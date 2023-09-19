Mẹ chồng ép phải ly hôn vì không đẻ được, 3 năm sau 'người đặc biệt' xuất hiện khiến bà khóc lóc van xin tôi tha thứ

Tâm sự Eva 19/09/2023 11:56

Bí mật điều tra về tôi, bà phát hiện tôi chưa kết hôn với ai nhưng lại có con trai, nếu tính tuổi của thằng bé thì có thể con dâu cũ của bà đã mang thai trước khi ly hôn.

Vợ chồng tôi lấy nhau trên cơ sở tình yêu. Tôi xinh đẹp, thông minh, còn chồng điển trai lại biết kiếm tiền nên mỗi khi ra ngoài đường ai cũng xuýt xoa khen cho cặp trai tài gái sắc ấy.

Chồng tôi là con một, lại là trưởng họ nữa nên khi về làm dâu, ai cũng mong vợ chồng cô sớm có con. Thế nhưng cái trò đời càng mong lại càng không thấy.

Năm đầu về làm dâu còn khá yên bình, mọi người lo lắng nhưng vẫn chưa tỏ thái độ quá đáng. Đến năm thứ 2 khi vợ chồng tôi vẫn chưa có động tĩnh gì thì cả làng bắt đầu đồn là tôi không đẻ được.

Mẹ chồng tôi cũng bắt đầu nói bóng gió bảo con trai lấy vợ khác. Có lần bà còn dẫn một vài đứa con gái khác về ăn cơm, ý định làm mối cho con trai cho dù trước đó hai vợ chồng cô đi khám và bác sĩ nói cả hai đều bình thường.

Mẹ chồng ép phải ly hôn vì không đẻ được, 3 năm sau 'người đặc biệt' xuất hiện khiến bà khóc lóc van xin tôi tha thứ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, vợ chồng tôi cũng bắt đầu phát sinh mâu thuẫn khi chồng đi sớm, về khuya vì chán cảnh phải ở nhà đối diện những căng thẳng giữa vợ và mẹ.

Tôi còn phát hiện chồng cô lén lút qua lại với đồng nghiệp cùng công ty. Khi tôi nói bóng gió mong muốn chồng hiểu chuyện và sớm chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng thì chồng cô lại nổi cơn điên và đánh cô.

Giữa lúc ấy, tôi cũng không tìm được chỗ dựa tình thân nơi mẹ chồng. Mẹ chồng quan sát từng động thái của tôi, thấy tôi đi tập yoga là bà cũng nghĩ cách để ngăn, thấy tôi ra ngoài có chút việc gì đó mẹ chồng cũng cản. Có lần tôi mua quần áo mới, mẹ chồng thẳng thừng cấm mặc vì cho rằng hở hang.

Đến hôm ấy chồng tôi đi công tác và tôi bị ốm sốt, mệt quá không nấu cơm trưa thì bị mẹ chồng mắng chửi thậm tệ. Thế rồi bà bảo tôi hãy buông tha cho con trai bà để bà tìm vợ khác cho nó sinh con đẻ cái.

Chán nản, tôi kéo vali quần áo đến ở tạm nhà bạn thân. Chồng tôi đi công tác về chẳng hiểu sao cũng nhất nhất nghe lời mẹ và gửi đơn ly hôn cho tôi. Hóa ra mấy năm tình nghĩa cũng chỉ có thể, tôi uất hận nên đồng ý ra tòa luôn. Cuộc hôn nhân hơn 2 năm kết thúc trong chóng vánh.

Chồng tôi cũng nhanh chóng kết hôn với nữ đồng nghiệp nhưng kết hôn xong anh mới phát hiện chuyện cô ta giả mang thai để ép anh ly hôn với tôi. Cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn được nửa năm.

Ba năm sau tình cờ mẹ chồng cũ bắt gặp tôi và con trai trong trung tâm thương mại, kỳ lạ là thằng bé giống con trai bà hồi nhỏ như hai giọt nước.

Mẹ chồng ép phải ly hôn vì không đẻ được, 3 năm sau 'người đặc biệt' xuất hiện khiến bà khóc lóc van xin tôi tha thứ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bí mật điều tra về tôi, bà phát hiện tôi chưa kết hôn với ai nhưng lại có con trai, nếu tính tuổi của thằng bé thì có thể con dâu cũ của bà đã mang thai trước khi ly hôn.

Quả đúng như những gì bà suy nghĩ, tôi thừa nhận đó là cháu nội của bà. Bà khóc lóc xin tôi tha thứ và cho bà cũng như con trai bà có cơ hội bù đắp cho mẹ con tôi nhưng tôi kiên quyết từ chối. Đến bây giờ khi nghĩ lại những gì phải trải qua trong ngôi nhà ấy, tôi vẫn còn thấy rất đau lòng.

Giờ đây, mẹ chồng cũ đang làm đủ mọi cách lấy lòng tôi với mong muốn được nhận lại cháu trai nhưng bà vẫn chưa làm tôi mủi lòng.

Những dấu hiệu "tố cáo" đàn ông đang ngoại tình lâu năm, phụ nữ khôn cần "cao tay" trị

Những dấu hiệu "tố cáo" đàn ông đang ngoại tình lâu năm, phụ nữ khôn cần "cao tay" trị

Hãy thử quan sát xem chồng có từng nhầm lẫn một thói quen, sở thích nào của bạn?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 1 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quyết định lầm lỡ tuổi 40 và nỗi dằn xót muộn màng khi nghe lời con gái

Quyết định lầm lỡ tuổi 40 và nỗi dằn xót muộn màng khi nghe lời con gái

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chồng quay về xin tha thứ sau khi bị nhân tình bỏ, người vợ thẳng thắn từ chối

Chồng quay về xin tha thứ sau khi bị nhân tình bỏ, người vợ thẳng thắn từ chối

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng