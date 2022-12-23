Biết ơn chồng vì đã chịu lấy người vợ liệt như tôi, sau 6 năm chung sống, một hôm bất ngờ thấy tin nhắn chồng gửi cho mẹ ruột, tim tôi tan vỡ khóc nấc không ngừng

Tâm sự Eva 23/12/2022 11:44

Đằng sau lớp vỏ bọc của một người chồng hoàn hảo luôn yêu thương người vợ bị liệt là gì?

Sự thật méo mó đằng sau một người chồng bình thường, đã bị phát hiện thông qua tin nhắn bí mật được gửi cho mẹ chồng

Biết ơn chồng vì đã chịu lấy người vợ liệt như tôi, sau 6 năm chung sống, một hôm bất ngờ thấy tin nhắn chồng gửi cho mẹ ruột, tim tôi tan vỡ khóc nấc không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể là một phụ nữ A đã đăng một bài viết về những lo lắng của mình lên một cộng đồng trực tuyến. Bài viết này đã trở thành chủ đề bàn tán với hơn 540 bình luận và vượt quá 150.000 lượt xem.

Cô A đã bắt đầu bài viết một cách vội vàng, cô nói rằng chồng cô ấy đã nhắn tin cho mẹ cô.

Chồng tôi đã gửi tin nhắn dài cho mẹ tôi với nội dung 'đe dọa'

Biết ơn chồng vì đã chịu lấy người vợ liệt như tôi, sau 6 năm chung sống, một hôm bất ngờ thấy tin nhắn chồng gửi cho mẹ ruột, tim tôi tan vỡ khóc nấc không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi là một nhân viên văn phòng bình thường, không có khoản vay hay nợ nần gì, đột nhiên một ngày chồng tôi lại gửi tin nhắn xin mẹ của tôi khoảng '5 tỷ rưỡi'.

Theo như cô A kể, cách đây không lâu, mẹ ruột của cô đã nhận được một tin nhắn từ chồng của cô A là anh B.

Nội dung tin nhắn kèm theo những câu đe dọa như "Con có việc muốn nhờ mẹ nên mới nhắn tin cho mẹ. Con muốn mẹ giữ bí mật với vợ con. Nếu mẹ nói ra, con không biết liệu con có thể duy trì gia đình này nữa hay không hoặc là con sẽ chấm dứt nó luôn."

Người chồng đề cập đến tình trạng khuyết tật của vợ và hỏi vay tiền... Số tiền yêu cầu là 5 tỷ rưỡi VND

Biết ơn chồng vì đã chịu lấy người vợ liệt như tôi, sau 6 năm chung sống, một hôm bất ngờ thấy tin nhắn chồng gửi cho mẹ ruột, tim tôi tan vỡ khóc nấc không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Anh B nhắn với mẹ vợ: “Con cần gấp 5 tỷ rưỡi, mẹ có thể cho con vay tiền được không?” và thậm chí anh B còn đề xuất một phương pháp cụ thể cho mẹ vợ: “Nếu hiện tại mẹ không có tiền mặt, mẹ có thể chấp nhận khoản vay thế chấp tòa nhà dưới tên của mẹ.”

Không chỉ vậy, anh B còn nói thêm: “Mẹ có nhớ là mẹ đã nói gì với con vào 6 năm trước hay không?”. Mẹ đã nói với con rằng: “Nếu con chịu kết hôn với con gái của mẹ, thì mẹ sẽ làm bất cứ điều gì con mà đúng không?“

Biết ơn chồng vì đã chịu lấy người vợ liệt như tôi, sau 6 năm chung sống, một hôm bất ngờ thấy tin nhắn chồng gửi cho mẹ ruột, tim tôi tan vỡ khóc nấc không ngừng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khi phát hiện thấy tin nhắn đó, mẹ của cô A đã yêu cầu cô phải "giả vờ không biết" một cách vô điều kiện. Cô cho biết cô sợ chồng mình sẽ nói ly hôn sau khi phanh phui việc này.

Một số cư dân mạng đã an ủi cô và bình luận rằng:

"Sao lại sợ chuyện ly hôn?"

"Tôi chỉ sợ sống chung với một người đàn ông tống tiền từ mẹ ruột của tộ mà tôi không hề hay biết"

“Anh ta đang đe dọa mẹ của bạn đấy. Bạn đang làm gì vậy? Vạch trần nó ra đi chứ".

Theo Insight

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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