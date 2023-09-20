Vừa mở quán trà sữa được 7 ngày, ngày nào cũng có đơn cả chục ly, tôi tò mò đi giao vừa thấy người đặt thì lập tức bỏ về

Tâm sự 20/09/2023 09:16

Từ khoảng tiền 200 triệu, tôi quyết định mở một cửa hàng trà sữa để kinh doanh. Chuyện kinh doanh ban đầu không thuận lợi.

Tôi thấy hối hận khi từng nghĩ lấy chồng rồi thì không cần cố gắng kiếm tiền. Vì không có tài chính vững vàng, sau khi ly hôn chồng tôi không thể nuôi con trai. Dù bố mẹ chồng cũ rất tốt nhưng tôi không hối hận khi ly hôn chồng.

Vừa mở quán trà sữa được 7 ngày, ngày nào cũng có đơn cả chục ly, tôi tò mò đi giao vừa thấy người đặt thì lập tức bỏ về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi từng có một người chồng vô tâm. Anh ta từng nói yêu tôi để lấy được tôi nhưng lại chưa từng chăm sóc vợ khi ốm nhưng lại muốn kiểm soát tôi như một con rối. Tôi làm gì cũng phải xin phép chồng, đến cả việc tôi ăn mặc thế nào cũng phải được sự cho phép của anh ta.

Điều làm tôi thấy bất lực tuyệt vọng là chồng ghen tuông rất vô lý. Chuyện là tôi có người bạn từng yêu đơn phương tôi nhưng không được tôi đồng ý. Chuyện đó đã lâu lắm rồi nhưng vì chồng cũ biết nên anh ấy rất để ý. Sẽ chẳng có gì nếu người bạn đó không tình cờ làm cùng công ty với tôi. Chồng tôi ghen tuông tìm đến công ty, làm hỏng công việc của tôi, tôi phải ngậm ngùi thôi việc.

Tôi và chồng đã cãi nhau to. Chồng tôi cho rằng tôi có tình cảm với người bạn kia. Vì tức giận khi bị thôi việc, tôi đã nói cho bỏ tức: “Đúng rồi, ít ra thì người ta cũng không làm tôi thôi việc mất mặt như vậy, còn anh xem anh đã làm gì”.

Hôm sau, chồng cũ viết đơn ly hôn. Tôi suy nghĩ một đêm thức trắng rồi ký đơn. Tôi đã quá mệt mỏi, tôi không thể chịu nổi nữa. Sau khi ly hôn, chồng cũ đưa tôi 200 triệu từ tài sản chung của cả hai. Ngày ra tòa ly hôn, tôi đỏ mắt thấy mẹ chồng ôm lấy mình.

Vừa mở quán trà sữa được 7 ngày, ngày nào cũng có đơn cả chục ly, tôi tò mò đi giao vừa thấy người đặt thì lập tức bỏ về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ khoảng tiền 200 triệu, tôi quyết định mở một cửa hàng trà sữa để kinh doanh. Chuyện kinh doanh ban đầu không thuận lợi. Nhưng có một điểm tôi thấy lạ là ngày nào cũng có đơn hàng hơn 10 ly. Những ngày trước tôi đều gọi ship giao hàng. Nhưng lần này vì tò mò nên tôi tự đi giao. Vừa đến nơi, tôi kinh ngạc phát hiện người đặt là chồng cũ của tôi. Vì anh đã chuyển khoản nên tôi chỉ để đơn hàng trước cửa rồi lặng lẽ quay lưng về.

Tôi nghe mẹ chồng nói từ ngày tôi rời đi, chồng cũ sống như cái xác không hồn. Anh ấy hối hận vì ly hôn với tôi nhưng lại không dám tìm đến xin tha thứ. Anh vẫn cho rằng tôi có tình cảm với người bạn kia. Tôi có chút lưu luyến chồng cũ nhưng cảm thấy lòng tin giữa tôi và chồng đã chẳng còn. Dù tôi muốn về bên con, cho con một gia đình nhưng lại không đủ can đảm trở về bên chồng cũ nữa. Tôi phải làm sao đây?

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Không còn cách nào khác, tôi đành bước vào phòng bố mẹ chồng lấy tiền từ họ trong sự nhục nhã nhưng không biết chia sẻ cùng ai.

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