Vợ cũ của chồng dẫn con đến chơi, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay tôi rồi tiết lộ bí mật 'sốc tận óc'

Tâm sự 13/04/2023 15:50

Tôi sửng sốt, hỏi chị đang nói gì? Chị ấy lại ngạc nhiên, hỏi tôi không biết đó chính là cặp nhẫn cưới cũ mà chị từng đeo sao?

Tôi gặp B khi anh đã ly hôn được hai năm. Anh đổ hết lỗi cho vợ cũ, nói rằng vì chị ấy không biết cách dung hòa mối quan hệ với bố mẹ chồng, đụng chuyện là bỏ về ngoại rồi còn đi chơi với người đàn ông khác. Tình cảm phai nhạt, hôn nhân rạn nứt, ly hôn là giải thoát cho cả hai.

Yêu nửa năm, chúng tôi tiến hành kết hôn. Một phần vì tôi cũng lớn tuổi, cũng muốn nhanh chóng yên ấm nhà cửa. Một phần vì lúc đó, vợ cũ của chồng tôi gần như biến mất trong cuộc sống của anh, không hề bén mảng đến nhà chồng hay liên lạc với chồng cũ.

Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau. Nhưng khi tôi bảo đi mua nhẫn cưới, anh lại nói có nhẫn rồi. Thấy chiếc nhẫn có vẻ hơi cũ, tôi bối rối thì anh nói sẽ đi đánh bóng lại. Trước đây mẹ anh giữ lại, giờ bà thương tôi nên mới đưa cho anh để anh cầu hôn tôi. 

Hôm qua, vợ cũ của chồng tìm đến tận nhà vợ chồng tôi. Chị ấy ngồi ngay ngắn trên ghế sa lông. Dù không thoải mái và nghi ngờ về sự xuất hiện của chị ấy, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hơn nữa, tôi thấy vợ cũ của chồng rất hòa nhã, dễ gần, hoàn toàn khác hẳn những gì mà chồng tôi miêu tả.

Vợ cũ của chồng dẫn con đến chơi, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay tôi rồi tiết lộ bí mật 'sốc tận óc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Khi ngồi hỏi chuyện, chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay tôi. Bỗng chị ấy nói rằng: "Không ngờ anh ấy một mực đòi lại chiếc nhẫn là vì đưa lại cho em đeo. Một người đàn ông keo kiệt như thế, chị ly hôn đúng là sáng suốt".

Tôi sửng sốt, hỏi chị đang nói gì? Chị ấy lại ngạc nhiên, hỏi tôi không biết đó chính là cặp nhẫn cưới cũ mà chị từng đeo sao? Ly hôn nhưng chị vẫn giữ lại làm kỉ niệm. Không ngờ chồng tôi đòi lại, còn nói những lời khó nghe.

Tôi bất ngờ khủng khiếp. Vợ cũ của chồng thở dài, nói rằng anh ấy rất keo kiệt, chưa từng bỏ ra một đồng nào chăm sóc con. Ly hôn rồi, mấy năm nay anh ấy cũng chưa từng cho con một đồng. Giờ chị túng quá mới đến đòi tiền trợ cấp nuôi con tòa quy định mỗi tháng 1 triệu, nhưng chắc cũng chẳng có đồng nào. Nói rồi, chị ấy lịch sự chào tôi, buồn bã đi.

Tôi đứng ở cửa, bàng hoàng, không thể tin nổi những gì mà vợ cũ của chồng nói. Ngẫm lại, anh chưa từng đưa tiền cho tôi chi tiêu, dù đã cưới hai tháng. Hơn nữa, khi tổ chức đám cưới cũng là tiền của tôi nhiều hơn. Anh cũng chưa từng mua cho bố mẹ tôi thứ gì. Trước đây tôi không để tâm đến vì tôi có tiền, giờ tự nhiên ngẫm lại, tôi thấy rất khó chịu. Hơn nữa, thấy tình cảnh vợ cũ của anh khốn khổ như thế, tôi lại thấy thương. Tôi có nên yêu cầu chồng thực hiện bổn phận làm cha và truy hỏi anh những điều anh còn giấu tôi không?

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Hiện tại tôi và Khoa đã có một đứa con chung, gia đình 4 người khá êm ấm. Hai vợ chồng làm việc tự do, thu nhập mỗi tháng cũng chỉ đủ chi tiêu, hiện vẫn đang phải thuê phòng trọ.

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