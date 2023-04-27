Bí quyết giúp cánh mày râu gục ngã khi 'lâm trận', chị em phụ nữ tuyệt đối đừng bỏ qua

Để cuộc hôn nhân vẫn mặn nồng và thú vị thì việc thêm một chút gia vị trong 'cuộc vui' vô cùng cần thiết. Bật mí cho chị em những điều mà các chàng rất thích trong lúc 'ân ái', chị em nhớ học hỏi thêm để 'chiều chồng' nhé.

Họ thích được nàng khơi gợi cuộc yêu

Cách làm đàn ông sướng là bạn có thể mặc một chiếc váy ren xuyên thấu hoặc quyến rũ anh ấy bằng cách trêu chọc “cậu bé” trước khi bắt đầu cách làm tình của riêng mình. Bạn hãy chú ý chăm sóc sức khỏe vùng kín của mình thật tốt để luôn có chất bôi trơn tự nhiên dồi dào, giúp ích cho quá trình quan hệ tình dục của cả hai nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Chiều chồng bằng tư thế anh ấy thích

Khi nhắc đến các tư thế quan hệ đàn ông thích nhất, chúng ta sẽ không thể bỏ qua tư thế doggy. Đây là tư thế sex đem lại cảm giác nam quyền cho các chàng trai. Chàng sẽ dễ dàng kiểm soát nhịp độ, chiều sâu để dương vật chạm đến điểm G của nàng.

Để thực hiện tư thế doggy, nàng quỳ gối và chống hai tay lên giường. Chàng có thể dùng tay kích thích bầu ngực và vuốt ve cơ thể nàng để cả hai cùng đạt cực khoái.

Ảnh minh họa: Internet

Khen ngợi mỗi khi cảm thấy thích

Cách bạn khen ngợi bằng lời nói, nụ hôn hay cái vuốt ve dịu dàng sẽ khiến người đàn ông cảm thấy tự hào về kỹ năng giường chiếu và kinh nghiệm khi quan hệ của mình. Bạn cũng có thể khéo léo chia sẻ với chàng những câu chuyện xoay quanh chủ để phụ nữ thích đàn ông làm gì khi quan hệ để chàng dễ dàng biết cách chiều chuộng bạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-quyet-giup-canh-may-rau-guc-nga-khi-lam-tran-chi-em-phu-nu-tuyet-oi-ung-bo-qua-576049.html