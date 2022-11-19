Lần nào đưa con gái đi học thêm cũng thấy vợ trang điểm đậm và ăn mặc diêm dúa, chồng sinh nghi liền bám theo rồi chết sững trước cảnh tượng trước mắt

Tâm sự Eva 19/11/2022 11:31

Người chồng tan vỡ khi phát hiện ra vợ mình ngoại tình với thầy giáo của con gái.

Chồng phát hiện ra vợ ngoại tình với thầy giáo dạy học của con gái

Lần nào đưa con gái đi học thêm cũng thấy vợ trang điểm đậm và ăn mặc diêm dúa, chồng sinh nghi liền bám theo rồi chết sững trước cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông có con gái 7 tuổi gần đây đã phát hiện ra vợ mình ngoại tình. Đối tượng là giáo viên dạy học của con gái mình.

Người chồng nhận ra sự khác lạ của vợ mình dựa vào việc thấy cô ấy trang điểm ngày càng đậm hơn và quan tâm đến cách ăn mặc nhiều hơn. Mọi việc đúng như người chồng suy đoán, người vợ đã đi cặp kè với một người đàn ông . Ngoài ra, người chồng cũng biết rằng người vợ đã đi uống rượu với người đàn ông đấy thông qua tin nhắn điện thoại vào sáng sớm.

Lần nào đưa con gái đi học thêm cũng thấy vợ trang điểm đậm và ăn mặc diêm dúa, chồng sinh nghi liền bám theo rồi chết sững trước cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể là gần đây, trên một trang cộng đồng mạng đã đăng tải câu chuyện của anh chồng A đang lo lắng không biết phải làm sao với người vợ yêu của mình. Về việc vợ ngoại tình, anh A tâm sự: “Bản thân tôi cũng không thể nói rằng mình là một người chồng tốt, một người cha tốt nhưng việc vợ tôi ngoại tình thì thật là dối trá”

Tiếp đó, anh A chia sẻ thêm: "Tôi đăng bài này bởi vì tôi tò mò suy nghĩ của những người khác sẽ như thế nào trong tình huống này, và tôi không thể tìm ra câu trả lời cho dù tôi có nghĩ về nó nhiều đến như thế nào đi chăng nữa."

Lần nào đưa con gái đi học thêm cũng thấy vợ trang điểm đậm và ăn mặc diêm dúa, chồng sinh nghi liền bám theo rồi chết sững trước cảnh tượng trước mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Anh A đã đề xuất 3 phương án giải quyết cho cư dân mạng. Đối  với người vợ ngoại tình, đầu tiên là ‘Tôi chỉ cần đợi là được', thứ hai là 'Tôi sẽ điều tra vợ tôi và nhận lời xin lỗi, sau đó quay lại với nhau như xưa', cuối cùng là 'Tôi sẽ thu thập thêm bằng chứng ngoại tình và tiến hành thủ tục ly hôn'.

Tuy nhiên, anh A lại nói thêm: “Cá nhân tôi ghét nhất là phương án 3, nhưng tôi mong nhận được ý kiến của những người có kinh nghiệm trong việc (ngoại tình) này”.

Lần nào đưa con gái đi học thêm cũng thấy vợ trang điểm đậm và ăn mặc diêm dúa, chồng sinh nghi liền bám theo rồi chết sững trước cảnh tượng trước mắt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng khi xem bài viết, đã đề xuất anh A hãy chọn phương án 2 hoặc 3 và đừng bao giờ chọn phương án 1. Cư dân mạng cũng đưa ra lời khuyên như "Hãy thu thập bằng chứng một cách bí mật", "Hãy giả vờ như bạn không biết gì và thăm dò thử”, và "Hãy hỏi từng chút một và kiểm tra phản ứng của cô ấy"

Lần nào đưa con gái đi học thêm cũng thấy vợ trang điểm đậm và ăn mặc diêm dúa, chồng sinh nghi liền bám theo rồi chết sững trước cảnh tượng trước mắt - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Giữa rất nhiều lời khuyên, anh A đã nói lý do tại sao anh coi phương án 3 là xấu nhất, anh thú nhận: “Vấn đề lớn nhất là đứa con”. Anh A không muốn con mình bị tổn thương bởi cuộc ly hôn của ba mẹ.

Lần nào đưa con gái đi học thêm cũng thấy vợ trang điểm đậm và ăn mặc diêm dúa, chồng sinh nghi liền bám theo rồi chết sững trước cảnh tượng trước mắt - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em trở nên phẫn nộ và tức giận trước quá trình ly hôn của ba mẹ chúng. Trẻ em cũng sẽ cảm thấy thất vọng và trái tim trở nên đau đớn. Các chuyên gia khuyên rằng ba mẹ nên giúp con cái phục hồi tâm trí. Cha mẹ cần chân thành thấu hiểu tâm tư, tình cảm của con cái, nói thẳng ra là hãy làm hết sức mình để lo cho con cái và chăm sóc chúng.

Theo Insight

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Từ khóa:   Tâm sự chuyện eva vợ ngoại tình chuyện hôn nhân

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