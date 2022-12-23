Chồng đi tình nguyện ở trại trẻ mồ côi, đột nhiên nhất quyết đòi nhận nuôi một đứa trẻ, nhưng khi mẹ đến nhà chơi và nhìn thấy đứa trẻ đã thốt lên ‘một câu’ khiến tôi bàng hoàng

Cụ thể là thông qua chương trình 'Incident Chief' của đài JTBC câu chuyện của một người phụ nữ A đã được tiết lộ. Cô A đã tìm ra lý do gây sốc tại sao chồng mình lại khăng khăng đòi nhận nuôi một đứa trẻ mà anh đã gặp ở trại trẻ mồ côi.

Người chồng thường đi làm hoạt động tình nguyện ở trại trẻ mồ côi

Cô A cho biết: “Tôi đã gặp chồng mình qua mai mối và sau 8 tháng quen nhau chúng tôi đã kết hôn. Tôi sinh được hai người con và đang có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc”.

Ảnh minh họa: Internet

Vài năm sau đó, vào khoảng thời gian đứa con lớn của chúng vào cấp hai, chồng tôi đột nhiên bắt đầu nói về việc 'nhận con nuôi'.

Chồng của cô A cứ khăng khăng muốn nhận nuôi một đứa trẻ, người chồng nói rằng “Có một đứa trẻ ở nơi anh thường tình nguyện đã lọt vào mắt xanh của anh."

Cô A nói thêm: “Tôi có vấn đề về cơ thể và tôi không thể có con được nữa.”

Ảnh minh họa: Internet

Cô thổ lộ: “Tôi lo lắng rằng nếu tôi không nhận nuôi thì sẽ ảnh hưởng đến chồng tôi, vì nhà trẻ đó là nơi mà mọi người trong gia đình tôi đi làm tình nguyện theo lời giới thiệu của chồng tôi, và đó cũng là nơi do công ty của chồng tôi tài trợ.”

Sự thật bại lộ chỉ vì 'một lời nói' của mẹ ruột

Ảnh minh họa: Internet

Khi cô A còn lo lắng về việc nhận con nuôi, thì chồng cô đã tích cực khuyên nhủ cô, đứa trẻ cũng rất ngoan như lời chồng nói, nên sau khi cân nhắc rất nhiều thì cuối cùng cô A cũng chịu nhận nuôi.

Kể từ đó, gia đình cô A sống hạnh phúc cùng với 3 đứa con. Tuy nhiên, cô A đã bắt đầu sinh nghi với đứa con nhận nuôi chỉ vì một lời nói của mẹ ruột cô khi đến nhà chơi.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹ ruột cô A thay phiên nhìn chồng cô và đứa con gái út được nhận nuôi, bà bông đùa nói: “Con gái út giống con rể quá”.

Sau đó, cô A cũng hùa theo mẹ và trêu chọc chồng mình : “Đây là con gái của anh đúng không?”, chồng cô cười phá lên và hành động một cách gượng gạo.

Cô A đã cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ, cô đã tiến hành xét nghiệm gen để đề phòng. Và bí mật đã được đưa ra ánh sáng, sự trùng khớp về gen giữa người chồng và cô con gái út là 100%.

Cuối cùng, người chồng thú nhận "Anh không có ý định phá vỡ gia đình mình. Anh thấy tiếc vì cưới sớm chưa chơi đủ, nên anh đã phạm sai lầm và tình một đêm với một cô gái, thế mà lại có con”.

Ảnh minh họa: Internet

Cho đến khi biết sự thật này, cô A là người phụ nữ có một gia đình hạnh phúc hơn bất cứ ai. Cô đã không thể đưa ra quyết định và xin lời khuyên từ cư dân mạng.

Sau khi nghe câu chuyện trên, cư dân mạng bắt đầu chỉ trích:

"Tôi có vợ con rồi mà còn đi ngoại tình, xem người chồng nói như tự hào lắm kìa"

"Thật kinh tởm khi nghĩ đến việc một người như vậy lại có thể giả làm một người cha tốt suốt thời gian qua".

"Những người còn lại trong gia đình đau khổ vì sự ích kỷ của một người."

"Kế hoạch nhận con nuôi này không phải vì lợi ích của đứa trẻ và gia đình mà vì 'cảm giác tội lỗi'".

Theo Insight