Chồng nài nỉ xin 2 tỷ đồng để mua xe hơi, chiều anh tôi liền đồng ý không hề do dự, nào ngờ nhìn lên bảng tên người đứng tên chính chủ, tôi khóc không thành tiếng

Toàn bộ kế hoạch, tôi bàn bạc với chồng và nhận được sự đồng ý của anh. Bất kể việc gì trong gia đình, chúng tôi đều trao đổi với nhau như vậy. Quá trình tìm mua nhà, chồng chở tôi đi xem, anh còn chủ động nhờ bạn bè để ý giúp.

Kết hôn 15 năm, vợ chồng tôi xây được căn nhà 3 tầng và tiết kiệm khoản tiền 2 tỷ trong ngân hàng. Tôi dự tính số tiền đó để đầu tư, mua thêm bất động sản . Sau này có điều kiện cho con du học nước ngoài.

Mỗi khi có dịp ra ngoài du lịch, tụ tập bạn bè, lúc nào vợ chồng cũng kề cận, tình cảm đến mức mọi người phải ghen tỵ. Vậy mà, mọi sự đồng cam, cộng khổ, cùng nhau gây dựng tổ ấm suốt bao năm qua, bị chính chồng tôi đạp đổ.

Phải nhìn nhận, cuộc hôn nhân của chúng tôi khá hòa thuận, êm ấm. Hai vợ chồng hợp nhau mọi thứ: ăn uống, trang phục và cả khoản chăn gối.

Bạn tôi giới thiệu căn nhà đẹp, tôi đã xem và rất ưng ý, định báo chồng đến gặp chủ nhà, đặt cọc. Nào ngờ, chưa kịp mở lời, chồng nằng nặc đòi rút hết tiết kiệm, mua xe ô tô.

Anh thuyết phục vợ: ‘Giờ kinh tế gia đình mình cũng khá, lương lậu cao, nhà cửa khang trang rồi. Anh thấy mua thêm nhà cũng phí, tốt nhất mua chiếc ô tô, có việc gì đi đâu cũng tiện. Em hay công tác xa nhà, đi làm từ thiện…có xe anh đưa em đi, đỡ vất vả’.

Ảnh minh họa: Internet

Nghe chồng nói, tôi không đồng ý. Tôi mua thêm nhà, không phải để ở mà để kinh doanh. Ngay từ đầu, tôi cũng trình bày rõ ý đồ của mình với anh, chẳng hiểu sao anh thay đổi thái độ nhanh chóng đến vậy.

Bị vợ phản đối, chồng tôi tỏ thái độ buồn bã, giận dỗi suốt 1 tháng trời. Tôi vẫn bình thường nhưng chồng tạo khoảng cách, cố tình ‘chiến tranh lạnh’ với vợ.

Anh mang cả đồ ra phòng khách ngủ, mặc tôi động viên, khuyên nhủ. Cuối cùng, tôi đành nhượng bộ anh, cho nhà cửa yên ấm.

Chồng vui vẻ trở lại, đưa vợ đến cửa hàng chọn và xem xe. Ban đầu, tôi khuyên anh mua chiếc xe khoảng 700 triệu, số tiền còn lại gửi tiết kiệm vẫn có lãi hoặc mua căn chung cư cho thuê. Dù sao đây chỉ là phương tiện di chuyển, vài năm có điều kiện hơn, đổi xe chưa muộn.

Ông xã không nghe mà muốn mua chiếc xe sang, cho nở mày, nở mặt với thiên hạ. Cuối cùng chồng ưng ý chiếc ô tô 7 chỗ màu trắng, tổng cả thuế khoảng 2 tỷ đồng, vừa đủ số tiền tiết kiệm.

Tin tưởng, tôi cùng anh đến ngân hàng rút tiền rồi vội ra sân bay đi công tác 3 tuần. Chồng bảo tôi yên tâm, anh ra cửa hàng làm thủ tục. Khi tôi về, đã có xe vi vu.

Kết thúc chuyến công tác, buổi tối thấy mặt chồng nhưng không thấy xe, tôi gặng hỏi, anh lấp liếm nói cho bạn mượn về quê vài ngày.

Đến hẹn, vẫn chưa thấy xe đâu, tôi giục chồng đi lấy, anh vẫn tìm cách lảng tránh. Hỏi nhiều, anh quay sang gắt gỏng vợ con. Bực mình với thái độ không rõ ràng đó, tôi bí mật đến cửa hàng ô tô tìm hiểu.

Một nhân viên cũng là người giới thiệu mẫu mã xe cho hai vợ chồng nhiều ngày trước tiết lộ cho tôi biết sự thật, người đứng tên hợp đồng mua bán không phải chồng tôi mà là một cô gái tên Thao - 26 tuổi.

Nhân viên này nói, hôm mua xe, chồng tôi mang tiền đến, dẫn theo cô gái đó. Mặc dù ngạc nhiên nhưng nam nhân viên không dám hỏi thêm.

Lần theo địa chỉ và số điện thoại của Thao do nam nhân viên kia cung cấp, tôi đến căn nhà 2 tầng mới xây. Người ra mở cửa là cô gái đẹp, ăn mặc trễ nải, khuôn mặt sắc sảo.

Khi biết tôi là vợ Đức, cô không hề sợ hãi hay hoảng hốt mà nhìn tôi đầy khinh khỉnh. Thao hỏi tôi đến tìm cô làm gì?

Tôi đề cập đến chiếc ô tô Đức mới mua, Thao chẳng ngại ngần, đưa các giấy tờ xe do cô đứng tên.

‘Chị định đòi xe à? Tôi là chính chủ chiếc xe về mặt pháp luật, từ hợp đồng mua bán đến giấy tờ. Chồng chị tự nguyện mua tặng tôi. Chị về giải quyết với chồng chị, đừng làm phiền tôi nữa’, Thao chua ngoa nói.

Thao còn trơ trẽn thừa nhận, cặp kè với chồng tôi 2 năm nay. Chồng tôi nói chuẩn bị ly hôn vợ, hứa hẹn đủ điều, sẽ cưới Thao. Đến khi phát hiện Đức nói dối, cô giận dữ nhưng giấu kín trong lòng, rồi ngọt nhạt moi tiền của anh. Ngày nhận đăng ký xe cũng là lúc Thao đá chồng tôi khỏi cuộc đời cô không thương tiếc.

Cay đắng vì bị chồng phản bội, dối trá, tôi gần như phát điên, đập phá nhà cửa tan hoang, muốn trả thù gã chồng khốn nạn cho hả cơn hận.

Tôi ngu dại, mù quáng quá phải không? Xin hãy cho tôi lời khuyên.