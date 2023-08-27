Sau khi ái ân, chỉ đàn ông yêu thật lòng mới làm được 3 điều này

Phụ nữ yêu 27/08/2023 06:00

Sau những giây phút giây mặn nồng, rời khỏi giường, nếu chàng có thể bỏ thời gian, công sức để làm điều nhỏ nhặt này cho mình chị em hãy mừng thầm bởi đấy là dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng chính xác nhất.

Ôm bạn vào lòng

Đàn ông trăng hoa sau khi đã được thỏa mãn nhu cầu sinh lý sẽ chẳng thèm quan tâm đến người phụ nữ của mình. Chẳng một câu hỏi han, không một cử chỉ thân mật, anh ta nhanh chóng quay lưng chìm vào giấc ngủ sau khi cuộc yêu kết thúc.

 

Vậy nhưng, đàn ông yêu chân thành sẽ không như thế. Anh ấy dịu dàng ôm người phụ nữ mình yêu vào lòng, hôn lên mắt bạn dịu ngọt, hôn lên môi nồng nàn. Chàng ân cần hỏi han, ôm ấp và vuốt ve để bạn không tủi hờn, luôn an tâm khi kề cận. 

Sau khi ái ân, chỉ đàn ông yêu thật lòng mới làm được 3 điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tắm chung

Đàn ông vô tâm sẽ không bao giờ đề nghị tắm chung với bạn sau khi lên giường. Họ thậm chí còn buông lời chê bai vóc dáng, khiến bạn tình xấu hổ, tủi thân vô cùng.

Ngược lại, đàn ông tử tế sẽ chẳng ngần ngại tắm chung với bạn. Anh ấy gội đầu, kỳ lưng, thoa sữa tắm giúp bạn mà chẳng nề hà bất cứ điều gì. Thậm chí, sau khi tắm xong chàng còn nhẫn nại sấy tóc cho bạn rồi mới cùng ôm nhau ngủ. 

Sau khi ái ân, chỉ đàn ông yêu thật lòng mới làm được 3 điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mặc quần áo giúp bạn

Sau khi rời khỏi giường, nếu đàn ông chủ động mặc lại quần áo giúp thì chứng tỏ anh ấy vô cùng trân trọng, yêu thương bạn. Chàng còn là người đàn ông có trách nhiệm, một khi đã cởi áo sẽ mặc lại cho bạn tấm áo cô dâu.

Thế nên, phụ nữ muốn biết đàn ông có thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ, có ý định kết hôn với mình hay không chỉ cần chờ xem chàng có giúp mình mặc lại áo lót, kéo giúp khóa váy hay không sẽ rõ. 

Dấu hiệu đàn ông không còn yêu, đàn bà đừng ngộ nhận rồi tự ôm mộng tưởng khiến bản thân khổ cả đời

Dấu hiệu đàn ông không còn yêu, đàn bà đừng ngộ nhận rồi tự ôm mộng tưởng khiến bản thân khổ cả đời

Dưới đây là những dấu hiệu đàn ông không còn yêu, phụ nữ dại luôn huyễn hoặc, còn đàn bà khôn ngoan sẽ cắt đứt ngay.

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