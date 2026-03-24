Vô tình thấy người yêu cũ thất thần trước cổng viện, tôi tò mò bám theo rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng trong phòng bệnh

Tâm sự gia đình 24/03/2026 16:26

Tôi và Hạnh từ yêu nhau nhưng không đến được với nhau, đúng hơn là vì cô ấy đã thay lòng đổi dạ. Không chấp nhận được việc bị phản bội, tôi dứt khoát chia tay, không quan tâm cô ấy giải thích gì. Dù từng yêu nhau thắm thiết, nhưng tôi vẫn không tiếc nuối. Sau đó tôi lấy vợ và có hai con, hạnh phúc với gia đình mới và chẳng còn nhớ gì đến mối tình đầu sâu đậm.

Đến một ngày, tôi đi đến bệnh viện thăm người quen thì tình cờ gặp lại người yêu cũ. Hạnh đang đứng đợi mua cháo trước cổng bệnh viện. Vừa nhìn qua tôi đã biết ngay là cô ấy. Tôi đi đến chào hỏi thì Hạnh tỏ ra hoảng hốt, muốn trốn tránh. Tôi thấy cô ấy mặc bộ đồ cũ kỹ, chắc cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì.

 

Tôi hỏi thăm Hạnh đến bệnh viện chăm ai? Cô ấy chần chừ không trả lời rồi bất ngờ bật khóc nức nở. Tôi vô cùng bối rối, đành nói rằng giờ tôi có việc bận phải đi ngay, tôi sẽ quay lại thăm cô ấy sau.

Vô tình thấy người yêu cũ thất thần trước cổng viện, tôi tò mò bám theo rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng trong phòng bệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm sau, tôi đến bệnh viện, cầm theo một lốc sữa cho người ốm. Tôi gọi cho Hạnh và đi đến số phòng mà cô ấy nói. Đến phòng bệnh, tôi ngỡ ngàng nhìn thấy Hạnh đang dỗ dành một đứa trẻ khoảng 7 tuổi.

 

Điều làm tôi sốc hơn là đứa trẻ này có rất nhiều nét giống tôi. Tôi nghi ngờ nhìn Hạnh, hỏi rằng đứa trẻ này bị làm sao mà phải nhập viện? Hạnh nghẹn ngào thừa nhận nó là con của tôi, vì bị bệnh nặng nên phải nhập viện điều trị cả năm nay. Cô ấy nói biết mình mang thai sau khi chia tay với tôi. Nhưng lúc đó tôi oán hận cô ấy có người khác, còn nghe tin tôi lấy vợ rồi nên đành ngậm ngùi nuôi con một mình.

Tôi choáng váng không nói nên lời. Mọi chuyện đều do tôi, nếu tôi không nghi ngờ Hạnh phản bội thì chắc cô ấy đã không phải chịu khổ suốt bao năm qua. Giờ tôi đã có gia đình mới, tôi làm sao có thể cho cô ấy một hạnh phúc trọn vẹn. Còn đứa trẻ này là con tôi, tôi làm sao cho nó một gia đình đủ cha đủ mẹ. Tôi phải làm sao để vẹn cả đôi đường đây?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Rơi máy bay quân sự, 34 người tử vong, nhiều người khác bị thương

Video 25 phút trước
NÓNG: Tăng báo động số ca mắc tay chân miệng, đã có 3 ca tử vong

Sức khỏe 1 giờ 17 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Phát hiện và bắt sống rắn hổ mang chúa dài 4 mét ẩn nấp sau nhà dân

Video 1 giờ 25 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 25/3/2026, Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
3 con giáp số đỏ như son sau ngày 26/3/2026, vận trình hanh thông, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền bạc vào chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Lần đầu giặt đồ giúp vợ sau 5 năm cưới, tôi "hóa đá" trước bí mật cô ấy giấu kín dưới đáy chậu đồ

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Ngày cuối cùng của tháng 03/2026, 3 con giáp được thần Phật bao bọc, tiền bạc 'nhiều như lá sung', sự nghiệp tăng tiến, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Vô tình thấy người yêu cũ thất thần trước cổng viện, tôi tò mò bám theo rồi "hóa đá" trước cảnh tượng trong phòng bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Phát hiện thai nhi 5,4kg, ê-kíp họp bàn mổ khẩn

Đời sống 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đừng ăn trứng tùy tiện, đây là số lượng tối đa trong tuần để bảo vệ tim mạch

Tử vi thứ Tư ngày 25/3/2026 của 12 con giáp:Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng.

NÓNG: Vietnam Airlines sắp tạm dừng một số chuyến bay nội địa từ ngày 1/4

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

