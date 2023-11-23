Vừa bước vào nhà đã bị một người đàn ông xô ngã ra giường, đang lúc hoảng hốt, tôi bừng tỉnh khi nghe trọn kế hoạch của ả giúp việc mưu mô cùng gã chồng tệ bạc

Tâm sự 23/11/2023 15:33

Nhà tôi lắp camera từ sân vào phòng khách, bếp, cầu thang, nên thỉnh thoảng tôi vào xem Mai làm việc. Cô ấy rất chăm, không thấy nghỉ chân tay lúc nào cả. Tôi khá yên tâm ký luôn hợp đồng sáu tháng.

Tôi đau đầu vì mấy ngày nay cô giúp việc cũ xin nghỉ hẳn. Việc cơ quan ngập đầu, tôi không có thời gian lo việc nhà, nấu ăn giặt giũ cho chồng và hai đứa con.

May mắn sao, đứa em họ giới thiệu cho tôi một em giúp việc đã hơn ba mươi tuổi. Cô ấy tên là Mai, trông cũng hiền lành, ăn mặc ngố ngố nhưng được cái sạch sẽ, ưa nhìn. Mai là người ở quê lên đây đi làm giúp việc được mấy năm nên kinh nghiệm cũng khá, nấu ăn ngon, việc nào ra việc nấy.

Vừa bước vào nhà đã bị một người đàn ông xô ngã ra giường, đang lúc hoảng hốt, tôi bừng tỉnh khi nghe trọn kế hoạch của ả giúp việc mưu mô cùng gã chồng tệ bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhà tôi lắp camera từ sân vào phòng khách, bếp, cầu thang, nên thỉnh thoảng tôi vào xem Mai làm việc. Cô ấy rất chăm, không thấy nghỉ chân tay lúc nào cả. Tôi khá yên tâm ký luôn hợp đồng sáu tháng.

Tôi làm việc đến bảy giờ mới nghỉ để về, còn chồng thường la cà nhậu nhẹt cũng phải chín giờ mới đến nhà. Dạo này hai đứa con đang nghỉ hè nên cho sang nội chơi cả.

Hôm nay đi làm về tôi thấy nhà bật đèn sáng trưng nhưng không có ai. Thấy lạ, tôi leo năm tầng nhà tìm xem Mai đâu mà lại để nhà cửa như thế này, rồi trộm vào khuân hết đồ đạc đi thì sao. Tôi định bụng phải mắng cho cô ấy một trận.

Cửa phòng của tôi không khóa, lại có ánh đèn ngủ hắt ra, tôi khẽ ngó vào, chắc chồng mệt nên về sớm vào nằm ngủ. Tôi định vào nhưng lại giật thót tim khi phát hiện ra không phải chồng mà là một người đàn ông lạ hoắc đang nằm trên giường.

Tôi sợ xanh mặt định kêu to, nhưng rồi nghĩ nếu là trộm thì làm sao ung dung nằm bấm điện thoại như vậy. Hay là bồ của Mai? Nếu là bồ Mai thì phải xuống phòng của cô ta chứ. Tôi định rút lui khỏi phòng để nhờ người giúp. Không ngờ, người đàn ông đó đã phát hiện ra tôi, anh ta chạy ra ôm cứng lấy tôi, kéo vào phòng, vật ngửa ra giường.

- Cứu… Mai ơi … cứu chị với!

Tôi bị cánh tay cứng ngắc của anh ta kẹp lại, mặc cho tôi vùng vẫy, hắn vẫn cứ ôm hôn ngấu nghiến một lúc, xong rồi buông tôi ra đẩy sang bên cạnh.

- Tôi không làm gì đâu mà sợ.

- Anh… anh là ai… sao vào được nhà tôi? Anh muốn gì?

- Tôi chỉ muốn ôm hôn cô một tý thôi mà.

Vừa bước vào nhà đã bị một người đàn ông xô ngã ra giường, đang lúc hoảng hốt, tôi bừng tỉnh khi nghe trọn kế hoạch của ả giúp việc mưu mô cùng gã chồng tệ bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi sợ run lập cập, nhưng trông hành động lạ của người này, tôi biết anh ta không có ý cưỡng hiếp tôi. Quả nhiên anh ta gỡ chiếc camera gắn ở đèn ngủ ra. Đầu óc tôi khá nhạy bén, bao nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu hắn muốn quay lại cảnh tôi và hắn đang vật lộn trên giường. Không biết hắn có mục đích gì nhưng chắc chắn không phải là ý tốt đẹp rồi.

Tôi cố giữ bình tĩnh lại và đề nghị.

- Tôi có tiền, anh bán lại cái đó bao nhiêu tôi mua.

Ngửi thấy mùi tiền, hắn ta lập tức thương lượng. Cứ thế phun ra hết kế hoạch của cô ô sin vạch ra để hãm hại tôi. Mai đã thuê hắn đến nằm trên giường và đợi tôi về sẽ ôm hôn, rồi quay video lại làm bằng chứng tố cáo tôi ngoại tình.

Tôi không thể ngờ mình lại rước một con rắn độc vào nhà. Cô ả muốn vu khống cho tôi để thế chỗ đây mà. Tôi đưa cho người đàn ông hai mươi triệu và yêu cầu nói với Mai đã hoàn thành việc. Nếu ả muốn lấy video thì trả thêm mười triệu nữa mới đưa.

Người đàn ông đi rồi một lúc sau tôi mới thấy Mai về. Tôi vẫn làm mặt tỉnh bơ và bảo với ô sin là tôi phải đi công tác luôn. Không ngờ cô ta lại rất hào hứng, vừa hát vừa chuẩn bị đồ cho tôi. Và tôi không quên gắn camera đã mua lại của gã đàn ông kia lên chiếc đèn ngủ treo trên tường.

Tôi ngồi ở quán café, bật laptop lên ngóng đợi tình hình. Kia rồi, ông chồng cao quý của tôi đã về, xe trắng tinh đậu ở cửa, cô ô sin đi ra, hai người trao đổi gì đó rồi vào nhà.

Trong bếp, hành lang, tôi thấy chồng và ô sin luôn giữ khoảng cách, không có biểu hiện gì khác lạ cả. Nhưng hơn chín giờ tối thì phim hay mới diễn ra. Đúng như tôi dự đoán, điện trong phòng ngủ bật sáng, chồng tôi đi vào nằm lên giường. Được một lúc, anh không đứng dậy nhưng điện tự nhiên lại tắt phụp. Tôi biết cá đã cắn câu nên gập laptop, chạy thẳng về nhà.

Tôi mở toang cửa, với tay bật công tắc điện. Cái cảnh tượng mà cả đời có lẽ tôi không bao giờ quên được diễn ra trước mắt, chồng tôi và ô sin đang cuốn lấy nhau trên chính chiếc giường của mình.

Hai người vội đẩy nhau ra, cuống cuồng kéo chăn che thân, vẻ mặt giống như sắp bị xử tử đến nơi. Chồng tôi vội vàng xin lỗi vợ rối rít. Còn ả ô sin kia cúi gằm mặt xuống không dám nói lời nào. Lúc này tôi mới lôi cổ cô ta dậy và tát tới tấp vào mặt.

- Cô giỏi lắm, dám qua mặt chị hả.

- Chị… Em bị anh Quân ép, anh ấy bảo thích em, không chiều thì đuổi việc.

- Thế à!

Rồi ả ta bỗng gân cổ lên.

- Chị cũng ngoại tình mà, tôi còn có bằng chứng đấy.

Tôi với tay lên lấy chiếc camera trên đèn ngủ xuống, ném vào mặt cô ta.

- À, cô muốn nói cái này chứ gì. Tôi còn chưa gọi công an đến tóm cổ cô vì tội đưa người lạ vào nhà, quay video làm nhục tôi đấy.

- Sao... sao chị biết?

- Tất nhiên rồi, có ai chê tiền đâu, không nhầm thì cái thằng cô thuê ấy còn vặt thêm của cô một ít nữa.

Đến lúc này thì ả ô sin mới tím tái cả mặt. Tôi không muốn đánh cô ta thêm cho bẩn tay nhưng cái kiểu gian xảo, đến chết vẫn còn điêu ngoa ấy khiến tôi càng điên, tặng thêm vài bạt tai nữa.

- Cô non tay lắm. Bây giờ cho cô hai phút để biến khỏi đây.

- Vâng… vâng!

Tôi túm tóc cô ta dặn dò.

- Từ giờ chừa nhé, tốt nhất là đừng có liều, kẻo có ngày bị đánh cho mất xác đấy.

- Dạ… dạ… em nhớ rồi!

Tôi quay sang ông chồng hèn hạ của mình.

- Anh thật là kinh tởm, cái ngữ thấp hèn ấy mà anh cũng lôi lên giường được.

Chồng tôi khún núm như con cún, trông đến tội. Tôi sẽ dằn vặt, hành hạ chồng từng ngày để anh ta phải trả giá cho cái tội phản bội của mình.

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Sếp lớn hơn tôi nhiều tuổi nhưng còn rất phong độ. Ông ấy cũng có vợ, có con rồi… Từ ngày đầu đi làm, tôi đã thấy ông sếp để ý mình hơn những người khác. Tôi cố gắng giữ khoảng cách vì không muốn dính vào quan hệ bất chính với người có vợ, nhất là chốn công sở như thế này.

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