Lo lắng khi không thấy bạn thân đến dự đám cưới của mình, cô dâu bàng hoàng sau khi thấy bài đăng trên mạng xã hội

Tâm sự Eva 04/11/2022 17:23

Cô dâu khi đang lướt điện thoại, đã bị sốc nặng khi phát hiện ra bạn thân không dự đám cưới của mình mà lại đến nơi “này”.

Cô dâu A đã từng vượt 300km để dự đám cưới của người bạn thân 5 năm của mình

Lo lắng khi không thấy bạn thân đến dự đám cưới của mình, cô dâu bàng hoàng sau khi thấy bài đăng trên mạng xã hội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, khi tới đám cưới của mình thì cô dâu A lại chẳng thấy người bạn thân đó đâu cả. Lúc đầu, cô A không hề có suy nghĩ trách móc người bạn thân đó mà còn có phần lo lắng về lý do vắng mặt. 

Lo lắng khi không thấy bạn thân đến dự đám cưới của mình, cô dâu bàng hoàng sau khi thấy bài đăng trên mạng xã hội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô A rất lo lắng cho người bạn thân của mình và suy nghĩ rằng "Có khi nào bạn mình đột nhiên bị ốm không ta? Hay đã có chuyện gì lớn xảy ra rồi?".

Nhưng những lo lắng của cô dâu A đã trở nên vô ích. Sau khi tàn tiệc, cô dâu A đã ngồi lướt điện thoại, và rồi cô phát hiện ra người bạn thân không đến dự đám cưới của mình là vì bạn đến chỗ này. 

Nơi mà người bạn thân đã đến thay vì đám cưới

Lo lắng khi không thấy bạn thân đến dự đám cưới của mình, cô dâu bàng hoàng sau khi thấy bài đăng trên mạng xã hội - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể câu uyện được đăng tải trên phương tiện truyền thông trực tuyến với nội dung chính là việc cô dâu A mất đi một người bạn thân 5 năm của mình.

Cô A vừa lo lắng vừa thất vọng khi thấy người bạn thân 5 năm của mình đã thất hứa và không đến dự đám cưới của mình.

Sau đó, trong lúc lướt điện thoại cô A đã tình cờ xem được bài viết của người bạn thân đó. Cô bàng hoàng phát hiện ra rằng người bạn thân đó đã bận đến dự đám cưới sếp của chồng cô ấy và bỏ qua đám cưới của cô A.

Lo lắng khi không thấy bạn thân đến dự đám cưới của mình, cô dâu bàng hoàng sau khi thấy bài đăng trên mạng xã hội - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cô A lúc này vẫn tin tưởng vào người bạn của mình và để không hiểu lầm bạn mình, cô dâu A đã quyết định hỏi bạn mình về lý do tại sao lại vắng mặt trong đám. Tuy nhiên thứ cô A nhận được là một câu trả lời gây sốc.

“Mày có thể gặp tao bất cứ lúc nào mà, nhưng chồng tao muốn sớm được thăng chức. Đương nhiên là tao phải đến dự đám cưới cấp trên của anh ấy để lấy thêm điểm cộng rồi?"

Lo lắng khi không thấy bạn thân đến dự đám cưới của mình, cô dâu bàng hoàng sau khi thấy bài đăng trên mạng xã hội - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Trong bài viết được đăng tải, cô dâu A thổ lộ: "Trong mối quan hệ này, chắc chỉ có mình tôi xem nó là bạn. Nó không đến dự đám cưới của tôi cũng không khiến tôi buồn đến mức đấy, nhưng những lời nói của nó đã khiến tôi tổn thương quá".

Theo Insight

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