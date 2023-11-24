Vừa đi làm về đã thấy đồ đạc trong nhà xáo trộn, tôi hốt hoảng gọi báo chồng nhà có trộm, anh hộc tốc chạy về rồi vọt thẳng vào nhà vệ sinh làm điều này khiến tôi ngất lịm

Tâm sự 24/11/2023 04:41

Sau khi công an rời đi, tôi mới thở phào. Huy đang trên đường về nhà, nghe tôi nói thì chỉ nói đợi anh về rồi nói tiếp.

Tôi lấy Huy đã 5 năm, có một con gái 4 tuổi. Chồng tôi làm trưởng phòng kinh doanh, tôi làm kế toán. Chúng tôi có cuộc sống vật chất khá đầy đủ, tình cảm vợ chồng cũng ổn định. Tôi thấy mình cũng may mắn khi lấy được tấm chồng hiền lành, yêu thương vợ con. Không giống như chồng của bạn tôi thường có quỹ đen giấu vợ, anh luôn đưa hết lương cho tôi giữ.

Tôi cũng không muốn quản hết tiền của chồng. Huy đưa tiền cho tôi, tôi sẽ giữ nhưng luôn nói anh cần thì lấy, tôi tiêu xài gì cũng nói với chồng. Nhưng Huy chỉ lấy một ít để tiêu xài khi xã giao, còn lại đều để tôi chi tiêu cho gia đình. Vì thế tôi rất tin tưởng và tôn trọng chồng, chưa từng nghi ngờ anh.

Vừa đi làm về đã thấy đồ đạc trong nhà xáo trộn, tôi hốt hoảng gọi báo chồng nhà có trộm, anh hộc tốc chạy về rồi vọt thẳng vào nhà vệ sinh làm điều này khiến tôi ngất lịm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một ngày, tôi và chồng đều đi công tác, con gái được gửi cho ông bà chăm sóc. Hôm đó, tôi về nhà trước Huy, anh nói sẽ về sau tôi khoảng vài tiếng. Tôi đi vào nhà thì hoảng hồn khi thấy nhà cửa bừa bộn, có dấu hiệu của trộm. Dù rằng chúng tôi không để tiền mặt ở nhà, đều bỏ trong ngân hàng nhưng khi thấy cảnh tượng đó tôi vẫn rất sợ hãi. Vì không biết tên trộm có còn trong nhà không nên tôi đã gọi công an đến để xem tình hình.

Sau khi công an rời đi, tôi mới thở phào. Huy đang trên đường về nhà, nghe tôi nói thì chỉ nói đợi anh về rồi nói tiếp. Tôi ngồi ở phòng khách đợi chồng, thấy Huy vừa mở cửa thì chạy ào vào nhà vệ sinh, anh chưa kịp cởi giày cũng chẳng nhìn tôi lấy một cái. Ban đầu tôi nghĩ hay do Huy đang mắc vệ sinh nên vội vàng như thế. Nhưng tôi đi theo sau hỏi gì anh cũng không trả lời. Khi thấy hành động của chồng sau đó, tôi chết sững.

Huy mở nắp bồn nước của bồn cầu, lấy ra một cái bọc đen gói ghém cẩn thận. Tôi thấy chồng mồ hôi đầy trán, thở phào một cái nhẹ nhàng. Lúc này chồng tôi mới phát hiện vợ đứng cạnh bên, anh tỏ ra lúng túng, muốn cất cái bọc đen kia đi. Nào ngờ tôi đã giật lấy khi anh chưa kịp hành động.

Biết không thể giấu được tôi, chồng đứng im. Mở cái bọc đen ra, tôi ngỡ ngàng nhìn thấy vàng và tiền bên trong, một số không hề nhỏ! Tôi trợn mắt nhìn Huy, anh còn cố gắng ngụy biện: “Cái này….anh định sau này để lại cho con gái làm của hồi môn, anh…”

Tôi cười chua chát, hóa ra chồng tôi lập quỹ đen và giấu tiền ở nơi này. Khi nghe tin nhà có trộm, anh hấp tấp vào kiểm tra, quên cả việc che giấu với tôi. Nếu không có chuyện nhà có trộm, thì tôi làm sao biết bí mật này của chồng. Sau đó tôi hỏi chồng số tiền này từ đâu ra, trong khi lương của anh đều đưa cho tôi hết? Chồng tôi khai thật anh làm thêm bên ngoài, tiền kiếm được cũng khá nhưng không nói với tôi.

Chuyện xảy ra đã một tháng nhưng tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Lòng tin của tôi với chồng bị rạn nứt, dù anh có xin tha thứ cũng chẳng khá hơn. Tôi không muốn ly hôn với chồng những lại không dễ dàng chấp nhận. Giờ tôi phải làm sao đây?

Vừa bước vào nhà đã bị một người đàn ông xô ngã ra giường, đang lúc hoảng hốt, tôi bừng tỉnh khi nghe trọn kế hoạch của ả giúp việc mưu mô cùng gã chồng tệ bạc

Vừa bước vào nhà đã bị một người đàn ông xô ngã ra giường, đang lúc hoảng hốt, tôi bừng tỉnh khi nghe trọn kế hoạch của ả giúp việc mưu mô cùng gã chồng tệ bạc

Nhà tôi lắp camera từ sân vào phòng khách, bếp, cầu thang, nên thỉnh thoảng tôi vào xem Mai làm việc. Cô ấy rất chăm, không thấy nghỉ chân tay lúc nào cả. Tôi khá yên tâm ký luôn hợp đồng sáu tháng.

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