Làm được điều này phụ nữ ‘điều khiển’ đàn ông dễ như trở bàn tay, muốn gì được cung phụng nấy

Phụ nữ yêu 22/08/2023 00:01

Người phụ nữ khôn ngoan nên biết một điều, bạn càng tỏ ra mạnh mẽ, đàn ông càng dễ chán.

Không phải lúc nào đàn ông cũng ngoại tình vì vợ xấu xí. Có nhiều trường hợp, nhân tình còn xấu hơn vợ. Điều mà đàn ông cần là một người phụ nữ biết cảm thông và nhẫn nhịn. Nhịn ở đây không phải là bạn thua. 

Làm được điều này phụ nữ ‘điều khiển’ đàn ông dễ như trở bàn tay, muốn gì được cung phụng nấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có câu “một điều nhịn, chín điều lành”, biết nhịn đúng lúc sẽ giúp bạn tiến thêm nhiều bước trong cuộc hôn nhân của mình. Chẳng hạn khi xảy ra cãi vã ở nơi đông người, bạn chỉ cần nhịn chồng một câu, mọi việc sẽ êm đẹp.

Trong nhà, chỉ cần nhịn chồng một việc, bạn sẽ giữ được không khí ấm áp trong gia đình. Trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chỉ cần bạn nhịn một lời sẽ hóa giải được những hiềm khích của cả hai. Đồng thời cũng giúp chồng thoải mái, nhẹ nhàng khi đứng giữa mối quan hệ này.

Làm được điều này phụ nữ ‘điều khiển’ đàn ông dễ như trở bàn tay, muốn gì được cung phụng nấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà bản lĩnh không phải ở chỗ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng. Cũng không phải sắc nước hương trời khiến bao người ngoái nhìn. Mà là sự nhẫn nhịn đúng lúc để giữ vững mối quan hệ của mình.

Nhịn không phải thua thiệt, nhịn không phải hạ thấp giá trị của bản thân, mà nhịn để cho đối phương biết vấn đề này không quá lớn. Nếu cả hai chịu nhẹ giọng, dùng thái độ đúng mực để nói với nhau, chắc chắn vấn đề sẽ giải quyết được. 

Làm được điều này phụ nữ ‘điều khiển’ đàn ông dễ như trở bàn tay, muốn gì được cung phụng nấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng nếu đã chấp nhận làm mẹ, làm vợ, bạn phải học chữ nhịn. Người biết nhịn đúng lúc sẽ có được hạnh phúc như mình mong muốn. Người biết hạ cái tôi của mình xuống sẽ giữ được mối quan hệ dài lâu. Thế nên phụ nữ trong hôn nhân hãy mềm mỏng một chút để vợ chồng có thể ở bên nhau đời đời kiếp kiếp.

5 ‘hương vị’ đặc trưng của bồ khiến đàn ông ngoại tình mê mệt, càng lún sâu vào mối tình tội lỗi càng hả hê, phấn khích...

5 ‘hương vị’ đặc trưng của bồ khiến đàn ông ngoại tình mê mệt, càng lún sâu vào mối tình tội lỗi càng hả hê, phấn khích...

Giấu được vợ càng lâu, được bên nhân tình càng nhiều đàn ông tệ bạc càng hả hê, phấn khích...

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân gia đình

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 45 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận