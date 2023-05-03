Bạn gái tôi bị ốm nặng phải nghỉ ở nhà, lo lắng nên tôi đã gọi hỏi thăm, tôi ĐIẾNG NGƯỜI khi nghe cô ấy vừa THỞ GẤP vừa trả lời

Tâm sự Eva 03/05/2023 07:14

Tôi phát hiện ra rằng người bạn gái mà tôi hẹn hò trong 7 tháng qua là một người nghiện quan hệ tình dục.

Cụ thể, trên một trang cộng đồng trực tuyến, một người đàn ông tên A đã đăng một bài viết với tiêu đề “Không biết đăng ở đâu nên tôi tạm thời đăng lên đây vậy”

Theo bài viết được đăng tải, anh A đã hẹn hò với bạn gái được khoảng 7 tháng. Nhưng đến một khoảng thời gian, anh A rất nghi ngờ về hành vi kỳ quái của bạn gái mình. Một hôm, khi đang nói chuyện điện thoại với bạn gái đang nằm nghỉ ở nhà vì ốm, anh A nghe thấy giọng của bạn gái có hơi kì lạ. Cô ấy thờ gấp gáp như đang phải vận động mạnh.

Anh cho rằng bạn gái mình bị ốm nên giọng nói mới trở nên như vậy, anh rất lo lắng cho bạn gái mình nhưng vẫn phải đi làm và không thể chạy về chăm sóc cô ngay lập tức được. Nhưng sau khi mọi chuyện bại lộ, anh A bật cười vì sự ngu ngốc của mình, giọng nói lúc đó của bạn gái là giọng nói khi đang ân ái với người đàn ông khác.

Lúc đầu anh A không biết gì về chuyện này, nhưng giấy không gói được lửa, mọi chuyện bắt đầu khi anh phát hiện một cuộc gọi lạ trên điện thoại di động của bạn gái mình.

Bạn gái tôi bị ốm nặng phải nghỉ ở nhà, lo lắng nên tôi đã gọi hỏi thăm, tôi ĐIẾNG NGƯỜI khi nghe cô ấy vừa THỞ GẤP vừa trả lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào thời điểm đó, điện thoại di động của bạn gái nhận được cuộc gọi từ một người lạ thông qua một ứng dụng mà cô ấy ít xài. Anh A thấy kì lạ vì ít khi nào thấy bạn gái dùng ứng dụng này, vì vậy anh A đã tò mò kiểm tra điện thoại của bạn gái mình và bị sốc sau khi đọc nội dung bên trong.

Ứng dụng mà anh A tưởng bạn gái ít xài lại chứa mọi thứ, như cuộc sống thứ 2 của bạn gái anh, từ các cuộc trò chuyện với đàn ông trên đến các tin nhắn lăng nhăng với nhiều người khác.

Sau khi phát hiện sự thật bàng hoàng này, anh A lập tức nhớ lại cuộc gọi vào hôm bạn gái mình bị ốm, và vào ứng dụng đặt taxi xem lịch sử sử dụng. Đúng như những gì anh A dự đoán, vào cái ngày mà anh lo lắng không nguôi không có tâm trạng làm việc, sợ bạn gái mình ở nhà một mình khi bị ốm nặng, thì bạn gái anh lại bắt taxi đi ngoại tình với trai lạ.

Bạn gái tôi bị ốm nặng phải nghỉ ở nhà, lo lắng nên tôi đã gọi hỏi thăm, tôi ĐIẾNG NGƯỜI khi nghe cô ấy vừa THỞ GẤP vừa trả lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh A phát điên đem mọi bằng chứng đến chất vấn bạn gái thì nhận được câu trả lời ngỡ ngàng: “Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Em chỉ làm vậy khi em cảm thấy buồn chán mà thôi”.

Bạn gái anh A giải thích thêm: "Một vài người bạn đã nói với em rằng em có thể kiếm tiền trên ứng dụng đó nếu đăng những clip khiêu dâm, vì vậy em đã làm và đăng nó. Khi ai có ham muốn tình dục, có thể xem clip của em, nói chuyện với em vì em sẽ nói những lời khiêu gợi để giúp họ. Anh hãy xem như đó chỉ là một video khiêu dâm bình thường cho đàn ông xem và giải toả mà thôi.”

Bạn gái tôi bị ốm nặng phải nghỉ ở nhà, lo lắng nên tôi đã gọi hỏi thăm, tôi ĐIẾNG NGƯỜI khi nghe cô ấy vừa THỞ GẤP vừa trả lời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Anh A không có cách nào để khẳng định liệu bạn gái của mình có thực sự chỉ gọi điện, quay clip, nhắn tin nói những lời khiêu gợi hay không. Hay là cô thật sự quan hệ tình dục với những người đó.

Vì thế, anh A thật sự không biết phải giải quyết thế nào nên đã đăng lên để hỏi ý kiến của cư dân mạng. Mọi người đã để lại những lời khuyên cho anh A như:

"Chia tay ngay và luôn"

"Anh cũng nên đi xét nghiệm STDs (STDs là viết tắt của cụm từ exually transmitted infection, dùng để chỉ nhóm bệnh lây truyền qua đường tình dục hiện nay) sớm đi"

"Cũng chúc mừng bạn vì đã phát hiện ra sớm".

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