Cuộc sống hôn nhân đòi hỏi cả phụ nữ lẫn đàn ông phải học cách dung hòa những khác biệt, biết hy sinh, thấu hiểu và nghĩ cho đối phương. Cơm sôi bớt lửa thì cả hai mới có thể ăn đời ở kiếp, hạnh phúc ấm êm.

Chị em nếu đã trót lấy nhầm chồng thì hãy chuẩn bị đường lui, đừng dại dây dưa kẻo khổ cả mình lẫn con cái.

Thế nên, nếu đàn ông gia trưởng, luôn mặc định vợ phải nghe theo mọi yêu sách của chồng, không cho vợ quyền được góp ý, cùng đưa ra những quyết định quan trọng thì chứng tỏ đấy chính là gã đàn ông tồi.

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Vô trách nhiệm

Đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, phải dám chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Dù mắc phải sai lầm cũng không đùn đẩy trách nhiệm cho người khác mới là đại trượng phu.

Nếu đang yêu phải người đàn ông thích “đổ thừa”, không bao giờ chịu nhận lỗi, không có thành ý sửa sai thì tốt nhất bạn nên chấm dứt ngay. Nếu chẳng may lấy phải gã đàn ông này làm chồng, đồng nghĩa với việc bạn phải sống chung với một đứa trẻ to xác, vô dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Xem thường phụ nữ

Phụ nữ là để yêu thương, chiều chuộng chứ không phải là ô sin không lương, cỗ máy đẻ của đàn ông. Một người chồng tử tế sẽ luôn chủ động chia sẻ việc nhà với vợ, ghi nhận những hy sinh, khổ cực mà vợ đã chấp nhận vì gia đình.

Nếu lấy nhầm người chồng luôn xem thường phụ nữ, luôn mặc định việc nhà, chăm sóc con cái là việc của đàn bà thì chị em sẽ khổ cả đời.

Ảnh minh họa: Internet

Bắt vợ phải sinh cho bằng được con trai để nối dõi tông đường

Mỗi lần mang thai, sinh con phụ nữ phải nếm trải không ít cơ cực, mệt mỏi và cả những tổn hại về sức khỏe, tinh thần không thể bù đắp. Nếu đàn ông yêu vợ thật lòng, họ sẽ thương yêu và xót xa cho vợ, thậm chí không muốn vợ phải sinh thêm con vì sợ bạn đời phải chịu khổ.

Ấy vậy mà, những gã đàn ông gia trưởng, độc đoán lại bắt vợ phải sinh cho bằng được một cậu con trai để nối dõi tông đường. Dù vợ có sinh cho họ vài cô con gái thì đàn ông tệ bạc vẫn cố chấp với suy nghĩ “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”.