rằng mình là một người chồng tốt, một người cha tốt nhưng việc vợ tôi ngoại tình thì thật là dối trá”

Người chồng nhận ra sự khác lạ của vợ mình dựa vào việc thấy cô ấy trang điểm ngày càng đậm hơn và quan tâm đến cách ăn mặc nhiều hơn. Mọi việc đúng như người chồng suy đoán, người vợ đã đi cặp kè với một người đàn ông . Ngoài ra, người chồng cũng biết rằng người vợ đã đi uống rượu với người đàn ông đấy thông qua tin nhắn điện thoại vào sáng sớm.

Tiếp đó, anh A chia sẻ thêm: "Tôi đăng bài này bởi vì tôi tò mò suy nghĩ của những người khác sẽ như thế nào trong tình huống này, và tôi không thể tìm ra câu trả lời cho dù tôi có nghĩ về nó nhiều đến như thế nào đi chăng nữa."

Ảnh minh họa: Internet

Anh A đã đề xuất 3 phương án giải quyết cho cư dân mạng. Đối với người vợ ngoại tình, đầu tiên là ‘Tôi chỉ cần đợi là được', thứ hai là 'Tôi sẽ điều tra vợ tôi và nhận lời xin lỗi, sau đó quay lại với nhau như xưa', cuối cùng là 'Tôi sẽ thu thập thêm bằng chứng ngoại tình và tiến hành thủ tục ly hôn'.

Tuy nhiên, anh A lại nói thêm: “Cá nhân tôi ghét nhất là phương án 3, nhưng tôi mong nhận được ý kiến của những người có kinh nghiệm trong việc (ngoại tình) này”.

Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng khi xem bài viết, đã đề xuất anh A hãy chọn phương án 2 hoặc 3 và đừng bao giờ chọn phương án 1. Cư dân mạng cũng đưa ra lời khuyên như "Hãy thu thập bằng chứng một cách bí mật", "Hãy giả vờ như bạn không biết gì và thăm dò thử”, và "Hãy hỏi từng chút một và kiểm tra phản ứng của cô ấy"

Ảnh minh họa: Internet

Giữa rất nhiều lời khuyên, anh A đã nói lý do tại sao anh coi phương án 3 là xấu nhất, anh thú nhận: “Vấn đề lớn nhất là đứa con”. Anh A không muốn con mình bị tổn thương bởi cuộc ly hôn của ba mẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em trở nên phẫn nộ và tức giận trước quá trình ly hôn của ba mẹ chúng. Trẻ em cũng sẽ cảm thấy thất vọng và trái tim trở nên đau đớn. Các chuyên gia khuyên rằng ba mẹ nên giúp con cái phục hồi tâm trí. Cha mẹ cần chân thành thấu hiểu tâm tư, tình cảm của con cái, nói thẳng ra là hãy làm hết sức mình để lo cho con cái và chăm sóc chúng.

Theo Insight