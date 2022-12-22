‘Độn thổ’ vì vào nhầm nhà vệ sinh trong khu mua sắm, biết được bí mật bên trong, tôi ngất lịm

Đang tìm cách chuồn ra khỏi nhà vệ sinh nam thì bất chợt giọng nói của chồng ở phòng bên cạnh vang lên. Cuộc nói chuyện của anh và người bạn thân khiến tôi sốc nặng, thì ra bao lâu nay anh đã giấu diếm mẹ con tôi đi làm chuyện này sao?

Mua được khá nhiều đồ, 2 chị em định vào làm cốc café rồi về nhưng tôi buồn vệ sinh quá nên bảo chị ấy vào quán ngồi trước gọi đồ còn mình tranh thủ đi giải tỏa cho nhẹ người. Buồn quá, tôi cứ cắm đầu chạy vào nhà vệ sinh mà không nhìn xem khu nào là khu dành cho nam cho nữ nữa. Đóng vội cửa vào giải tỏa luôn nhìn ngó xung quanh tôi mới ớ người ra đây là phòng nam. Thế này thì nguy to rồi, giờ mà đi ra gặp gã nào kiểu gì cũng bị trêu rồi lại chỉ trỏ biến thái các kiểu.

Cuối tuần rảnh rỗi, tôi rủ chị hàng xóm đến trung tâm thương mại mua sắm ít đồ. Cũng lâu lắm rồi, kể từ ngày để cu Bi tôi không đi mua sắm gì cho bản thân vì bận bịu con cái, nhà cửa các kiểu. Hôm nay có thời gian, tiền phải mua cho thỏa thích mới được. Phụ nữ sau sinh phải tân trang lại nhan sắc ngay không chồng thấy xấu tệ mấy lão ấy lại đi tìm của lạ bên ngoài thì c.hết. Đàn ông dễ thế lắm nên cứ cảnh giác là vừa dù chồng tôi khá đoàng hoàng, không gái gú và luôn chỉ biết tới vợ con thôi.

Trần trừ ở trong đó 1 lát định mở cửa liều mình ra ngoài thì tôi nghe thấy giọng nói khá quen thuộc từ phòng bên cạnh vọng ra, hớn hở khoe với ông bạn đi cùng về em chân dài mất... 500 ngàn hôm qua.

Ảnh minh họa: Internet

Càng nghe tôi lại nhận ra đó chính là chồng mình. Trời đất ạ, 10 người thì 9 người đ.ánh giá anh là ông chồng tốt, không gái gú vậy mày lại đổ đốn như thế này sao? Đã thế thì tôi phải cho chồng 1 trận mới được.

Mở toang cánh cửa phòng vệ sinh ra, tôi trừng mắt nhìn chồng như muốn xé xác anh ra. Thấy tôi chồng và ông bạn kia sợ tái mặt ú ớ không nói được câu gì cả. Tôi cười khẩy chồng 1 cái rồi tát tặng anh cái tát như trời giáng rồi bước ra khỏi nhà vệ đi thẳng về nhà mà quên mất bà chị hàng xóm đang ngồi đợi mình ở quán café.

Ảnh minh họa: Internet

Thấy tôi dọn hết đồ đạc, bế con đi bố mẹ chồng chạy ra hỏi chuyện gì thì tôi thẳng thắn bảo con trai họ đã ngoại tình. Điều đó tôi không bao giờ chấp nhận được nên quyết định ra đi, tôi ghê tởm anh, ghê tởm con người cứ tỏ ra là người chồng tốt yêu thương vợ con nhưng thực chất tất cả là giả tạo để che giấu bí mật khủng khiếp đó là chuyện đi gái của anh.

Vừa xuống taxi về nhà ngoại, mang được đồ vào trong nhà cái thì chồng đã lao đến xin lỗi tôi các kiểu. Anh hứa này hứa kia nhưng tôi không chấp nhận lời xin lỗi ấy. Chẳng lẽ cứ đi gái về xin lỗi vợ 1 câu là xong ư? Tôi chẳng phải tuýp phụ nữ nhu mì, dễ mủi lòng bởi lời dối trá của kẻ phản bội. Ly hôn – là cách tôi chọn để dạy cho anh 1 bài học nhớ đời và để cho anh thấy tôi sẵn sàng vứt bỏ anh khi anh dám đ.âm nén mẹ tôi những nhát dao như thế. Dù ai có nói tôi tuyệt tình, nhẫn tâm với với chồng thì tôi cũng mặc kệ bởi với tôi sau chia tay chỉ còn là hận thù và vết thương lòng không bao giờ lành được.