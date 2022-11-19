Câu chuyện của một nữ sinh viên đại học đã được đăng tải trên một trang cộng đồng mạng ẩn danh tên 'Everytime'. Theo lời kể, nữ sinh viên A năm nay 20 tuổi, gần đây cô cảm thấy trong người có biểu hiện lạ nên đã mua que thử thai.

Cô A nói thêm về trăn trở của mình: "Tôi không biết phải làm gì cả. Tôi phải làm gì nếu bạn trai của tôi bỏ rơi tôi ..?"

Khi nhìn kết quả kiểm tra cô tái mặt, trên que thử thai hiện ra hai vạch rõ ràng. Cô A bàng hoàng nói rằng: "Tôi đã rất cẩn thận, nhưng giờ lại như thành ra như thế này nên tôi không biết phải làm thế nào cả, tôi rất mơ hồ".

Lý do gì lại có thai mặc dù đã sử dụng bao cao su?

Ảnh minh họa: Internet

Trong một tình huống nghiêm trọng như thế này, cư dân mạng đã đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau để giúp đỡ cô A, và một cư dân mạng đã hỏi: "Tại sao em lại có thai khi đã đeo bao cao su?"

Cô A đã trả lời cho việc này rằng: "Trong lúc quan hệ, chúng em đang sử dụng bao cao su nhưng nó không đủ, vì vậy chúng em đã sử dụng lại chiếc bao đã được sử dụng rồi".

Ảnh minh họa: Internet

Trước câu trả lời gây sốc không thể tưởng tượng được của cô A, cư dân mạng đã buôn lời chỉ trích rằng: "Đó mà là cách tránh thai hả?" Và "Cô đang nghĩ cái quái gì mà lại làm như vậy ?"

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, khi biết bạn trai của cô A chỉ mới 18 tuổi, cư dân mạng bàng hoàng không nói nên lời.

Một số cư dân mạng cho rằng cô A có khả năng đang 'bịa đặt' ra câu chuyện để xin sự thương hại của mọi người, nhưng cô A tuyên bố rằng đó không phải là ‘bịa đặt’ và nói: "Đừng có dễ dàng buộc tội người khác bịa đặt chứ”.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Insight