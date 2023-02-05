Tưởng rằng lấy được chồng tốt, tôi khóc ngẹn khi phát hiện anh ta vẫn chu cấp tiền cho vợ cũ, sự thật đằng sau khiến tôi càng muốn ly hôn

Tâm sự 05/02/2023 12:02

Chồng cũng thường xuyên hứa với tôi rằng ngoài chuyện con cái, không có tơ tình nào với vợ cũ cả. Mấy lần tôi định gọi điện để răn đe vợ cũ của chồng nhưng chồng cứ ngăn cản.

Gần đây tôi thực sự bực mình vì chồng quan hệ loằng ngoằng với vợ cũ. Trước đây, cô ấy chơi bời bỏ đi theo người đàn ông khác ở một nơi xa. Sau khi ly hôn, tôi và chồng đến với nhau sống rất vui vẻ, nhưng một ngày đẹp trời, cô ấy lại quay về làm mọi cách đòi tái hôn. Âm mưu không thành công thì cô ấy lại tiếp tục yêu người khác. Kể từ khi cô ấy trở về, tôi chưa bao giờ có một cuộc sống yên bình.

Thời gian đầu, cô ấy lấy lý do bận nên ngày nào cũng nhờ chồng tôi đưa đón con gái chung đi học. Đến nỗi chồng tôi còn kêu ca mệt mỏi với vợ cũ. Rồi chuyện cô ấy nhập hộ khẩu, cũng nhờ quan hệ của chồng tôi, ngày nào cũng gọi điện thúc giục nhờ vả.

Tưởng rằng lấy được chồng tốt, tôi khóc ngẹn khi phát hiện anh ta vẫn chu cấp tiền cho vợ cũ, sự thật đằng sau khiến tôi càng muốn ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, tôi mới phát hiện, chồng mỗi tháng gửi cho vợ cũ 5 triệu. Tôi hỏi thì chồng bảo đó là tiền cấp dưỡng nuôi con. Đây cũng là lý do chính đáng nên tôi không có gì phải phàn nàn. Chồng cũng thường xuyên hứa với tôi rằng ngoài chuyện con cái, không có tơ tình nào với vợ cũ cả. Mấy lần tôi định gọi điện để răn đe vợ cũ của chồng nhưng chồng cứ ngăn cản.

Nhưng mới đây, tôi nhìn thấy thỏa thuận ly hôn của chồng và vợ cũ. Trong đó có ghi rằng, chia tay xong, chồng tôi phải bồi thường tuổi thanh xuân cho cô ấy 500 triệu. Tôi hỏi thì chồng mới thú nhận đó là sự thật. Anh còn nói, chính vì số tiền này mà vợ cũ liên tục gọi điện đòi, không để chồng tôi được yên ổn. Tôi hoang mang không hiểu vì sao chồng lại đồng ý với thỏa thuận ngu dốt như vậy, trong khi anh cũng không giàu có gì.

Tuần trước, tôi còn phát hiện, chồng vay mượn bạn thân, chuyển cho vợ cũ 150 triệu. Biết được chuyện, tôi nổi cáu không đồng ý cho anh làm như vậy nên đã ép chồng đòi lại số tiền trên. Nhưng anh nói rằng vẫn phải trả tiền thoản thuận ly hôn cho vợ cũ. Cô ấy cũng không có điều kiện, đang còn phải thuê nhà.

Giờ tôi không biết phải làm sao, tôi thực sự không thể chịu nổi việc chồng vẫn liên quan tiền nong với vợ cũ. Tôi nên làm gì?

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