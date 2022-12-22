Chồng nghi ngờ vì cứ mỗi lần đi công tác về là thấy vợ nằm đợi mình, hôm ấy về sớm hơn một ngày, vừa lật chăn, anh thấy điều khủng khiếp phía dưới

Tâm sự 22/12/2022 12:34

Tưởng vợ thương nhớ mình nên lần nào về anh cũng mừng húm, háo hức lao vào dành điều ngọt ngào cho nhau. Nhưng đêm hôm nay thì không như thế.

Tin tưởng một nửa của đời mình chẳng phải là điều làm đúng sao? Nếu không đúng thì sẽ là sai thôi. Trên đời này anh đã quên mất cái nguyên tắc rằng chẳng phải như thế. Anh không phải người như vậy. Tin tưởng một người để rồi người ta sẽ tốt với mình. Sai rồi, tin một người là niềm tin bản thân dành cho đối phương. Nhưng để đáp lại cái lòng tin ấy thì còn phụ thuộc vào họ.

Anh cũng thế, chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có ngày anh phát hiện ra rằng mình bị lừa dối suốt bấy lâu nay. Từ nhỏ anh đã tự lập, gia đình của anh không phải một gia đình giàu có cao sang gì. Thế nên anh tự thân vận động từ bé, bất cứ lúc nào cũng muốn mình thật giỏi để sau này kiếm nhiều tiền lo cho bố mẹ ở quê.

Cho đến cái ngày anh gặp người con gái đó, anh càng tự hứa với bản thân mình rằng phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều hơn cả thế thì mới có cơ hội để ở bên cạnh người con gái ấy. Yêu cô chỉ vì sự ngây thơ trong sáng của một cô gái, rồi anh tốt nghiệp đi làm kiếm tiền.

Chồng nghi ngờ vì cứ mỗi lần đi công tác về là thấy vợ nằm đợi mình, hôm ấy về sớm hơn một ngày, vừa lật chăn, anh thấy điều khủng khiếp phía dưới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự tự lập và cố gắng của anh cũng cho anh được một vị trí chắc chắn trong sự nghiệp của mình sau hơn 2 năm. Năm đó cô gái nhỏ anh yêu cũng đã tốt nghiệp, anh rước nàng về dinh hạnh phúc như chưa từng có hạnh phúc nào trọn vẹn đến với anh đến thế. 1 lúc có vợ xinh đẹp, lại còn có được cơ hội thăng quan tiến chức trong công việc khó tìm.

Kết hôn xong anh chị ở 1 căn chung cư do bố mẹ vợ mua tặng vì gia đình nhà vợ có điều kiện. Nhưng anh không muốn vợ tiêu tiền của bố mẹ nên tự nhủ cố gắng kiếm tiền cho vợ tiêu. Anh thường xuyên phải đi công tác vì công việc của mình, vợ còn trẻ nên đề nghị 2 năm nữa mới có con. Vậy mà, chuyện có con ấy mãi chỉ có thể nằm trong dự định mà thôi.

Khi mà cô đã phản bội lại niềm tin và tình yêu của anh như thế. Hôm đó cũng như mọi khi, anh vẫn đi công tác gần 1 tuần mới về tháng nào cũng vậy. Cứ về đến nhà thấy vợ nằm k.hỏa t.hân đợi mình sẵn háo hức lao vào tưởng vợ thương nhớ mình. Lần nào anh cũng âu yếm vợ và có một đêm ngọt ngào dành cho nhau.

Chồng nghi ngờ vì cứ mỗi lần đi công tác về là thấy vợ nằm đợi mình, hôm ấy về sớm hơn một ngày, vừa lật chăn, anh thấy điều khủng khiếp phía dưới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng hôm ấy thì chẳng còn cái đêm ngọt ngào nữa. Anh đi công tác về sớm hơn 1 ngày. Vì muốn dành điều bất ngờ ấy cho vợ nên anh giấu tiệt chuyện mình đã xong việc và về trong tối nay. Anh về nhà, thấy vợ vẫn là chiếc váy ngủ mỏng quyến rũ đang nằm trong chăn đợi mình, hở 1 phần cơ thể khiến anh rạo rực lập tức chạy đến ôm lấy vợ rồi hôn vợ. Thế nhưng, sờ xuống dưới anh mới giật mình khi thấy chiếc chân kì lạ đầy lông của vợ. Đang bàng hoàng chưa hết thì anh sửng sôt nhìn vợ và thấy đầu một người đàn ông khác đã mở lên. Anh nhìn chị đầy căm hận.

Anh bỏ đi ra khỏi nhà. Đúng rồi, căn nhà này cũng đâu có phải là của anh. Anh cười, anh nhẹ nhàng cười trong đau khổ rồi lang thang thành phố về đêm. Cay đắng quá, anh đã cố gắng phấn đấu để leo lên được đến ngày hôm nay, để có cho mình được một công việc tốt có thể lo lắng cho tương lai vợ con sau này.

Nhưng sau tất cả những gì anh làm thì đổi lại đó chính là sự phản bội lại tình yêu của anh, người vợ ấy đã khiến anh đau khổ đến vô cùng. Giờ thì còn gì nữa, mọi thứ đã quá sai cả rồi. Mỗi lần 1 sai nặng hơn. Cố gắng đến thế để giờ anh chỉ còn lại công việc của mình.

Con người ta hình như vẫn tham lam quá. Có một gia đình đang yên ấm hạnh phúc vậy mà cô lại phản bội chồng. Giờ thì có sửa sai cũng chẳng còn có cơ hội ấy, rồi một ngày cuộc sống của cô và anh sẽ thế nào ở tương lai?

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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