Dấu hiệu đàn ông không còn yêu, đàn bà đừng ngộ nhận rồi tự ôm mộng tưởng khiến bản thân khổ cả đời

Phụ nữ yêu 25/08/2023 10:00

Dưới đây là những dấu hiệu đàn ông không còn yêu, phụ nữ dại luôn huyễn hoặc, còn đàn bà khôn ngoan sẽ cắt đứt ngay.

1. Anh ấy không còn dành nhiều thời gian ở bên cạnh bạn. Hoặc luôn viện cớ bận rộn suốt ngày, không trả lời tin nhắn, cuộc gọi từ bạn. Nếu người ấy có biểu hiện này, bạn nên biết để không sống trong đau khổ do chính mình tự tạo ra.

Dấu hiệu đàn ông không còn yêu, đàn bà đừng ngộ nhận rồi tự ôm mộng tưởng khiến bản thân khổ cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Anh ấy luôn dùng những lời nói không hay để chê bai bạn. Nếu ở bên một người lúc nào cũng khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy buông tay đi đừng tiếc. Vì chỉ có người đàn ông hết yêu mới dùng những lời lẽ làm tổn thương bạn. Còn người thương bạn thật lòng sẽ không nói bất cứ điều gì để hạ thấp giá trị của bạn.

3. Khi bạn ốm đau, hoặc gặp chuyện khó khăn, anh ấy luôn đứng bên lề không quan tâm, cũng không ngó ngàng. Nếu đối phương có dấu hiệu này, hãy chuẩn bị tinh thần cho mối quan hệ rạn nứt. Bạn đừng tự “thôi miên” bản thân để rồi đánh mất thanh xuân quý báu của mình.

4. Anh ấy luôn vui chơi bên ngoài và không để bạn biết quá nhiều về những mối quan hệ của mình. Một phần là muốn giấu bạn để lén làm việc gì đó mờ ám. Hai là vì không còn yêu nên không muốn bạn chen vào đời sống riêng tư của mình quá nhiều.

5. Không còn chia sẻ bất cứ thông tin gì về bạn trên mạng xã hội. Điều này thể hiện đàn ông không còn yêu như thuở ban đầu hoặc đang muốn tìm người mới.

Dấu hiệu đàn ông không còn yêu, đàn bà đừng ngộ nhận rồi tự ôm mộng tưởng khiến bản thân khổ cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

6. Không còn quan tâm đến sở thích của bạn. Anh ấy vô tình quên đi ngày sinh nhật, dịp đặc biệt của cả hai. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy bạn không còn quan trọng với anh ấy. Thậm chí tình cảm đã dần nguội lạnh, chỉ còn bản thân bạn là mơ mộng quá nhiều.

7. Không muốn tiêu tiền vì bạn, luôn cảm thấy đòi hỏi của bạn vô cùng phiền phức. Nếu cảm thấy người đàn ông bên cạnh có dấu hiệu này, hãy tìm đường lui cho mình, đừng phí thời gian nữa.

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