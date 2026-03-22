3 đêm liên tiếp chịu đựng tiếng động lạ từ nhà chị hàng xóm, đến khi chạm mặt người đàn ông ấy, tôi đứng hình vì một sự thật

Tâm sự Eva 22/03/2026 20:52

Tôi có một chị gái, cả hai hơn kém nhau 3 tuổi, đều đến tuổi lấy chồng. Dù bố mẹ tôi không thúc giục nhưng ông bà mong chúng tôi có thể lấy chồng gần, không sống xa bố mẹ quá. Ngặt nỗi cả tôi và chị đều quen người ở tỉnh khác. Thay vì vẫn giữ quan hệ với người yêu như tôi bây giờ, chị tôi sợ bố mẹ buồn nên quyết định chia tay rồi lấy người chồng hiện tại cùng quê.

Quả thật chị gái tôi đã rất đau lòng khi chia tay mối tình sâu đậm đó, tôi biết chị âm thầm khóc một mình chẳng nói với ai. Nhưng chị thương bố mẹ về già sống không gần con gái, chẳng ai chăm sóc nên chị đành hy sinh hạnh phúc của mình. Tôi thương chị lắm, thường xuyên nhắn tin hỏi han chị.

 

Trời thương cho tấm lòng hiếu thảo của chị, anh rể là người đàn ông sống trách nhiệm, yêu chị tôi thật lòng. Nhưng anh rể lại không thường ở nhà, phải đi công tác nhiều ngày. Lần nào anh đi công tác xa nhà cũng đều đem quà về cho tôi và bố mẹ. Anh thật sự quý trọng chị nên cũng yêu thương gia đình tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Gần đây tôi bận ôn thi nên sang nhà bạn ở lại vài hôm để tiện ôn bài cùng nhau. Chẳng ngờ được, từ ngày tôi sang đã 3 hôm, ngày nào chị hàng xóm cũng dẫn người tình về, gây ra những âm thanh nhạy cảm. Tôi khá khó chịu nhưng lại chẳng làm được gì. Bạn tôi nói người hàng xóm này đã quen sống như thế, chẳng ngại ngùng gì nên có sang nói chuyện cũng vô ích.

Tôi tức no bụng, học cũng chẳng vô được. Sau 3 ngày khó chịu đó, tôi quyết định lấy sách vở ra sân ngồi học. Tôi định khoảng 10 giờ sẽ vào đi ngủ, chẳng ngờ được chị hàng xóm bên phòng kia đi ra cùng người tình. Tôi không định nhiều chuyện, vô tình liếc mắt nhìn sang người bên cạnh chị ta. Ngay sau đó, tôi chết điếng tại chỗ khi thấy khuôn mặt đó. Đó là anh rể của tôi!

Anh rể thấy tôi thì hoảng sợ và bối rối. Sau đó anh gọi tôi ra quán nước để nói chuyện. Anh nói yêu chị tôi còn người phụ nữ kia thì chỉ là qua đường cho vui. Anh viện lý do thường đi công tác không được gần vợ nên mới như thế. Anh nói anh biết chị gái tôi không quên được tình cũ, đến cả việc chăn gối với anh cũng lạnh nhạt tránh né. Anh rể đỏ mắt năn nỉ tôi đừng kể cho chị tôi biết.

Tôi thật sự oán giận người anh rể này, càng thấy thương chị gái của mình. Chị không lấy được người mình yêu, giờ lại bị chồng phản bội. Nếu biết sự thật thì chị sẽ còn tổn thương tới mức nào? Tôi có nên nói cho chị biết không?

Vui mừng có thai sau 3 năm mong cầu nhưng chồng nhất định cấm đi khám, vô tình lật ga trải giường tôi đòi ly hôn ngay

Một tháng sau, tôi vẫn chưa có biểu hiện thai nghén nào, tôi muốn đi khám thai nhưng chồng tôi nhất định không cho đi. Chồng chỉ an ủi tôi và bảo rằng, đừng nóng vội. Vậy nhưng tôi thực sự không thể làm được vì tôi quá nóng lòng chờ đợi đứa con này.

Thần Tài 'đại giá quang lâm' sau ngày 23//3/2026, 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Vô tình quay lại được bí mật động trời của mẹ chồng lúc nửa đêm, tôi run rẩy xóa đi vì sợ chồng không chịu nổi cú sốc

Giúp việc đột ngột mất tích, để lại 30 cây vàng cùng bức thư thú nhận bất ngờ khiến tôi "hóa đá" ngay tại chỗ

Vận đỏ như son sau ngày 23/3/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Hậm hực vì vợ cũ có tình mới, tôi đi uống rượu giải sầu rồi "hóa đá" khi thấy người phụ nữ nằm cạnh lúc tỉnh dậy

Thấy vợ cũ vẫn treo ảnh cưới sau 3 năm ly hôn, chồng cũ "mừng thầm" định nối lại tình xưa thì nghe câu trả lời làm anh hổ thẹn

Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại màn ảnh cổ trang, phim đóng với Trần Phi Vũ chốt lịch phát sóng

Đang ngồi ăn cơm, chị dâu bỗng lăn ra ôm bụng đau đớn, biết được sự thật mẹ tôi sốc ngất

Thấy vợ đêm nào cũng "cố thủ" trong nhà tắm hàng giờ, tôi lén nhìn qua khe cửa rồi sốc trước hành động của em

Xuất hiện giông lốc, mưa đá dữ dội ở Phú Thọ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/3/2026: Vàng thế giới tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 20 triệu đồng/lượng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 22/3/2026, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/3/2026), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Vui mừng có thai sau 3 năm mong cầu nhưng chồng nhất định cấm đi khám, vô tình lật ga trải giường tôi đòi ly hôn ngay

Osin quỳ ôm chân chồng tôi giữa phòng khách, sự thật đằng sau khiến tôi rụng rời tay chân

Đi công tác 6 tháng về sớm không báo trước, tôi giật mình khi thấy người phụ nữ lạ trong nhà tắm của mình

Mừng thầm vì vợ mới hết mực chiều chuộng con riêng, vừa chạm vào lưng con, tôi sốc trước bí mật em giấu kín

Cắn răng lấy chồng U50 vì ham giàu, sáng ra thấy 2 "món quà" đặt đầu giường, tôi "hóa đá" muốn tháo chạy ngay lập tức

Cú sốc nửa đêm tại nhà chị ruột: Tôi rụng rời tay chân trước hành động "lạ" của anh rể hằng đêm qua khe cửa

