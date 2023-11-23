Bị sếp chuốc say rồi đưa lên giường, một tháng sau tôi phát hiện mình mang thai, tưởng người yêu sẽ nổi giận ngờ đâu anh chỉ nói 1 câu khiến lòng tôi thắt nghẹn

Tâm sự 23/11/2023 14:16

Sếp lớn hơn tôi nhiều tuổi nhưng còn rất phong độ. Ông ấy cũng có vợ, có con rồi… Từ ngày đầu đi làm, tôi đã thấy ông sếp để ý mình hơn những người khác. Tôi cố gắng giữ khoảng cách vì không muốn dính vào quan hệ bất chính với người có vợ, nhất là chốn công sở như thế này.

Tôi biết mình là người đàn bà mang tội lớn khi trót phản bội bạn trai yêu đã hơn 3 năm. Đến giờ tôi vẫn tự hỏi vì sao mình lại có thể làm cái điều tồi tệ ấy. Có lẽ đồng tiền đã làm tôi mờ mắt…

Tôi may mắn sinh ra với một ngoại hình ưa nhìn, xinh xắn… Bởi thế đi đến đâu tôi cũng được cánh đàn ông chú ý. Nhưng kể từ khi yêu anh, tôi cố không đáp lại những người khác. Chỉ tới khi vào làm ở công ty này, được ông sếp săn đón quá nhiều tôi mới phạm sai lầm.

Sếp lớn hơn tôi nhiều tuổi nhưng còn rất phong độ. Ông ấy cũng có vợ, có con rồi… Từ ngày đầu đi làm, tôi đã thấy ông sếp để ý mình hơn những người khác. Tôi cố gắng giữ khoảng cách vì không muốn dính vào quan hệ bất chính với người có vợ, nhất là chốn công sở như thế này.

Bị sếp chuốc say rồi đưa lên giường, một tháng sau tôi phát hiện mình mang thai, tưởng người yêu sẽ nổi giận ngờ đâu anh chỉ nói 1 câu khiến lòng tôi thắt nghẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhưng ông ta theo đuổi tôi tới tấp. Ông ta dùng tiền mua tặng tôi những món quà xa xỉ. Ban đầu tôi từ chối, nhưng ông ta có vẻ phật ý. Cô bạn thân làm cùng bảo tôi đừng có dại làm trái ý sếp, ông ấy đuổi việc thì lại khổ. Thời buổi này kiếm việc khó khăn, có được chỗ làm ngon nghẻ như thế này đâu phải dễ. Nghĩ vậy, nên dù trong lòng không muốn tôi vẫn phải cố dĩ hòa vi quý để sếp không khó chịu.

Tôi cứ nghĩ mình kiểm soát được tình hình, chỉ là nhận vài món quà, thi thoảng đi công tác cả đoàn đông ông ta cử mình đi thì đi… Nhưng tôi đã lầm, càng ngày ông ta càng làm quá…

Mọi việc bắt đầu quá giới hạn khi trong một chuyến công tác, ông ta cử tôi đi. Hôm đó cả đoàn có đông người lắm, tôi cũng tự tin thái quá. Tôi uống rượu bị say và chẳng biết trời đất gì nữa. Ông ta đưa tôi về phòng khách sạn. Chuyện gì đến, cũng phải đến… Khốn khổ là ở chỗ, chuyện đoàn đi công tác đều biết vì ông ta đưa tôi đi ai cũng nhìn thấy.

Nhưng khổ nỗi, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi không nhớ gì, ông ta thì đã rời đi… Vậy là tôi cứ thản nhiên như không… Cho tới khi tôi biết mình dính bầu, tôi gần như chết lặng. Tôi khóc kể với cô bạn ở cơ quan, lúc này cô ấy mới tá hỏa hỏi tôi không biết gì à? Chuyện của tôi với sếp tối hôm đó đồn ầm cả công ty, có mỗi tôi không biết… Nhục nhã thay!

Biết không thể trốn tránh sự việc, tôi khai thật hết với người yêu và xác định sẽ chấm dứt tình cảm. Nhưng khi nghe tôi kể, và biết tôi có thai, anh chẳng những không giận mà còn tỏ vẻ hào hứng. Anh bảo giục cưới sớm để che đậy chuyện cái thai… Tôi mừng rơi nước mắt, nghĩ mình gặp được người đàn ông tử tế, bao dung, bỏ qua mọi sai lầm…

Đám cưới được gấp rút chuẩn bị… Và đó cũng là thời điểm lộ ra mọi âm mưu của anh. Anh dẫn tôi đi gặp người sếp đã làm tôi có chửa. Anh đòi một khoản tiền lớn nếu không sẽ tung hê chuyện này lên để vợ sếp biết. Tôi hoàn toàn không hay biết gì cho tới tận khi 3 người gặp mặt. Tôi có cảm giác mình như một món mồi béo bở mà anh mang ra để tống tiền kẻ khác. Tất nhiên vị sếp đó đồng ý vì ông ta nhiều tiền, cũng biết đứa bé là con mình nên dùng tiền để bịt miệng là chuyện quá dễ dàng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, bạn trai – người chồng sắp cưới của tôi còn bắt kí một tờ giấy yêu cầu mỗi tháng chuyển bao nhiêu tiền để nuôi đứa bé cho đến khi nó 18 tuổi. Ông sếp của tôi cũng đồng ý…

Bị sếp chuốc say rồi đưa lên giường, một tháng sau tôi phát hiện mình mang thai, tưởng người yêu sẽ nổi giận ngờ đâu anh chỉ nói 1 câu khiến lòng tôi thắt nghẹn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó trở về, anh ta cười hí hửng lắm. Cầm xấp tiền trong tay, mắt anh ta sáng long lanh. Thậm chí anh ta còn hôn vào bụng bầu của tôi mà lảm nhảm: “Nhóc là mỏ vàng của ta đấy”. Anh nhìn tôi ra điều ân cần và bảo: “Em đi làm, cứ tỏ vẻ ốm yếu khổ sở vào, dù sao con lão ta, lão ta cũng phải xót, biết đâu lại moi được nhiều tiền hơn”.

Tôi cười khinh bỉ… Thì ra đây mới là bộ mặt thật đằng sau cái hành động trượng nghĩa mà anh ta làm với tôi. Thật đáng ghê tởm!

Sau 1 đêm quá chén, tôi trót lên giường cùng người yêu cũ, trải qua lần gần gũi đến mệt nhoài đành phải cưới em dù bố mẹ hết lời ngăn cản

Sau 1 đêm quá chén, tôi trót lên giường cùng người yêu cũ, trải qua lần gần gũi đến mệt nhoài đành phải cưới em dù bố mẹ hết lời ngăn cản

Đêm đó, tôi đã không thể ngăn mình tận hưởng thân thể ngọt ngào của người yêu cũ. Mặc dù sau đó, tôi chỉ muốn bỏ chạy và không bao giờ gặp lại.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình Tâm sự hôn nhân tâm sự thầm kín bí mật eva chuyện eva Tâm sự chuyện eva

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ