Vậy đâu là dấu hiệu nhận biết được người đàn ông ngoại tình lâu năm? So với người đàn ông mới ngoại tình thì đàn ông vụng trộm lâu năm lại “cao tay” hơn nhiều.

Có một kiểu đàn ông ngoại tình khôn ngoan một cách tàn nhẫn. Trong rất nhiều năm, họ “chung thủy” với nhân tình nhưng lại hóa thân tài tình thành người chồng chỉ một lòng với vợ con. Đến khi phát hiện, nỗi đau bị phản bội của người vợ gấp bội phần khi biết hóa ra chồng đã lừa dối mình trong nhiều năm.

Người chồng thế này sẽ có một “lịch” công tác hay lý do nào đó cố định để che giấu việc ngoại tình thường xuyên. Đặc biệt, sau mỗi lần trở về nhà họ đều có quà cho vợ, càng hỏi han, quan tâm đến vợ nhiều hơn. Đây cũng là lý do mà nhiều bà vợ không dễ phát hiện và xem đây là một “lịch trình” quá quen thuộc của chồng.

Thường thì những người chồng ngoại tình lâu năm thường có giờ giấc cố định dành cho nhân tình. Họ đã qua một thời gian đủ dài sắp xếp thời gian ổn thỏa cho bồ và vợ để không bị phát hiện. Có thể nói kiểu đàn ông này đã quá chuyên nghiệp trong việc lừa dối vợ để ra ngoài với nhân tình.

Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên nhầm lẫn sở thích, thói quen của vợ

Dù là người chồng phản bội vợ lâu năm thì vẫn không tránh được những lúc nhầm lẫn giữa vợ và bồ. Hai người phụ nữ là hai cá thể khác nhau, với những sở thích, thói quen không thể tương đồng. Và dù ở bên ai, đàn ông phản bội cũng đều phải nhập vào đầu mọi thứ thuộc về hai người phụ nữ này. Dù có khôn ngoan thế nào thì vẫn có lúc họ bị nhầm lẫn.

Hãy thử quan sát xem chồng có từng nhầm lẫn một thói quen, sở thích nào của bạn? Sự nhầm lẫn này có thường xuyên không? Nếu có thì đừng chủ quan nhé.

Thờ ơ chăn gối thành thói quen

Chuyện chăn gối là nhu cầu không thể thiếu trong hôn nhân. Đàn ông không thể chung thủy trong hôn nhân nếu họ thiếu nhu cầu về việc gần gũi. Nếu có thì chỉ vì một lý do là họ đã có một người phụ nữ khác để giải tỏa nhưng vì điều gì đó mà họ không chọn ly hôn vợ.

Nếu chuyện chăn gối của bạn và chồng đã lạnh nhạt trong nhiều năm nhưng chồng vẫn không thể hiện thái độ bất mãn thì đừng vội mừng.

Ảnh minh họa: Internet

Dù vợ có tỏ ra không quan tâm thì chồng cũng chẳng để ý

Thật lòng, người đàn ông ngoại tình lâu năm thường không quá để ý đến những quan tâm, chăm sóc của vợ. Vì họ vẫn còn bồ hết lòng săn sóc. Vì thế, có những lúc họ cũng tỏ ra bình thản vì đủ đầy mà chán chê. Nếu vợ có chăm sóc chồng, bày tỏ cảm xúc nhiều hơn thì chồng cũng không quá cảm kích, rung động.

Kỳ thực, đáng sợ nhất không phải là kiểu đàn ông thay bồ như thay áo, mà là người có nhân tình cố định suốt nhiều năm. Một là vì họ che giấu quá khéo, lừa dối quá kỹ. Và hai là chắc chắn họ có tình cảm chân thành với bồ, mối quan hệ này vững vàng đến mức có thể khiến vợ cảm thấy bất lực khi phát hiện.