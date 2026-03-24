Quen bạn trai qua app, tôi 'hóa đá' khi lần đầu anh đưa đi ăn buffet 5 sao và sự thật vạch trần bộ mặt thật

Tâm sự 24/03/2026 14:54

Tôi năm nay 27 tuổi vẫn chưa có mối tình vắt vai. Vì tôi dành nhiều thời gian cho học tập, sự nghiệp nên bỏ quên chuyện yêu đương. Đến tuổi này, nghe bố mẹ hối thúc tôi quyết định tìm kiếm tình yêu của đời mình. 

Đến một ngày, tôi quen biết Quân qua ứng dụng hẹn hò. Ban đầu tôi cũng sợ sẽ gặp người không tốt, nên trò chuyện với Quân hơn một tháng mới chấp nhận gặp mặt. Qua thời gian trò chuyện, tôi biết được Quân có công việc ổn định, thu nhập khá, gia đình ở thành phố. Anh khá vui tính, thường khiến tôi cười ngặt nghẽo mỗi khi trò chuyện.

 

Lần đầu hẹn hò, Quân hẹn tôi đi cà phê trò chuyện trước, sau đó cả hai sẽ cùng đi ăn. Quân nói chuyện khá thu hút, tôi nghĩ anh thuộc tuýp đàn ông tinh tế. Lúc tính tiền, vì tôi biết anh sẽ dẫn mình đi ăn tối nên tôi tính tiền chầu cà phê này. Anh ban đầu không đồng ý nhưng tôi vẫn khăng khăng nên anh đành miễn cưỡng gật đầu. 

Quân dẫn tôi đến nhà hàng buffet khá sang trọng. Cũng may hôm đó tôi mặc bộ váy đẹp nhất khi đi cùng Quân, nếu tôi ăn mặc xuề xòa chắc sẽ không hợp với không gian thế này. Quân tinh tế, luôn đẩy cửa bước vào trước đợi tôi, lịch thiệp kéo ghế để tôi ngồi. Anh hỏi ý kiến tôi muốn ăn cái gì, quan tâm đến khẩu vị ăn uống của tôi.

Quen bạn trai qua app, tôi 'hóa đá' khi lần đầu anh đưa đi ăn buffet 5 sao và sự thật vạch trần bộ mặt thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi ngồi xuống bàn ăn, tôi thấy Quân lấy từ trong túi ra một cái khăn tay khá đẹp mắt đặt lên bàn. Tôi không hiểu nên hỏi Quân định làm gì, anh không trả lời chỉ nhìn vào túi xách tôi mang theo. Sau đó tôi cũng không hỏi gì thêm, cùng Quân thưởng thức bữa tối ngon miệng. Đến cuối buổi, tôi và Quân đã ăn gần hết đồ ăn, chỉ còn lại một phần cơm chiên. Tôi nghĩ bụng nếu cả hai cố gắng ăn thêm thì vẫn được. Nhưng sau đó Quân có một hành động khiến tôi bất ngờ.

Quân lén bỏ đồ ăn vào cái khăn kia rồi gói lại, anh ngỏ ý muốn tôi giữ giúp trong túi xách. Tôi đứng hình vì lời nhờ vả của anh. Thấy tôi ngẩn người thì Quân nói dù sao cũng không ăn nổi nữa, anh muốn gói lại đem về. Chưa kể, khi thanh toán tiền, Quân liên tục hỏi nhân viên vì sao giá lại tăng, anh cau có khi số tiền vượt khoản anh dự tính.

Sau khi ra về, tôi không muốn gặp lại Quân nữa. Nhưng anh một mực muốn đi ăn cùng tôi một lần nữa. Tôi khéo léo từ chối thì thấy anh nhắn: “Dù sao anh cũng đã mời em ăn buffet sang xịn rồi, giờ em lại không muốn mời lại anh sao?”.

Tôi quá thất vọng không muốn nhắn lại. Tôi có nên mời anh ta một bữa để sòng phẳng không nợ nần không mọi người? Kiểu đàn keo kiệt thế này tôi sợ anh ta sẽ đi nói xấu tôi khắp nơi mất!

Bạn thân vừa vượt cạn, tôi hào phóng chuyển khoản tặng 10 triệu rồi "hóa đá" trước tin nhắn phản hồi của cô ấy

Bạn thân vừa vượt cạn, tôi hào phóng chuyển khoản tặng 10 triệu rồi "hóa đá" trước tin nhắn phản hồi của cô ấy

Thương bạn một mình sinh con, tôi thường xuyên hỏi thăm, hết lòng chăm sóc. Vừa rồi. cô ấy sinh sớm hơn ngày dự sinh, lúc đó tôi lại đang đi chơi cùng chồng nên không thể ghé thăm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Bị bắt trộm, 7 chú chó trốn thoát khỏi xe tải rồi vượt 17km về nhà gây sốt MXH

Bị bắt trộm, 7 chú chó trốn thoát khỏi xe tải rồi vượt 17km về nhà gây sốt MXH

Video 23 phút trước
Đúng 12h trưa ngày mai, thứ Tư 25/3/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 12h trưa ngày mai, thứ Tư 25/3/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vài ngày 26/3/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vài ngày 26/3/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Liên tiếp từ ngày 25/3 đến ngày 30/3/2026, 3 con giáp kiếm tiền như 'mưa rơi', lộc lá đầy tay đầy túi, sự nghiệp hanh thông như 'diều gặp gió'

Liên tiếp từ ngày 25/3 đến ngày 30/3/2026, 3 con giáp kiếm tiền như 'mưa rơi', lộc lá đầy tay đầy túi, sự nghiệp hanh thông như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Chú rể ôm sạch vàng biến mất đêm tân hôn, sáng sớm hôm sau cô dâu "ngã quỵ" thấy thứ anh mang về còn quý hơn gấp bội

Chú rể ôm sạch vàng biến mất đêm tân hôn, sáng sớm hôm sau cô dâu "ngã quỵ" thấy thứ anh mang về còn quý hơn gấp bội

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức đúng ngày 26/3/2026, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức đúng ngày 26/3/2026, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Giữ lối sống kín tiếng, người nhà bất ngờ báo tin về Hoài Linh

Giữ lối sống kín tiếng, người nhà bất ngờ báo tin về Hoài Linh

Hậu trường 50 phút trước
Sau 3 năm ly hôn, tôi "hóa đá" khi thấy vợ cũ vẫn nâng niu tấm ảnh cưới, sự thật phía sau khiến tôi bất ngờ

Sau 3 năm ly hôn, tôi "hóa đá" khi thấy vợ cũ vẫn nâng niu tấm ảnh cưới, sự thật phía sau khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 50 phút trước
Tạo hình cổ trang mới đây của Ngu Thư Hân nhanh chóng 'ghi điểm'

Tạo hình cổ trang mới đây của Ngu Thư Hân nhanh chóng 'ghi điểm'

Sao quốc tế 53 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Tư 25/3/2026, vận đen qua đi, vận may ùa về, 3 con giáp sau 'ngã vào hố vàng', sự nghiệp hanh thông, tiền tài không ngớt

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Tư 25/3/2026, vận đen qua đi, vận may ùa về, 3 con giáp sau 'ngã vào hố vàng', sự nghiệp hanh thông, tiền tài không ngớt

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đừng ăn trứng tùy tiện, đây là số lượng tối đa trong tuần để bảo vệ tim mạch

Đừng ăn trứng tùy tiện, đây là số lượng tối đa trong tuần để bảo vệ tim mạch

Bé gái 2 tuổi tử vong vì tò mò ăn món 'vạn người mê'

Bé gái 2 tuổi tử vong vì tò mò ăn món 'vạn người mê'

Thời điểm "vàng" và khung giờ "độc" khi ăn sữa chua: Mẹ đảm cần thuộc lòng để bảo vệ cả nhà

Thời điểm "vàng" và khung giờ "độc" khi ăn sữa chua: Mẹ đảm cần thuộc lòng để bảo vệ cả nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 3 năm ly hôn, tôi "hóa đá" khi thấy vợ cũ vẫn nâng niu tấm ảnh cưới, sự thật phía sau khiến tôi bất ngờ

Sau 3 năm ly hôn, tôi "hóa đá" khi thấy vợ cũ vẫn nâng niu tấm ảnh cưới, sự thật phía sau khiến tôi bất ngờ

Vừa nhận quyết định ly hôn, chồng ném thẳng chiếc ba lô cũ vào người tôi rồi bỏ đi, về nhà mở ra tôi "hóa đá" trước thứ bên trong

Vừa nhận quyết định ly hôn, chồng ném thẳng chiếc ba lô cũ vào người tôi rồi bỏ đi, về nhà mở ra tôi "hóa đá" trước thứ bên trong

Sau 4 năm cưới nhau không có mụn con, một lần cùng vợ uống bia, tôi "hóa đá" nghe cô ấy thốt ra sự thật đau đớn

Sau 4 năm cưới nhau không có mụn con, một lần cùng vợ uống bia, tôi "hóa đá" nghe cô ấy thốt ra sự thật đau đớn

Không phải chồng, người đau đớn quỳ xuống xin tôi đừng đi lại là người tôi không ngờ tới nhất

Không phải chồng, người đau đớn quỳ xuống xin tôi đừng đi lại là người tôi không ngờ tới nhất

Thất tình lấy "đại" anh thợ xây nghèo, đêm tân hôn tôi thấy anh lôi từ gầm giường ra hộp vàng ròng cùng lời thú nhận

Thất tình lấy "đại" anh thợ xây nghèo, đêm tân hôn tôi thấy anh lôi từ gầm giường ra hộp vàng ròng cùng lời thú nhận

Lấy vợ hơn 2 tuổi, vừa bước vào phòng tân hôn tôi đã "hóa đá" khi thấy hành động lạ của cô ấy trước gương

Lấy vợ hơn 2 tuổi, vừa bước vào phòng tân hôn tôi đã "hóa đá" khi thấy hành động lạ của cô ấy trước gương