'Tình một đêm' nồng cháy với gái quê ngoan hiền vì say rượu, sáng dậy định bù đắp, tôi chết điếng với hành động này của cô ấy

Tâm sự 20/02/2023 04:55

Lúc đó, tôi say quá nên không kiểm soát được bản thân mình. Tôi đã qua đêm với Thương trong đêm đó.

Tôi năm nay 30 tuổi, hiện đang làm kỹ sư xây dựng. Vì công việc nên tôi thường phải đi công tác nên hiếm khi tôi ở nhà. Đến tuổi này, tôi vẫn chưa lấy vợ, tôi hiểu rằng bố mẹ tôi cũng nhiều phần trông ngóng.

Tôi từng trải qua 4-5 mối tình, thoáng qua cũng có, dài hơi cũng có. Tuy nhiên, các mối tình của tôi chẳng đi đến đâu. Người thì nói tính cách không hợp với tôi, người thì ngoại tình trắng trợn vì “cô đơn, trống trải” do tôi thường xuyên đi công tác xa nhà. 

Gần đây, tôi mới quen biết Duyên - một cô gái khá xinh xắn, làm kế toán, kém tôi 4 tuổi. Chúng tôi mới hẹn hò được khoảng 3 tháng và thấy cả hai khá hợp nhau về tính cách lẫn quan điểm sống. Tuy nhiên, tôi muốn chờ đợi thêm chút thời gian để thử thách thêm tình cảm của hai đứa trước khi chính thức cầu hôn nàng.

Tuy nhiên, khi chuyện tình cảm của tôi với Duyên còn chưa đến đâu thì tôi gặp phải chuyện đau đầu. Số là nửa năm trước, mẹ tôi mới tuyển được Thương- một cô bé chừng 17, 18 tuổi đến nhà tôi làm giúp việc. Thương cùng quê với bố mẹ tôi, tính tình thật thà và khá chăm chỉ. Mẹ tôi bảo muốn thử thuê giúp việc trẻ vì giúp việc có tuổi thường hay đau ốm và thường cằn nhằn. Nhà tôi chỉ có 2 mẹ con, Thương ở nhà, mẹ tôi cũng có người tỉ tê, trò chuyện.

'Tình một đêm' nồng cháy với gái quê ngoan hiền vì say rượu, sáng dậy định bù đắp, tôi chết điếng với hành động này của cô ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ở nhà tôi khoảng nửa tháng, Thương có vẻ thích tôi. Cô ấy thường nhắn tin hỏi han, làm đồ ăn mà tôi thích, thỉnh thoảng nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Không phải tôi chê gì Thương nhưng tôi cảm thấy tôi với cô ấy không thể tiến xa nên ít nhiều vẫn giữ khoảng cách. Nhiều lần tôi cố tình nói rõ với Thương là tôi chỉ coi cô ấy là em gái nhưng có vẻ cô ấy vẫn cố tình không hiểu. Thương nhiều lần gửi quà đến tận chỗ làm của tôi khiến tôi khó xử. 

Hôm đó, tôi đi uống rượu mừng kết thúc dự án với đồng nghiệp trong công ty hơi quá chén. Về đến nhà, tôi thấy Thương vẫn chờ tôi và nói thằng mẹ tôi đã về quê có việc mấy ngày. Vừa đỡ tôi vào phòng ngủ, Thương vừa ôm chầm lấy tôi. Thấy tôi đẩy Thương ra, cô ấy càng lao vào hôn tôi ngấu nghiến. Thương nói yêu tôi thật lòng nên chỉ muốn một đêm trở thành người đàn bà của tôi. “Em yêu anh. Em không hối tiếc gì cả”, Thương nói với tôi.

Lúc đó, tôi say quá nên không kiểm soát được bản thân mình. Tôi đã qua đêm với Thương trong đêm đó. Sáng hôm sau thức dậy, tôi xin lỗi, mua thuốc tránh thai và đưa Thương chút tiền coi như để bù đắp cho cô ấy. Tuy nhiên, Thương đưa lại số tiền cho tôi và nói tất cả là do cô ấy tự nguyện.

Tôi cũng tính sẽ xin cho Thương một công việc khác chứ tôi thấy để Thương ở nhà tôi thế này không ổn. Thương thích tôi nên sẽ tận dụng mọi cơ hội để gần gũi tôi. Tôi lại sắp cưới vợ.

 

Mấy hôm nay, tôi như ngồi trên đống lửa, trong đầu quay cuồng bao suy nghĩ. Tôi nhiều lần nhắn tin cầu xin Thương đốt bỏ những tấm ảnh đó nhưng cô ấy chỉ im lặng. Thương nói yêu tôi và muốn tôi lấy cô ấy làm vợ. Tôi biết tình cảm của cô ấy dành cho tôi chỉ là tình cảm trẻ con, vụng dại. Tôi muốn làm cho cô ấy hiểu ra nhưng không biết phải làm sao cả. 

Mê muội lao vào khách sạn với tình cũ, sáng tỉnh dậy tôi liền tá hỏa, không tin vào mắt mình thấy người này đang đứng cạnh giường

Mê muội lao vào khách sạn với tình cũ, sáng tỉnh dậy tôi liền tá hỏa, không tin vào mắt mình thấy người này đang đứng cạnh giường

So với chồng sắp cưới, tình cũ của tôi đẹp trai, khéo ăn nói và quan trọng hơn cả là anh ta hiểu tôi đến chân tơ kẽ tóc. Ngồi nói chuyện với nhau, tôi cứ bị mê muội và kết quả là tôi không phân biệt được đúng sai, đồng ý đi nhà nghỉ với anh ta.

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