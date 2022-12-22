Tìm gặp chồng của tình địch giải quyết chuyện ngoại tình, tôi sửng sốt khi nhận về lời đề nghị gây sốc

Tâm sự 22/12/2022 15:52

Trong thời gian này, tôi đã cố gắng kiềm chế không để mình lún sâu vào những cuộc đánh ghen đau đớn, nhưng rồi tôi lại nhận được một lời đề nghị sốc.

Chồng của cô ta tỏ ra thản nhiên, còn đưa ra một lời đề nghị khiến tôi choáng váng.

Nhà cửa đang hạnh phúc, phát triển thì đùng một cái tôi phát hiện ra chồng ngoại tình. Không nỡ nhìn cảnh gia đình tan nát vì vẫn còn yêu và tin tưởng ở chồng, anh ấy luôn tốt với vợ con, tôi nghĩ chắc có thể anh bị người phụ nữ bên ngoài quyến rũ nên mới mắc sai lầm như vậy… Tôi đau đớn, khóc lóc, vật vã cả tuần không thiết tha ăn uống gì mà vẫn phải bình tĩnh khuyên can chồng, nhưng anh ấy chỉ ậm ừ rồi đâu lại vào đấy.

Tôi bắt đầu thử nhìn lại bản thân mình, xem có điều gì khiến chồng chán, chồng chê mới đi tìm người khác. Tôi thừa nhận, mình không còn trẻ, nhưng tôi cũng đâu có kém sắc, kém vóc dáng gì. So với cô bồ của chồng, tôi chỉ thua khoản trẻ, sảnh điệu và õng ẹo, chứ nếu để người ngoài so sánh thì chưa chắc cô ta hơn tôi điều gì.

Từ lúc có con đến nay, tôi vừa làm việc, vừa chăm con, lo thủ thứ việc nhà, việc bên nội, bên ngoại và cả công việc công ty nữa. Tôi cũng cố gắng tranh thủ tập luyện, giữ gìn sắc vóc chứ không phải là mặc kệ. Vậy mà chồng tôi nỡ phản bội tôi, trong khi tôi toàn tâm toàn ý cho gia đình và rất yêu và tin tưởng ở chồng. Mặc cho nhiều người khuyên bỏ chồng, tôi quyết giữ chồng để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Tìm gặp chồng của tình địch giải quyết chuyện ngoại tình, tôi sửng sốt khi nhận về lời đề nghị gây sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi học cách nhẫn nhịn, chu đáo hơn nữa với chồng con. Tôi tìm hiểu về ả bồ kia của chồng, hóa ra cô ta cũng đã có chồng con đàng hoàng, lại khá giả nữa nên cặp kè với chồng tôi chắc chắn là không phải vì tiền mà vì tình. Vậy nên nếu tôi có đi đ.ánh g.hen thì cũng vô ích, có khi là cơ hội để hai người họ sớm ly hôn và chung sống với nhau.

Dò la được chồng của cô ta, tôi chủ động một cuộc hẹn với anh ta để tìm cách kéo hai người ngoại tình kia trở về với gia đình. Trong khi tôi vừa kể vừa khóc thì anh ta lại tỏ ra bình thản. Anh ta không ngần ngại cho biết: ” Hai chúng tôi ở chung nhà nhưng gần như là việc ai nấy làm, không liên quan gì đến nhau. Vợ tôi có tiền, thiếu thốn tình cảm thì sớm hay muộn thì cô ta cũng đi tìm đến người đàn ông khác thôi. Tôi cũng không làm gì được vì nếu ly hôn tôi gặp bất lợi, thu nhập của tôi thấp hơn cô ta rất nhiều“.

Tìm gặp chồng của tình địch giải quyết chuyện ngoại tình, tôi sửng sốt khi nhận về lời đề nghị gây sốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi khẩn cầu anh ta tìm cách ngăn cản vợ ngoại tình thì bất ngờ nhận được lời đề nghị: ” Là đàn ông tôi bị lép vế trước vợ và bị phản bội nữa cũng rất khó chịu và mất mặt lắm chứ. Tôi không đủ khả năng để ngăn vợ vì cô ta luôn sống theo ý thích, không ai cản nổi. Tôi thấy chị xinh đẹp, dịu dàng thế này mà bị chồng phản bội kể ra cũng rất tội. Họ cặp với nhau thì hai chúng ta cũng cặp với nhau để trả đũa. Họ cắm sừng mình thì mình cắm sừng lại họ, chị thấy thế nào?“.

Tôi bất ngờ, choáng váng với ý kiến của anh ta. Dĩ nhiên là tôi từ chối lời đề nghị đó nhưng từ hôm đó đến nay anh ta liên tục gọi điện, nhắn tin để tán tỉnh, gạ gẫm khiến tôi thêm mệt mỏi. Tôi có nên trả đũa lại chồng hay là phải làm gì để chồng không ngoại tình nữa? Tôi có nên buông tay giải thoát khỏi cuộc hôn nhân mà tôi đang phải nếm trải đau khổ?

 

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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