Dù vẫn yêu vợ thương con nhưng một khi đàn ông ngoại tình , cặp kè với đàn bà khác bên ngoài họ sẽ bất chấp tất cả để thỏa mãn nhục dục của bản thân, chung quy cũng vì những điều này.

Tuy nhiên, chính vì gợi tình, dễ dãi nên bồ nhí đáp ứng được bản tính trăng hoa của những gã đàn ông có gia đình. Sự hoang dại, bất cần và không đòi hỏi danh phận chính là thứ khiến đàn ông chết mê chết mệt bồ nhí.

Một người phụ nữ đoan chính, đàng hoàng sẽ không bao giờ chấp nhận bước chân vào hôn nhân của người khác, càng không cho phép đàn ông biến mình thành kẻ thứ ba. Thế nên, chỉ đàn bà lẳng lơ, lăng loàn mới đang tâm phá nát gia đình người khác.

Ảnh minh họa: Internet

2. Bồ nhí biết cách lấy lòng đàn ông

Đàn ông giống như những đứa trẻ to xác, thích được khen ngợi, nuông chiều và quan tâm từng chút một. Những người vợ thừa biết điều ấy, nhưng họ chẳng thể nào cưng chiều chồng như thế khi trên vai còn gồng gánh hàng tá trách nhiệm không tên.

Hơn cả, đàn ông đã có gia đình thì phải là cây tùng cây bách để vợ tựa nương, chứ không thể cả ngày ăn vạ đòi vợ phải đứng ra gánh vác mọi điều cho mình.Chính vì vợ thiếu quan tâm, không ngọt ngào nên khi được bồ nhí khen ngợi, “rót mật vào tai” đàn ông trăng hoa ngay lập tức đổ đứ đừ, bất chấp vợ con đau khổ vẫn mặc kệ.

3. Bồ nhí lãng mạn

Cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền khiến phụ nữ chẳng thể giả vờ ngây thơ. Họ bận bịu với hóa đơn tiền nhà, tiền điện nước, sinh hoạt phí, chăm sóc con cái… chẳng còn thời gian để làm đẹp cho chính mình, huống gì là làm những điều lãng mạn cho chồng. Thậm chí, những người vợ còn chẳng dám đòi hỏi điều ấy từ bạn đời.Trong khi đấy, kẻ thứ ba rảnh rỗi muốn lên kế hoạch lấy lòng đàn ông không hề khó. Họ chỉ cần vài tin nhắn hỏi han “hôm nay anh không khỏe à, nhớ uống thuốc nhé”, “thấy anh bệnh mà không được ở bên chăm sóc em xót xa lắm”… đã dư sức khiến đàn ông tệ bạc chối bỏ công sức vợ thức trắng đêm chăm sóc mình.

Ảnh minh họa: Internet

4. Bồ nhí giỏi chuyện gối chăn

Mối tình vụng trộm không chỉ cho đàn ông cảm giác mới lạ, kích thích khi ái ân mà còn bởi kẻ thứ ba là bậc thầy tình dục. Họ biết cách nuông chiều, cho đàn ông cảm giác là “ông hoàng” khi lên giường nên chắc chắn chỉ cần ăn nằm với bồ nhí một lần đàn ông sẽ nghiện một đời, lạnh nhạt với vợ ngay lập tức.Bởi lẽ, đàn ông sẽ mang kỹ năng giường chiếu của vợ và bồ nhí ra so sánh, sẽ chê bai thậm tệ bạn đời, sẽ trách móc vì sao vợ không hết mình được như nhân tình bé bỏng.

5. Bồ nhí khiến đàn ông khát khao chinh phục

Đàn ông vốn tự phụ, nghĩ rằng vợ đã là của mình thì chẳng ai lấy đi đâu mà mất. Họ chẳng ngần ngại đối xử tệ bạc với bạn đời, vô tâm, hờ hững đến tận cùng mà chẳng hề sợ đối phương thương tổn.Thế nhưng, khi đứng trước người đàn bà tươi trẻ, mới mẻ đàn ông sẽ được khơi dậy khát khao chinh phục. Họ muốn biến ả đàn bà kia thành người đàn bà của mình, muốn cả hai cùng trải qua những đê mê nhục dục và cắm sừng vợ không hối hận. Giấu được vợ càng lâu, được bên nhân tình càng nhiều đàn ông tệ bạc càng hả hê, phấn khích.