Sẵn đang có hơi men trên người, tôi lỡ dại qua đêm với cô gái có diện mạo xấu xí, 1 tháng sau cuộc đời tôi thay đổi 360 độ vì câu nói này của cô ta

Tâm sự 05/02/2023 06:16

Lần đó, chúng tôi đi tụ tập bạn bè, ăn uống. Do vui quá nên tôi say không biết trời đất gì. Kết quả, đêm hôm đó tôi lên giường với cô nàng này. Kì lạ hơn là, sáng hôm sau tỉnh dậy, cô ấy chẳng trách cứ gì tôi. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy cũng là kiểu phụ nữ dám làm, dám chịu nên không muốn dây dưa, ép uổng.

Hiện tại đám cưới của chúng tôi đang gấp rút được chuẩn bị trong cảm xúc vẫn chưa tin nổi thực tế của tôi. Không chỉ người thân, bạn bè mà chính bản thân tôi cũng không nghĩ mình lại cưới vợ nhanh đến vậy. Đã thế, người mà tôi cưới lại là một thiên kim tiểu thư con nhà giàu có. Tôi tự thấy, dường như cuộc sống đã ưu đãi mình quá nhiều.

Bao năm lặn lội ở thành phố lập nghiệp, tôi luôn chán nản và thất vọng về bản thân khi chẳng có gì trong tay. Tôi làm một công việc nhàng nhàng, thu nhập cũng tàm tạm… Nói chung mọi thứ chỉ đủ để tôi tiêu chứ chẳng dư giả gì. Nhìn cảnh người ta nhà lầu, xe hơi còn mình vẫn còm cõi cảnh đi thuê nhà mà thấy thèm. Nhưng năng lực có hạn, tôi cũng chẳng dám mơ ước gì hơn.

Tôi cũng có một vài mối tình nhưng phần lớn hai đứa đều chủ động chia tay nhau trong hòa bình vì hiểu nếu đến với nhau sẽ rất khó khăn. Tôi là người thực tế, yêu nhau là một chuyện nhưng muốn hạnh phúc thì còn cần phải có tiền nữa. Những cô gái tôi yêu cũng cảnh nhà quê lên thành phố lập nghiệp, gia đình không khá giả gì, quê quán lại xa nhau, nếu chúng tôi lấy nhau thì vất vả trăm đường, rồi khổ cả con cái. Thế nên cứ yêu nhau được một thời gian, khi hiểu rõ hoàn cảnh của nhau tôi lại chủ động chia tay.

Sẵn đang có hơi men trên người, tôi lỡ dại qua đêm với cô gái có diện mạo xấu xí, 1 tháng sau cuộc đời tôi thay đổi 360 độ vì câu nói này của cô ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tính tới thời điểm tôi lấy vợ, tôi đang hẹn hò với một cô gái cùng quê. Thú thật, tôi cũng đã tính tới chuyện kết hôn với cô này. Cô ấy cũng cùng quê với tôi, dù kinh tế không khá khẩm nhưng chí ít hai đứa gần nhau. Nhưng quả đúng, cuộc sống không ai ngờ hết được. Chỉ sau 1 đêm, số tôi lại rẽ sang một con đường khác.

Không bao giờ tôi nghĩ mình lại kết hôn với một cô gái mới gặp vài lần như thế này. Cô ấy chơi với vài người bạn của tôi. Hai đứa cũng gặp nhau qua loa trong mấy dịp sinh nhật mà thôi. Ấn tượng của tôi về cô này không có gì đặc biệt vì nói thật là ngoại hình của cô ấy hơi xấu… Tôi đâu có ngờ, cô ấy lại là con một nhà giàu có.

Lần đó, chúng tôi đi tụ tập bạn bè, ăn uống. Do vui quá nên tôi say không biết trời đất gì. Kết quả, đêm hôm đó tôi lên giường với cô nàng này. Kì lạ hơn là, sáng hôm sau tỉnh dậy, cô ấy chẳng trách cứ gì tôi. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy cũng là kiểu phụ nữ dám làm, dám chịu nên không muốn dây dưa, ép uổng.

Ai ngờ đâu, độ hơn 1 tháng sau, cô ấy tìm tôi kêu có bầu. Tôi sốc lắm. Tôi không nghĩ thời đại này lại còn có những cô gái thiếu kĩ năng sống đến vậy khi không sử dụng thuốc tránh thai. Nhưng kinh ngạc hơn nữa là, cô ấy đề nghị cưới và toàn bộ chi phí đám cưới hay bất cứ khoản nào tôi cần sẽ do gia đình cô ấy lo liệu.

Tôi còn chưa kịp định thần thì người bạn của tôi (người biết rõ cô ấy nhất) cứ vỗ vai nói rằng số tôi hên. Thì ra cô ấy là tiểu thư con nhà giàu có. Sau mấy lần gặp, cô nàng cũng ưng tôi rồi, cô ấy thích vẻ điển trai của tôi thế nên mới chủ động như vậy chứ không phải một sự lỡ dở gì.

Tôi nghe mà choáng quá. Bỗng nhiên lại được “kén vợ” theo cách này. Nhưng nghĩ cô ấy đã có bầu, lại thiện chí như vậy, không cưới cũng không được. Vậy là tôi đồng ý. Cưới xong, gia đình cô ấy mua cho vợ chồng tôi một căn hộ trên thành phố này. Bố cô ấy còn hứa sẽ không để con rể phải kém ai, ông sẽ tin cho tôi một công việc ngon nghẻ.

Tôi nói lời chia tay với cô người yêu hiện tại để gấp rút chuẩn bị cho hôn sự. Tôi biết điều này nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng tôi là người sống thực tế. Với tôi hôn nhân cần có những nền tảng tốt mới có thể hạnh phúc dài lâu được. Bỗng nhiên chỉ vì 1 lần qua đêm, tôi nghiễm nhiên bước chân vào gia đình giàu có, cuộc đời tôi lại thay đổi đến bất ngờ.

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