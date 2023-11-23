Nhắm mắt đưa chân lên giường cùng thiếu gia giàu có, thức giấc sau một đêm tê tái, tôi bàng hoàng khi người này cất tiếng chào buổi sáng cùng yêu cầu khó tin

Tâm sự 23/11/2023 10:16

Đêm hôm đó, chúng tôi đã có những giây phút thăng hoa bên nhau. Cả tôi và anh đều rất hạnh phúc.

Tôi là một cô gái sống thực tế, tất nhiên, trong mắt một số người có thể gọi đó là thực dụng. Tôi cũng đã từng có một tình yêu đẹp, không vụ lợi, không toan tính với chàng trai học cùng cấp ba rồi theo suốt đại học. Nhưng rồi tôi nghiệm ra rằng, để bền vững, chỉ tình yêu thôi là chưa đủ.

Đám bạn đồng trang lứa của tôi may mắn yêu được những anh chàng khá giả, có điều kiện, nên sau khi học xong, họ kết hôn và sống một cuộc đời sung sướng, nhàn hạ. Chẳng những họ không phải vất vả mà bố mẹ, người thân cũng được nhờ. Trong khi đó, tôi có ngoại hình, có nhan sắc nhưng vì gắn bó với một anh, người chẳng có gì trong tay, nên suốt 5,6 năm tuổi trẻ của tôi qua đi, những gì tôi có được chỉ là những lần hẹn hò đi ăn quán bình dân hay chiếc khăn, cái áo rẻ tiền mà bạn trai tặng.

Sau khi chia tay mối tình đó, tôi xác định sẽ yêu và kiếm một tấm chồng tử tế, người có thể lo cho tôi và gia đình tôi. Tôi là cô gái có ngoại hình, lại giao tiếp khéo léo, cũng có công việc ổn định… Nhìn chung, tôi thấy mọi thứ của mình đều không đến nỗi nào, chắc chắn tôi thừa sức chinh phục được một anh chàng xứng đáng.

Nhắm mắt đưa chân lên giường cùng thiếu gia giàu có, thức giấc sau một đêm tê tái, tôi bàng hoàng khi người này cất tiếng chào buổi sáng cùng yêu cầu khó tin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ khi độc thân, có nhiều người theo đuổi tôi nhưng tôi đều bỏ qua hết nếu cảm thấy họ không thực sự khá giả. Tôi đã đi qua cái thời yêu đương  bằng cảm xúc, trái tim, mơ mộng, giờ tôi luôn xác định sẽ chỉ yêu người có điều kiện một chút. Và rồi thật may mắn, cuối cùng tôi cũng gặp được đối tượng phù hợp với mong muốn của mình.

Anh hơn tôi 3 tuổi nhưng chỉ nhìn qua đã biết là người giàu có. Anh đi ô tô riêng, đồng hồ, điện thoại… đều là loại xịn. Tôi quen anh vì anh từng là đối tác của công ty tôi và tôi là người được phân công hỗ trợ. Mặc dù anh không khoe khoang nhưng nhìn những gì anh dát lên người là tôi đủ hiểu anh thực sự là một người giàu có.

Công việc của anh là làm kinh doanh riêng nên cũng rảnh rang thời gian.  Từ khi quen nhau, anh thường xuyên đón đưa tôi đi chơi, đi ăn uống. Để mình không kém cỏi và yếu thế, tôi cũng mạnh dạn rút tiền tiết kiệm để mua đồ sang chảnh, ăn vận cho xứng tầm với anh. Tôi muốn anh được nở mày nở mặt vì cô người yêu không đến nỗi nào. Hơn nữa tôi cũng không muốn anh nghĩ tôi quá nghèo túng, bám lấy anh để bòn rút. Trên thực tế, tôi cũng là người kiếm ra tiền, chỉ là không quá nhiều nhưng chí ít cũng có đủ khoản tiết kiệm lo cho mình. Giờ đây tôi dùng nó như khoản vốn để đầu tư cho tương lai.

Khi yêu anh, tôi đã phải tính toán khá nhiều. Tôi không muốn vồ vập, cũng không muốn hờ hững, tôi cứ lúc nắn, lúc buông để anh bị mê hoặc… Rõ ràng, tôi đã tạo được một sức hút lớn với người đàn ông này. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, anh đã ngỏ ý cùng tôi vào nhà nghỉ để… tâm sự. Tôi hiểu anh muốn gì, tôi biết bước chuyển này sẽ giúp tôi và anh gần nhau hơn. Và chỉ cần tôi có bầu, chắc chắn đám cưới sẽ được diễn ra.  Dù thời gian quen nhau chưa đủ lâu, thậm chí tôi cũng chưa về nhà anh chơi nhưng tôi tin mình cảm nhận đúng về con người anh.

Đêm hôm đó, chúng tôi đã có những giây phút thăng hoa bên nhau. Cả tôi và anh đều rất hạnh phúc. Tôi ôm anh rồi thiếp đi vào giấc ngủ. Cho tới nửa đêm, tiếng người chửi bới, đạp chân liên tục vào người tôi gọi tôi dậy. Trong cơn mơ màng, tôi mở mắt ra, đám người lố nhố đứng vây quanh giường, tay lăm lăm điện thoại quay phim chụp hình. Trong khi đó, anh chàng thiếu gia mà tôi vừa qua đêm thì đang quỳ gối ở góc phòng trong bộ dạng mặc mỗi chiếc quần đùi.

Nhắm mắt đưa chân lên giường cùng thiếu gia giàu có, thức giấc sau một đêm tê tái, tôi bàng hoàng khi người này cất tiếng chào buổi sáng cùng yêu cầu khó tin - Ảnh 2
 Ảnh minh họa: Internet

Họ lôi tôi dậy, ra bàn ngồi nói chuyện đàng hoàng. Một cô gái trẻ măng, xinh đẹp, sành điệu tự nhận là vợ anh:

- “Này chị, tôi đoán chị đang hăm hở nghĩ yêu được đại gia giàu có đúng không? Xin thưa với chị, người đàn ông mà chị vừa ngủ với là chồng tôi. Tôi cũng vì mê anh ta bởi cái mã đẹp trai, dẻo mồm nên mới cưới chứ anh ta thì có cái quái gì đâu. Toàn bộ những gì mà anh ta có bây giờ là do bố mẹ đẻ tôi cho hết cả đấy. Nhà tôi giàu nên chẳng tiếc con cái thứ gì. Anh ta được hưởng phúc mà còn không biết thân biết phận. Anh ta nói muốn mở công ty trên thành phố, gia đình tôi cũng tạo điều kiện. Rốt cục, anh ta chẳng làm ăn gì, tối ngày gái gú thế này đây”.

Càng nghe tôi càng thấy nhục nhã ê chề khi đã ngủ với đàn ông có vợ lại còn là một gã đốn mạt không ra gì. Cô vợ trẻ yêu cầu tôi kí vào giấy nợ, chấp nhận đưa một khoản tiền để cô ta xóa những clip nóng bỏng của tôi và chồng cô ta trong máy điện thoại đi, nếu không cô ta sẽ đăng lên mạng. Không còn sự lụa chọn nào khác, tôi đặt bút kí dù nó cuỗm đi của tôi toàn bộ số tiền tiết kiệm mà tôi dành dụm những năm qua. Nhưng chỉ có vậy, tôi mới giữ được chút danh dự cuối cùng…

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