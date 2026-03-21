Mừng thầm vì vợ mới hết mực chiều chuộng con riêng, vừa chạm vào lưng con, tôi sốc trước bí mật em giấu kín

Tâm sự Eva 21/03/2026 21:42

Một hôm tôi đi làm về thì thấy vợ đang chuẩn bị tắm cho con gái. Từ ngày về ở với nhau, vợ tôi thường muốn tắm cho con gái, cô ấy nói muốn gần gũi với con hơn.

Tôi từng có một đời vợ, kết thúc đau đớn khi tôi phát hiện vợ ngoại tình. Tôi nhận nuôi con gái. Ban đầu tôi nghĩ đợi khi con gái tới tuổi trưởng thành thì tôi sẽ tái giá. Nhưng thân gà trống nuôi con, tôi thấy có lỗi với con gái nên quyết định đi thêm bước nữa để cho con có mẹ kế chăm sóc.

Người vợ thứ hai của tôi tên My, hiền lành và thích con nít. Khi thấy con gái dần thích My, tôi liền rước cô ấy về làm vợ. Từ ngày kết hôn đến nay đã 6 tháng, cả ba người chúng tôi vẫn sống hòa hợp với nhau. Vợ tôi giỏi vun vén gia đình, thương con chiều chồng. Với con riêng của chồng, cô ấy cũng đối xử dịu dàng, thấu hiểu.

Một hôm tôi đi làm về thì thấy vợ đang chuẩn bị tắm cho con gái. Từ ngày về ở với nhau, vợ tôi thường muốn tắm cho con gái, cô ấy nói muốn gần gũi với con hơn. Cô ấy còn nói con gái tôi cũng đã 5 tuổi, tôi là đàn ông thì không nên tắm cho con nữa. Tôi thấy vậy cũng chẳng ý kiến gì. Nhưng đúng lúc vợ chuẩn bị cởi đồ ra cho con thì điện thoại của vợ reo lên, là bên nhà cô ấy gọi tới. Thấy mẹ vợ muốn nói chuyện với vợ, tôi liền đi vào tắm cho con.

Khi tôi chạm vào người chuẩn bị cởi đồ ra cho con thì cơ thể con bất giác run lên. Tôi hỏi con bị làm sao thì con không dám trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống. Tới khi tôi cởi áo của con ra, thấy những vết tích trên lưng của con thì chết lặng đau đớn. Trên tấm lưng trắng trẻo của con in những vết hằn đỏ vì bị đánh.

Nhưng con tôi nhất quyết không chịu nói, tôi phải nặng nhẹ một lúc con bé mới chịu nói thật. Người đánh con gái tôi không ai khác chính là vợ của tôi. Cô ấy cấm con gái tôi không được nói với bố, nếu không cô ấy sẽ càng ra tay nặng hơn. Tôi nghe thế mà nghẹn lời vì tức giận.

Tôi biết con nít thì đứa nào cũng có lúc nghịch ngợm, nhưng tôi chưa bao giờ đánh con thì sao vợ tôi có thể? Khi tôi nghe My nói lý do vì sao đánh con thì tôi càng tức giận. Chỉ vì con bé gọi điện cho mẹ lâu hơn thường ngày! Tôi thật sự không thể chấp nhận chuyện này.

My khóc lóc xin tôi tha thứ, cô ấy nói vì sợ chồng còn dây dưa với vợ cũ nên tức giận ghen tuông. Cô ấy thề với tôi sẽ không bao giờ đánh con nữa. Tôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?

Cắn răng lấy chồng U50 vì ham giàu, sáng ra thấy 2 "món quà" đặt đầu giường, tôi "hóa đá" muốn tháo chạy ngay lập tức

Cắn răng lấy chồng U50 vì ham giàu, sáng ra thấy 2 "món quà" đặt đầu giường, tôi "hóa đá" muốn tháo chạy ngay lập tức

Tôi và chồng tổ chức đám cưới trong khách sạn sang trọng, tôi khoác lên người bộ váy đắt tiền. Trong mắt những vị khách ngày hôm đó, tôi là cô dâu xinh đẹp được chồng cưng chiều hết mực. Tôi vừa thấy mãn nguyện, vừa tự hào về bản thân.

Anh trai mất được 6 tháng, chị dâu bỗng dẫn một đứa trẻ lạ về chơi, tôi hỏi thăm thì chị nói một câu khiến tôi sốc ngất

Anh trai mất được 6 tháng, chị dâu bỗng dẫn một đứa trẻ lạ về chơi, tôi hỏi thăm thì chị nói một câu khiến tôi sốc ngất

Chồng mất chưa lâu, tôi bàng hoàng khi mẹ chồng đẩy một người đàn ông lạ vào phòng ngủ của tôi

Chồng mất chưa lâu, tôi bàng hoàng khi mẹ chồng đẩy một người đàn ông lạ vào phòng ngủ của tôi

Đi công tác 6 tháng về sớm không báo trước, tôi giật mình khi thấy người phụ nữ lạ trong nhà tắm của mình

Đi công tác 6 tháng về sớm không báo trước, tôi giật mình khi thấy người phụ nữ lạ trong nhà tắm của mình

Đến sửa ống nước cho khách lạ, thấy vợ mình bước ra từ phòng ngủ chủ nhà, tôi đánh rơi cả hộp đồ nghề

Đến sửa ống nước cho khách lạ, thấy vợ mình bước ra từ phòng ngủ chủ nhà, tôi đánh rơi cả hộp đồ nghề

Chồng lương 50 triệu vẫn khóc than "không một xu" chữa bệnh cho con, vô tình nghe con nói một câu, tôi "hóa đá" biết tiền đi đâu

Chồng lương 50 triệu vẫn khóc than "không một xu" chữa bệnh cho con, vô tình nghe con nói một câu, tôi "hóa đá" biết tiền đi đâu

Qua đêm nay, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', nắm trong tay cơ hội đổi đời

Qua đêm nay, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', nắm trong tay cơ hội đổi đời

Sau 3 năm ly hôn mới về thăm con, tôi ''lặng người'' khi thằng bé hét lên bỏ chạy, còn vợ cũ chỉ cười lạnh

Sau 3 năm ly hôn mới về thăm con, tôi ''lặng người'' khi thằng bé hét lên bỏ chạy, còn vợ cũ chỉ cười lạnh

Ra đi tay trắng nhường hết tài sản cho vợ, 1 năm sau vô tình thấy dáng vẻ của em lúc nửa đêm, tôi vô cùng bất ngờ

Ra đi tay trắng nhường hết tài sản cho vợ, 1 năm sau vô tình thấy dáng vẻ của em lúc nửa đêm, tôi vô cùng bất ngờ

Đúng 17h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/3/2026, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Đúng 17h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/3/2026, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/3/2026: Vàng miếng SJC rớt thêm 5 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 21/3/2026: Vàng miếng SJC rớt thêm 5 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Tử vi Chủ Nhật 22/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 22/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Bà Nguyễn Ngọc Tiền bị khởi tố: Khung hình phạt cao nhất lên đến chung thân

Bà Nguyễn Ngọc Tiền bị khởi tố: Khung hình phạt cao nhất lên đến chung thân

Đi công tác 6 tháng về sớm không báo trước, tôi giật mình khi thấy người phụ nữ lạ trong nhà tắm của mình

Đi công tác 6 tháng về sớm không báo trước, tôi giật mình khi thấy người phụ nữ lạ trong nhà tắm của mình

Cắn răng lấy chồng U50 vì ham giàu, sáng ra thấy 2 "món quà" đặt đầu giường, tôi "hóa đá" muốn tháo chạy ngay lập tức

Cắn răng lấy chồng U50 vì ham giàu, sáng ra thấy 2 "món quà" đặt đầu giường, tôi "hóa đá" muốn tháo chạy ngay lập tức

Cú sốc nửa đêm tại nhà chị ruột: Tôi rụng rời tay chân trước hành động "lạ" của anh rể hằng đêm qua khe cửa

Cú sốc nửa đêm tại nhà chị ruột: Tôi rụng rời tay chân trước hành động "lạ" của anh rể hằng đêm qua khe cửa

Vừa nằm lên bàn đẻ bỗng thấy bảng tên bác sĩ, tôi "hóa đá" muốn tháo chạy ngay lập tức nhưng cơn đau đã vây hãm

Vừa nằm lên bàn đẻ bỗng thấy bảng tên bác sĩ, tôi "hóa đá" muốn tháo chạy ngay lập tức nhưng cơn đau đã vây hãm

Ngày nào đi qua nhà chồng cũ cũng bị anh chặn xe lại, tôi "hóa đá" nhìn thứ anh dúi vào tay rồi vội vã bỏ chạy

Ngày nào đi qua nhà chồng cũ cũng bị anh chặn xe lại, tôi "hóa đá" nhìn thứ anh dúi vào tay rồi vội vã bỏ chạy

Thấy đầu gối chị gái bầm tím, sưng đỏ bất thường, tôi gặng hỏi thì rụng rời khi biết sự thật

Thấy đầu gối chị gái bầm tím, sưng đỏ bất thường, tôi gặng hỏi thì rụng rời khi biết sự thật