Đi công tác 6 tháng về sớm không báo trước, tôi giật mình khi thấy người phụ nữ lạ trong nhà tắm của mình

Tâm sự Eva 21/03/2026 22:15

Tôi có chuyến đi công tác gần nửa năm, đây là lần đi làm xa nhà lâu nhất của tôi từ trước đến nay. Suốt thời gian này, tôi chưa một lần được về nhà, vì sang thành phố khác nên đi lại cũng bất tiện và tốn thời gian.

Lúc trở về tôi không báo cho vợ biết, đến nơi cũng đã gần 9 giờ tối. Tôi lẳng lặng mở cửa đi vào nhà. Giờ này con của tôi đã đi ngủ, phòng khách vắng lặng. Tôi đi dọc hành lang, ngó qua phòng ngủ của con. Sau khi ngắm con một lúc cho đỡ nhớ thì tôi đi tìm vợ. Tôi không thấy cô ấy trong phòng ngủ. Thấy cửa nhà tắm sáng đèn, nghe tiếng nước chảy bên trong, tôi đinh ninh chắc vợ đang trong đó.

 

Không nghe thấy tiếng vợ lên tiếng, cửa nhà tắm cũng không khóa nên tôi mở cửa đi vào. Khi nhìn thấy người phụ nữ không mảnh vải che thân đang tắm trước mặt, tôi giật mình ngỡ ngàng. Nhìn qua cơ thể đó, tôi cam đoan không thể nào là vợ mình. Quá ngỡ ngàng, tôi quay người đi ra ngoài. Lúc đó tôi hoang mang nghĩ sao trong nhà mình lại có người lạ? Đây là hàng xóm hay bạn bè của vợ tôi sao?

Tôi đi ra ngoài định tìm điện thoại để gọi cho vợ thì trong nhà tắm có tiếng gọi tên tôi. Tôi vừa bối rối vừa không hiểu chuyện gì. Đến khi thấy gương mặt của người phụ nữ kia đang bước đến gần mình, tôi đờ người khó tin. Đây chính là vợ của tôi. Khi nãy trong nhà tắm, cô ấy xoay lưng về phía tôi, thân hình đã thay đổi làm tôi không thể nhận ra. Cô thể cô ấy lúc này hoàn toàn khác với 6 tháng trước. Vợ tôi 6 tháng trước sau sinh sồ sề, làm gì thon gọn được như thế.

Đi công tác 6 tháng về sớm không báo trước, tôi giật mình khi thấy người phụ nữ lạ trong nhà tắm của mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, tôi nghe vợ nói:

“Anh không nhận ra em sao? Em giảm cân thôi mà anh đã không nhìn ra vợ mình rồi à?”.

Quả thật tôi không tài nào nhìn ra vợ mình, cô ấy đã giảm gần 20kg khi xa tôi. Vợ tôi lột xác nhờ vào tập gym và ăn uống điều độ. 6 tháng qua, dù tôi vẫn gọi về nhà nhưng thường là để nói chuyện với con, cùng lắm là nhìn được một nửa gương mặt của vợ.

Khi hai vợ chồng vào phòng ngủ, tôi liền ào tới ôm chầm lấy vợ. Vợ tôi bây giờ nhìn còn mặn mà hơn thưở mới yêu, có da có thịt, trông rất hấp dẫn. Nhưng chưa gì vợ tôi đã đẩy tôi ra, lạnh lùng nói:

“Ai cho anh ôm? Chẳng phải anh nói với bạn thân là vì chán vợ sau sinh sồ sề nên mới đi công tác xa nhà lâu như vậy sao? Lúc vợ xấu xí vì sinh đẻ thì anh chê bai, giờ vợ giảm cân đẹp lại thì anh lại nhào vào à?”

Đúng là tôi từng nhắn tin với với bạn thân như thế, lại không ngờ vợ thấy được. Hồi trước tôi xin đi làm xa nhà vì sự nghiệp, cũng là vì chán vợ sau sinh không đẹp mắt như trước. Vì thế bây giờ vợ không cho tôi đụng vào, còn nói phải xem tôi biểu hiện thế nào mới tính tiếp. Tôi cảm thấy ấm ức lắm, dù sao thì tôi cũng không hề phản bội vợ. Cô ấy làm vậy có quá đáng với tôi quá không?

Mừng thầm vì vợ mới hết mực chiều chuộng con riêng, vừa chạm vào lưng con, tôi sốc trước bí mật em giấu kín

Mừng thầm vì vợ mới hết mực chiều chuộng con riêng, vừa chạm vào lưng con, tôi sốc trước bí mật em giấu kín

Một hôm tôi đi làm về thì thấy vợ đang chuẩn bị tắm cho con gái. Từ ngày về ở với nhau, vợ tôi thường muốn tắm cho con gái, cô ấy nói muốn gần gũi với con hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Osin quỳ ôm chân chồng tôi giữa phòng khách, sự thật đằng sau khiến tôi rụng rời tay chân

Osin quỳ ôm chân chồng tôi giữa phòng khách, sự thật đằng sau khiến tôi rụng rời tay chân

Tâm sự Eva 4 giờ 49 phút trước
Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, vô tình nhìn qua khe cửa phòng ngủ lúc nửa đêm, tôi giật mình trước cảnh tượng anh rể đang làm

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, vô tình nhìn qua khe cửa phòng ngủ lúc nửa đêm, tôi giật mình trước cảnh tượng anh rể đang làm

Tâm sự gia đình 5 giờ 4 phút trước
Nhân tình đột ngột qua đời bỏ lại đứa con đỏ hỏn, tôi bất ngờ trước hành động của vợ khi vừa bước chân vào nhà

Nhân tình đột ngột qua đời bỏ lại đứa con đỏ hỏn, tôi bất ngờ trước hành động của vợ khi vừa bước chân vào nhà

Tâm sự gia đình 5 giờ 9 phút trước
Chồng mất 3 năm tôi mới đi bước nữa, ngay ngày cưới tôi "hóa đá" thấy siêu xe tiền tỷ dừng trước cửa cùng món quà lạ

Chồng mất 3 năm tôi mới đi bước nữa, ngay ngày cưới tôi "hóa đá" thấy siêu xe tiền tỷ dừng trước cửa cùng món quà lạ

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Gặp lại người yêu cũ của chồng, tôi ''rụng rời tay chân'' khi thấy người đi cùng chị ấy

Gặp lại người yêu cũ của chồng, tôi ''rụng rời tay chân'' khi thấy người đi cùng chị ấy

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước
Cô gái nghèo từng khước từ tình cảm của đại gia, 5 năm sau xuất hiện khiến cả hào môn phải cúi đầu

Cô gái nghèo từng khước từ tình cảm của đại gia, 5 năm sau xuất hiện khiến cả hào môn phải cúi đầu

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Anh trai mất được 6 tháng, chị dâu bỗng dẫn một đứa trẻ lạ về chơi, tôi hỏi thăm thì chị nói một câu khiến tôi sốc ngất

Anh trai mất được 6 tháng, chị dâu bỗng dẫn một đứa trẻ lạ về chơi, tôi hỏi thăm thì chị nói một câu khiến tôi sốc ngất

Tâm sự gia đình 5 giờ 32 phút trước
Chồng mất chưa lâu, tôi bàng hoàng khi mẹ chồng đẩy một người đàn ông lạ vào phòng ngủ của tôi

Chồng mất chưa lâu, tôi bàng hoàng khi mẹ chồng đẩy một người đàn ông lạ vào phòng ngủ của tôi

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước
Đi công tác 6 tháng về sớm không báo trước, tôi giật mình khi thấy người phụ nữ lạ trong nhà tắm của mình

Đi công tác 6 tháng về sớm không báo trước, tôi giật mình khi thấy người phụ nữ lạ trong nhà tắm của mình

Tâm sự Eva 5 giờ 39 phút trước
Đến sửa ống nước cho khách lạ, thấy vợ mình bước ra từ phòng ngủ chủ nhà, tôi đánh rơi cả hộp đồ nghề

Đến sửa ống nước cho khách lạ, thấy vợ mình bước ra từ phòng ngủ chủ nhà, tôi đánh rơi cả hộp đồ nghề

Ngoại tình 5 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 21/3/2026: Vàng miếng SJC rớt thêm 5 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 21/3/2026: Vàng miếng SJC rớt thêm 5 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Tử vi Chủ Nhật 22/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 22/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Bà Nguyễn Ngọc Tiền bị khởi tố: Khung hình phạt cao nhất lên đến chung thân

Bà Nguyễn Ngọc Tiền bị khởi tố: Khung hình phạt cao nhất lên đến chung thân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Osin quỳ ôm chân chồng tôi giữa phòng khách, sự thật đằng sau khiến tôi rụng rời tay chân

Osin quỳ ôm chân chồng tôi giữa phòng khách, sự thật đằng sau khiến tôi rụng rời tay chân

Mừng thầm vì vợ mới hết mực chiều chuộng con riêng, vừa chạm vào lưng con, tôi sốc trước bí mật em giấu kín

Mừng thầm vì vợ mới hết mực chiều chuộng con riêng, vừa chạm vào lưng con, tôi sốc trước bí mật em giấu kín

Cắn răng lấy chồng U50 vì ham giàu, sáng ra thấy 2 "món quà" đặt đầu giường, tôi "hóa đá" muốn tháo chạy ngay lập tức

Cắn răng lấy chồng U50 vì ham giàu, sáng ra thấy 2 "món quà" đặt đầu giường, tôi "hóa đá" muốn tháo chạy ngay lập tức

Cú sốc nửa đêm tại nhà chị ruột: Tôi rụng rời tay chân trước hành động "lạ" của anh rể hằng đêm qua khe cửa

Cú sốc nửa đêm tại nhà chị ruột: Tôi rụng rời tay chân trước hành động "lạ" của anh rể hằng đêm qua khe cửa

Vừa nằm lên bàn đẻ bỗng thấy bảng tên bác sĩ, tôi "hóa đá" muốn tháo chạy ngay lập tức nhưng cơn đau đã vây hãm

Vừa nằm lên bàn đẻ bỗng thấy bảng tên bác sĩ, tôi "hóa đá" muốn tháo chạy ngay lập tức nhưng cơn đau đã vây hãm

Ngày nào đi qua nhà chồng cũ cũng bị anh chặn xe lại, tôi "hóa đá" nhìn thứ anh dúi vào tay rồi vội vã bỏ chạy

Ngày nào đi qua nhà chồng cũ cũng bị anh chặn xe lại, tôi "hóa đá" nhìn thứ anh dúi vào tay rồi vội vã bỏ chạy