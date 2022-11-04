Vợ mang thai mặc dù người chồng bị vô sinh: Tưởng đứa con là điều kỳ diệu nhưng sự thật đằng sau đó khiến người chồng tái mặt

"Làm thế nào mà điều kỳ diệu như vậy lại có thể xảy ra đến với chúng tôi ..."

Theo kết quả kiểm tra, bác sĩ đã nói rằng người vợ đã có thai, và cả hai cảm thấy vui mừng như có được cả thế giới trong tay.

Cụ thể câu chuyện được đăng tải là những ngày dạo gần đây, cảm thấy cơ thể không bình thường, nên cặp vợ chồng đã đến khoa sản để tiến hành kiểm tra.

Ảnh minh họa: Internet

Mang thai là một niềm hạnh phúc đối với mọi cặp vợ chồng, nhưng điều đó còn có ý nghĩa hơn đối với vợ chồng họ.

Nguyên nhân là do người chồng mắc chứng vô tinh trùng (Azoospermia). Vô tinh trùng (Azoospermia) là tình trạng mà nam giới có tinh dịch nhưng lại không có tinh trùng thể hoạt động. Đây là nguyên nhân dẫn đến vô sinh, nhưng có thể điều trị được. Tình trạng này ảnh hưởng đến khoảng 1/10 nam giới. Tình trạng không có tinh trùng nằm trong danh sách những dạng vô sinh ở nam giới hiếm gặp nhưng lại khá nghiêm trọng.

Một món quà kỳ diệu đến người chồng đang bị mắc bệnh

Ảnh minh họa: Internet

Tin vui tìm đến họ trong hoàn cảnh họ gần như đã từ bỏ hy vọng có một đứa con, cặp vợ chồng đã đón nhận điều này như một phép màu và tận hưởng niềm vui trọn vẹn.

Nhưng đời không như là mơ, những tưởng họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi thì cuộc sống nhân gia đình của họ bắt đầu rạn nứt từ khi hai vợ chồng có con.

Những rạn nứt càng ngày càng lớn, cả hai người đều không thể chấp vá lại được nữa và họ quyết định ly hôn.

Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình thảo luận về việc ly hôn, những cuộc cãi vã của hai vợ chổng trở nên ngày càng thường xuyên và người chồng bắt đầu nghi ngờ về thân phận thật của đứa con.

Kết quả là, người chồng bàng hoàng phát hiện ra rằng đứa trẻ mà ông cho là kỳ tích không phải là con ruột của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, người vợ đã đâm đơn kiện lên tòa án để khẳng định không có 'quan hệ cha con' giữa đứa con của mình và người chồng cũ để giành quyền nuôi con.

Theo Insight