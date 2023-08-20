3 biểu hiện tố cáo bản tính lăng nhăng của đàn ông, đàn bà thông minh "né" càng sớm sẽ bớt khổ đau

Đôi khi dấu hiệu của sự phản bội hiện ra trước mắt nhưng chỉ em vì quá yêu nên bạn không còn chú ý đến những điều đó. Phụ nữ khi yêu hãy nên lí trí để sớm nhận ra đâu mới là tình yêu thật sự nhé.

Anh ta sẽ cố gắng che đậy việc làm của mình bằng những lời nói dối. Anh ta đủ ích kỷ để che giấu sự thật với bạn, kể cả khi bạn chất vấn anh ta.

Anh ta khá thành thạo trong việc nói dối bạn về bất cứ điều gì. Người đàn ông như vậy không bao giờ thật lòng với bạn.

Anh ta làm vậy để né tránh mọi cuộc cãi vã có thể xảy ra khi anh ta thành thật với bạn.

Phụ nữ khi yêu hãy nên lí trí để sớm nhận ra đâu mới là tình yêu thật sự nhé. Ảnh minh họa: Internet

Tự ti, không chắc chắn

Nếu anh ta lúc nào nghi ngờ, không chắc chắn về cuộc sống tương lai với bạn thì anh ta sẽ thường xuyên lừa dối bạn. Việc bạn trao thân gửi phận cho người đàn ông này sớm muộn chỉ sống ngập trong nước mắt.

Hay tán tỉnh phụ nữ khác

Ngay cả khi đi với bạn gái hay vợ, kiểu đàn ông này cũng không ngại tán tỉnh phụ nữ khác. Đây không phải là bản tính của đàn ông, mà là thói xấu của người đàn ông sẽ ngoại tình khi có cơ hội. Đàn ông tử tế sẽ không thiếu tôn trọng vợ mình như thế. Hơn nữa, thói quen này ban đầu chỉ dừng lại ở việc đùa giỡ , nhưng dần dà sẽ thành chuyện ngoại tình.

Ngay cả khi đi với bạn gái hay vợ, kiểu đàn ông này cũng không ngại tán tỉnh phụ nữ khác. Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà thông minh muốn có cuộc hôn nhân hạnh phúc thì đây chính là những thứ bạn cần học trước khi kết hôn.

Phụ nữ nhớ nhé, trong cuộc sống hôn nhân sẽ khác hoàn toàn với lúc hai bạn còn yêu nhau. Vì vậy, để cuộc hôn nhân của hai bạn gắn kết lâu dài thì phụ nữ nhất định đừng quên chuẩn bị cho mình những điều này trước khi đặt tay ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn.

Bạn nên tìm hiểu một chút về lối sống của nhà chồng

Khi lên xe hoa về nhà chồng, phụ nữ nhất định phải xác định một việc đó là chấp nhận bước vào cuộc sống khác với những ràng buộc bổn phận. Phải biết nhập gia tùy tục. Tất nhiên cũng đừng hoàn toàn đánh mất mình, lệ thuộc vào gia đình chồng, sống thụ động, cam chịu ngay cả khi bị đối xử bất công, nhân phẩm bị xúc phạm. Vì vậy, khi bạn rõ hơn về cuộc sống của mọi người thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng, bạn cũng dễ hòa nhập hơn với tất cả các thành viên trong nhà.



Khi lên xe hoa về nhà chồng, phụ nữ nhất định phải xác định một việc đó là chấp nhận bước vào cuộc sống khác với những ràng buộc bổn phận. Ảnh minh họa: Internet

Phải có kế hoạch nuôi dạy con cái

Nuôi dạy con cái là thách thức của hôn nhân nhưng đừng biến đó thành áp lực và gánh nặng. Cả hai cần thành thật chia sẻ quan điểm về việc có con cũng như nuôi dạy con cái. Nếu được, hãy lên kế hoạch một cách cẩn thận.

Khéo léo trong những tình huống khó khăn

Nói chuyện một cách khéo léo, đặc biệt là khi rơi vào những tình huống khó khăn và lắng nghe tích cực là cách để duy trì sự hòa thuận trong đời sống vợ chồng. Đó cũng là điều cần thiết cho bất kỳ cuộc hôn nhân lành mạnh nào. Những lời phàn nàn, chỉ trích đối với người chung sống, hoặc sẽ khiến hôn nhân gặp rắc rối nghiêm trọng, hoặc bạn sẽ bị người bạn đời làm tổn thương.