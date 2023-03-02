U50 cưới được cô vợ trẻ, xinh đẹp 'phơi phới', tôi đành ngậm ngùi ly hôn sau nửa tháng đi công tác về

Những mệt mỏi, căng thẳng trong công việc, tôi không thể chia sẻ được với Thư. Dần dần, tôi cảm thấy không tìm được sự đồng điệu từ chính người vợ của mình.

45 tuổi mới lấy vợ nên tôi rất yêu chiều vợ của mình. Thư, vợ tôi, nhỏ hơn tôi 20 tuổi, còn trẻ trung, yêu đời và thích đi du lịch, đi chơi. Trong khi tôi muốn có con vì tuổi đã lớn thì vợ cứ dùng dằng, không muốn sinh con vội. Cô ấy nói muốn tận hưởng cuộc sống, tận hưởng tuổi thanh xuân. Với vợ, việc sinh con sớm chỉ làm cản trở việc đi du lịch, mua sắm của cô ấy mà thôi. Không chỉ tôi mà bạn bè, những người xung quanh cũng khuyên Thư nên sinh con. Kinh tế, nhà cửa của chúng tôi đã có đủ rồi. Đứa con sẽ là cầu nối, duy trì, thắt chặt tình cảm vợ chồng nên tôi cũng bảo Thư cứ việc sinh, tôi sẽ thuê bảo mẫu để chăm sóc mẹ và bé. Khi con tròn 3 tháng tuổi, nếu Thư muốn đi tập yoga hay gym để lấy lại vóc dáng thì tôi cũng ủng hộ chứ không gây khó dễ gì. Tôi chỉ cần có một đứa con để bồng bế, làm chỗ dựa khi về già thôi. Mặc tôi khuyên, vợ vẫn bỏ ngoài tai. Có lúc, cô ấy bực bội gắt gỏng, cho rằng tôi ỷ tiền mà ép cô ấy làm việc không thích. Tôi chán nản, chẳng thiết tha duy trì cuộc hôn nhân này nữa.

Ảnh minh họa: Internet Nửa tháng trước, tôi đi khảo sát công trình ở ngoại tỉnh. Trong thời gian đó, tôi vẫn hay gọi điện về cho vợ nhưng cô ấy lấy nhiều lý do để không nghe điện thoại. Thư nói tôi quá kiểm soát khiến cô ấy cảm thấy bức bối, thiếu không gian riêng để thở. Tôi cũng tiết chế lại, chỉ gọi điện vào buổi tối thì Thư lại bận đi chơi, hoặc muốn ngủ sớm nên chỉ nói qua loa vài ba câu. Những mệt mỏi, căng thẳng trong công việc, tôi không thể chia sẻ được với Thư. Dần dần, tôi cảm thấy không tìm được sự đồng điệu từ chính người vợ của mình. Hôm qua, tôi trở về nhà sau thời gian dài đi công tác. Cứ tưởng Thư sẽ chuẩn bị cơm canh chờ đợi chồng. Nào ngờ, tôi tranh thủ về lúc 4 giờ chiều và phải đợi cô ấy đến tận 9 giờ tối chỉ vì Thư đi nhậu nhẹt, hát hò với đồng nghiệp. Thấy tôi, cô ấy còn hỏi sao tôi về sớm thế?

Tôi pha cho vợ ly nước chanh để giải rượu. Sau đó, tôi bình tĩnh nói muốn ly hôn vì không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này. Tôi thấy vợ chấp nhận lấy mình không phải vì tình cảm mà vì thứ khác, có thể là vì tiền hoặc vì một lý do nào đó mà tôi cũng không hiểu rõ. Thư kinh ngạc nhìn tôi. Cô ấy không ngờ tôi lại đòi ly hôn. Thấy tôi kiên quyết, Thư vội vã xin lỗi, hứa hẹn sẽ sinh con cho tôi nhưng tôi không cần nữa. Bước chân vào cuộc hôn nhân này một cách chóng vánh có lẽ là sai lầm của tôi. Nhưng mới cưới chưa tròn năm đã ly hôn, tuổi lại lớn, tôi vẫn còn chút do dự. Theo mọi người, tôi có nên cho vợ cơ hội để sửa sai không?

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