Chồng mất chưa qua 49 ngày, em trai anh đã đòi chăm sóc hai mẹ con, tôi khóc nghẹn khi biết sự thật đằng sau lời đề nghị

Tâm sự Eva 11/01/2026 10:05

Thế nhưng ông trời không để tôi được sống yên bình với chồng. Hai tháng trước, chồng tôi bị đột quỵ khi đang làm việc đêm. Lúc mọi người phát hiện, anh đã không qua khỏi. Đối với tôi, đây là cú sốc quá lớn.

Tôi vẫn còn chưa hết sốc sau chuyện đã xảy ra. Vợ chồng tôi kết hôn cách đây 3 năm trước. Nhà chồng tôi khá giả, trong khi đó, hoàn cảnh gia đình tôi lại khó khăn. Khi chúng tôi về xin cưới, trong nhà ai cũng khinh rẻ, thậm chí còn tìm đủ mọi cách để ngăn cản chúng tôi đến với nhau.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Chia tay được một tháng thì tôi phát hiện mình có thai. Lúc này, chúng tôi quay lại, hai bên gia đình cũng ủng hộ chuyện tổ chức đám cưới. Cứ nghĩ đó là cái kết viên mãn của hai vợ chồng. Không ngờ khi về chung một nhà, tôi lại càng khổ hơn.

Mẹ chồng tôi là người khắt khe, lại có ác cảm với con dâu từ trước nên thường xuyên gây khó dễ. Con dâu vừa về được hai ngày, bà đã đuổi người giúp việc rồi đổ hết mọi công việc lên đầu tôi. Chồng tôi thì bận rộn, đi sớm về khuya, thành ra trong căn nhà rộng lớn này, tôi luôn cảm thấy lạc lõng.

Thế nhưng ông trời không để tôi được sống yên bình với chồng. Hai tháng trước, chồng tôi bị đột quỵ khi đang làm việc đêm. Lúc mọi người phát hiện, anh đã không qua khỏi. Đối với tôi, đây là cú sốc quá lớn. Còn mẹ chồng thì tìm đủ mọi cách nhiếc móc, thậm chí bà bảo do tôi không hợp tuổi nên mới làm hại chồng.

Chồng mất chưa qua 49 ngày, em trai anh đã đòi chăm sóc hai mẹ con, tôi khóc nghẹn khi biết sự thật đằng sau lời đề nghị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày gần đây, tôi ăn cơm mà chan nước mắt. Cho tới hôm qua, em chồng tôi đột nhiên đề nghị một chuyện. Chú ấy nói muốn thay anh trai, lo lắng cho mẹ con tôi. Còn bảo trước kia hai anh em có lần uống rượu, chẳng hiểu thế nào, chồng tôi lại dặn dò. Anh nói sau này nếu chẳng may anh có chuyện gì, chỉ mong chú ấy đứng ra làm chủ cho chúng tôi. Bởi chồng tôi thừa biết mẹ mình là người như thế nào. Nghe em chồng nói vậy, tôi càng thấy tủi thân hơn. Đúng là bây giờ, chẳng có ai để tôi dựa dẫm trong căn nhà này.

Em chồng tôi chưa có vợ, lâu nay cũng rất tốt với tôi. Có điều chồng mới mất chưa được bao lâu, tôi không có ý định sẽ mở lòng với ai khác. Theo mọi người tôi nên từ chối em chồng thế nào để không bị mất lòng?

Vừa có thai sếp liền chuyển 200 triệu, gái trẻ tưởng vơ được 'mồi ngon' ai ngờ chết lặng khi biết nguồn gốc thật sự của số tiền

Vừa có thai sếp liền chuyển 200 triệu, gái trẻ tưởng vơ được 'mồi ngon' ai ngờ chết lặng khi biết nguồn gốc thật sự của số tiền

3 tháng trước, chúng tôi cùng nhau đi một chuyến công tác. Hôm ấy trời mưa rất lớn, lại có sấm sét, tôi nói mình sợ nên đã sang phòng anh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thần Tài đến, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương

Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thần Tài đến, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Mẹ chồng luôn 'biến mất' sau tiếng chó sủa lạ, dâu trẻ lén theo dõi để rồi sợ đến run người trước cảnh tượng sau nhà

Mẹ chồng luôn 'biến mất' sau tiếng chó sủa lạ, dâu trẻ lén theo dõi để rồi sợ đến run người trước cảnh tượng sau nhà

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/1-13/1), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/1-13/1), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng'

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Bàng hoàng hai xe máy tông trực diện rồi bốc cháy, 2 người thương vong

Bàng hoàng hai xe máy tông trực diện rồi bốc cháy, 2 người thương vong

Đời sống 53 phút trước
Biết đứa bé không phải con mình, chồng im lặng làm một việc khiến vợ hối hận, thề nguyện cả đời làm nô tì để báo ân

Biết đứa bé không phải con mình, chồng im lặng làm một việc khiến vợ hối hận, thề nguyện cả đời làm nô tì để báo ân

Tâm sự 54 phút trước
Ca sĩ Lệ Quyên 'gây sốc' khi mắng anti-fan đến mức văng tục trên mạng

Ca sĩ Lệ Quyên 'gây sốc' khi mắng anti-fan đến mức văng tục trên mạng

Hậu trường 57 phút trước
Biết vợ có phi công trẻ, chồng im lặng lập kế hoạch khiến cô ấy cứ nhìn thấy đàn ông là run rẩy

Biết vợ có phi công trẻ, chồng im lặng lập kế hoạch khiến cô ấy cứ nhìn thấy đàn ông là run rẩy

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Nghẹt thở cảnh sát phá cửa cứu 11 người thoát khỏi đám cháy trong đêm

Nghẹt thở cảnh sát phá cửa cứu 11 người thoát khỏi đám cháy trong đêm

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Ăn quả su su thường xuyên, cơ thể nhận về nhiều lợi ích nhưng không phải ai cũng biết

Ăn quả su su thường xuyên, cơ thể nhận về nhiều lợi ích nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
Hy hữu: Hành khách từ TP.HCM chuyển dạ, sinh con ngay trên tàu đi Hà Nội

Hy hữu: Hành khách từ TP.HCM chuyển dạ, sinh con ngay trên tàu đi Hà Nội

Đời sống 1 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe buýt lao xuống vực sâu 150 mét, 9 người tử vong, khoảng 40 người bị thương

Xe buýt lao xuống vực sâu 150 mét, 9 người tử vong, khoảng 40 người bị thương

Đánh lái tránh xe máy, xe tải đâm trúng ô tô con khiến 3 người tử vong thương tâm

Đánh lái tránh xe máy, xe tải đâm trúng ô tô con khiến 3 người tử vong thương tâm

Giá vàng hôm nay, ngày 11/1/2026: Vàng SJC tăng 7 triệu đồng trong tuần qua

Giá vàng hôm nay, ngày 11/1/2026: Vàng SJC tăng 7 triệu đồng trong tuần qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang rôm rả ra mắt nhà bạn trai, tôi tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ một từ duy nhất khiến tôi chạy bán sống bán chết

Đang rôm rả ra mắt nhà bạn trai, tôi tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ một từ duy nhất khiến tôi chạy bán sống bán chết

Dâu trẻ tặng 5 triệu nhưng lời thú nhận phía sau khiến mẹ chồng sợ đến mức không dám cầm một xu

Dâu trẻ tặng 5 triệu nhưng lời thú nhận phía sau khiến mẹ chồng sợ đến mức không dám cầm một xu

Lặng lẽ tiến lại gần chồng, tôi 'hóa đá' khi phát hiện thứ bí mật khiến cuộc hôn nhân 10 năm tan thành mây khói

Lặng lẽ tiến lại gần chồng, tôi 'hóa đá' khi phát hiện thứ bí mật khiến cuộc hôn nhân 10 năm tan thành mây khói

Vừa có thai sếp liền chuyển 200 triệu, gái trẻ tưởng vơ được 'mồi ngon' ai ngờ chết lặng khi biết nguồn gốc thật sự của số tiền

Vừa có thai sếp liền chuyển 200 triệu, gái trẻ tưởng vơ được 'mồi ngon' ai ngờ chết lặng khi biết nguồn gốc thật sự của số tiền

Nửa năm sau ly hôn, gã chồng tệ bạc định về 'lên mặt' với vợ cũ, để rồi quỵ ngã khi thấy sếp tổng ra mở cửa

Nửa năm sau ly hôn, gã chồng tệ bạc định về 'lên mặt' với vợ cũ, để rồi quỵ ngã khi thấy sếp tổng ra mở cửa

Chỉ vì nhúm lông mèo trên áo chồng, tôi âm thầm bám theo để rồi 'hóa đá' trước bí mật động trời trong căn hầm của anh

Chỉ vì nhúm lông mèo trên áo chồng, tôi âm thầm bám theo để rồi 'hóa đá' trước bí mật động trời trong căn hầm của anh