Sau đêm mặn nồng với bạn gái trong khách sạn, sáng ra đọc được tin nhắn giữa em và mẹ đẻ mà tôi run lẩy bẩy trước một 'bí mật động trời'

Để rồi đọc mấy tin nhắn phía trên từ tối hôm qua thì tôi run rẩy hiểu lý do tại sao. Hóa ra từ đầu Q vẫn giấu giếm tôi một bí mật tày đình.

Tôi và Q yêu nhau được 7 tháng nay, tình cảm tôi dành cho Q rất chân thành. Cô ấy là người con gái xinh đẹp, nết na, giỏi giang và tự lập. Chúng tôi xác định sẽ đi đến hôn nhân nên đã có quan hệ tình dục với nhau. Cuối tuần vừa rồi tôi và Q đi ăn tối, rồi qua đêm trong một nhà nghỉ. Sau đêm mặn nồng, sáng ra lúc tôi tỉnh dậy thì Q đang ở trong nhà tắm. Điện thoại của Q đặt trên chiếc tủ đầu giường bỗng báo có tin nhắn đến. Tôi tò mò cầm lên xem, là tin nhắn mẹ em gửi. Nghĩ mình có thể được coi là con rể tương lai nên tôi mở xem bà nhắn gì cho con gái.

Mẹ Q bảo cô ấy lúc về qua siêu thị mua ít đồ. Tôi nghĩ mẹ Q cũng thoáng thật, biết con gái qua đêm với bạn trai mà không có ý kiến gì. Để rồi đọc mấy tin nhắn phía trên từ tối hôm qua thì tôi run rẩy hiểu lý do tại sao. Hóa ra từ đầu Q vẫn giấu giếm tôi một bí mật tày đình. Ảnh minh họa: Internet “Đã xác định quan hệ với nó rồi thì cố gắng vun đắp con ạ. Mẹ chỉ mong một ngày được nhìn thấy con lấy chồng. Cắt hết quan hệ với mấy đứa bạn gái cũ đi nhé, đừng để nó nghi ngờ rồi hỏng hết”, tối qua khi biết Q đi hẹn hò với tôi, mẹ cô ấy đã dặn dò như vậy.

Hóa ra trước khi yêu tôi thì Q vốn thích con gái! Thật sự không thể tin nổi! Bảo sao xung quanh Q gần như không có mối quan hệ nào với đàn ông, tôi còn tưởng do cô ấy ngoan hiền, đời sống riêng tư sạch sẽ. Lát sau Q từ nhà tắm ra, thấy tôi đã đọc được tin nhắn, cô ấy tức giận giật lại điện thoại rồi lên án tôi tự tiện. Về chuyện trước đây thích con gái, Q bảo đó chỉ là cảm xúc nông nổi của tuổi trẻ, hiện tại đã xác định chuyện lâu dài với tôi thì cô ấy sẽ không hai lòng. Chuyện đã qua cả tuần mà tôi vẫn thấy băn khoăn quá. Quả thực Q là cô gái tốt, tôi không nỡ lòng chia tay. Nhưng còn quá khứ trước đây của Q thì sao, liệu có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của chúng tôi không?

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