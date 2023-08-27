6 dấu hiệu tố cáo chồng “lên giường” với phụ nữ lạ, vợ tinh ý nhìn qua là phát hiện ra chẳng cần bắt tại trận

Phụ nữ yêu 27/08/2023 20:55

Dấu vết cũng có thể nằm trên quần áo của anh ấy. Một người vợ khôn ngoan nên để ý đến những dấu vết lạ trên người chồng sau khi anh ấy về nhà.

Qua đêm bất chợt không báo trước

Đàn ông bất chợt qua đêm không báo trước cũng là dấu hiệu đáng nghi. Một người đàn ông chung thủy ít khi qua đêm bên ngoài, vì họ không muốn vợ lo lắng cả đêm. Một người chồng tử tế sẽ báo trước với vợ, và tìm lý do chứng minh rõ ràng. Ngược lại, đàn ông bất chợt qua đêm bên ngoài mà không báo trước thì vợ nên đặt câu hỏi.

Nếu chồng cho bạn một câu trả lời thuyết phục thì cũng nên cảnh giác và quan sát chồng có thay đổi gì không.

6 dấu hiệu tố cáo chồng “lên giường” với phụ nữ lạ, vợ tinh ý nhìn qua là phát hiện ra chẳng cần bắt tại trận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thường xuyên ngủ bên ngoài

Sau những lần bất chợt qua đêm không báo trước thì sẽ là những ngày thường xuyên ngủ bên ngoài. Đàn ông có thói quen qua đêm bên ngoài có khả năng ngoại tình cao hơn những người khác. Nếu không phải vì lý do công việc thì kiểu đàn ông này có sở thích tụ tập, ăn chơi về đêm. Đây là nguồn cơn cho những cuộc tình một đêm của đàn ông.

Trở về nhà với dáng vẻ mệt mỏi, ủ rũ

Chồng về nhà với dáng vẻ mệt mỏi thì có thể là vì công việc nhiều áp lực, căng thẳng. Nhưng vợ hãy cẩn trọng hỏi han xem vì sao chồng kiệt sức như vậy. Đặc biệt nếu tình huống này xảy ra thường xuyên, kèm theo việc chồng né tránh chuyện chăn gối thì vợ nên cẩn trọng. Vợ có thể tìm hiểu về tình hình công việc của chồng qua đồng nghiệp, bạn bè của anh ấy. Hãy thật tinh tường quan sát và đừng vội kết tội chồng nếu chưa có chứng cứ.

Chăm chải chuốt ngoại hình

Nếu chồng bỗng trở nên quan tâm vẻ bề ngoài, tự mua quần áo, thay đổi kiểu tóc… thì vợ nên cảnh giác. Bởi đây là dấu hiệu chồng ngoại tình với phụ nữ bên ngoài. Đàn ông thường để ý đến ngoại hình khi muốn thu hút người phụ nữ khác.

Nếu thường ngày chồng không mấy quan tâm đến ngoại hình nhưng đột nhiên thay đổi thì có lẽ vợ nên quan sát xem liệu anh ấy có đang làm gì có lỗi sau lưng bạn hay không.

6 dấu hiệu tố cáo chồng “lên giường” với phụ nữ lạ, vợ tinh ý nhìn qua là phát hiện ra chẳng cần bắt tại trận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Mùi lạ trên cơ thể hoặc dấu vết còn sót lại

Đàn ông ăn nằm bên ngoài dù cẩn thận đến mấy vẫn để lại mùi lạ hoặc dấu vết. Chẳng hạn như, trên người anh ấy sẽ có mùi xà phòng khác lạ, hoặc vương lại mùi nước hoa của bạn tình bên ngoài. Dấu vết cũng có thể nằm trên quần áo của anh ấy. Một người vợ khôn ngoan nên để ý đến những dấu vết lạ trên người chồng sau khi anh ấy về nhà.

Hờ hững, không quan tâm đến vợ con

Đây là dấu hiệu rõ nhất ở người chồng ngoại tình. Đàn ông có phụ nữ bên ngoài thì không còn tâm trí dành cho vợ con. Anh ấy sẽ thường thờ ơ, không nhớ những sự kiện đặc biệt trong gia đình, hoặc nhầm lẫn những thói quen, sở thích của vợ với nhân tình. Đàn ông bị phụ nữ khác mê hoặc thì khó mà giữ được lý trí hướng về gia đình.

Một người phụ nữ khôn ngoan hãy tỉnh táo để nhìn ra những điểm bất thường ở chồng sớm nhất có thể. Đôi khi, phụ nữ cần hiểu rằng người đàn ông của mình tốt thì đúng nhưng phụ nữ bên ngoài đáng sợ cũng không sai. Phòng vẫn tốt hơn trị, biết trước biết sớm để dập “bệnh” vẫn hơn.

Từ khóa:   phụ nữ yêu hôn nhân ngoại tình

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