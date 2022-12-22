Đêm tân hôn vừa dứt cơn mặn nồng, chồng ghé tai đưa ra yêu cầu này khiến tôi nóng ran mặt, toan bỏ đi, khóc không thành lời

Anh nói nhà chật chội, có mỗi 2 phòng, bố mẹ và vợ chồng tôi đã ở hết. Còn em trai thì phải ngủ ngoài phòng khách.

Chỉ vì một câu nói của chồng mà cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được. Số là chúng tôi đã nên duyên vợ chồng, sự gì cũng là tình yêu nên phải vun đắp lâu dài, suy tính cho cuộc sống sau này. Nhưng chuyện gì đến cũng đến, dù sao tôi vừa chân ướt chân ráo về nhà, vây mà đêm tân hôn, anh đã ngỏ lời điều này:

Chồng tôi thì làm xa nhà, mỗi tháng chỉ về có vài ngày rồi lại đi luôn. Anh bảo sau này mỗi tháng về chơi nhà thì chồng sẽ qua nhà vợ ở với tôi. Anh nói điều kiện còn khó khăn, không nên ra ở riêng làm gì cho tốn kém. Trước mắt cứ ở nhờ nhà bà ngoại để tiết kiệm tiền và sau này nhờ bà chăm sóc các cháu dễ dàng hơn.

Cuối năm nay em trai cũng cưới, nếu chúng tôi ở lại nhà thì em ấy không có chỗ cưới vợ. Chồng bảo nhà bà ngoại rộng rãi, còn thừa 3 phòng, vì vậy tôi nên về đó mà sống.

Nhà nội gần chỗ làm hơn 4 cây số, thế mà chồng lại muốn tôi đến nhà ngoại sống. Dường như anh đang lo cho em trai không có chỗ ở, lo cho ông bà nội phải vất vả chăm sóc các cháu. Thế anh không nghĩ đến chuyện tôi về nhà ngoại, rồi sinh con ở đó, bố mẹ tôi sẽ vất vả sao.

Với lại tôi không muốn lấy chồng lại tới nhà mẹ đẻ ở, làm như thế mọi người nói những lời không hay. Chồng bảo không quan tâm đến mọi người nói gì, tôi vẫn nên về nhà ngoại ở để được thoải mái hơn.

Tối hôm kia, chồng tôi đã quay trở lại cơ quan, tôi đến nhà ngoại thăm dò thái độ của mọi người. Khi biết tôi về nhà, vợ chồng anh trai và em trai cũng đến chơi. Lúc có mặt đông đủ cả nhà, tôi nói ra nguyện vọng của mình là muốn về nhà mẹ sống một thời gian và chồng đã đồng ý.

Ngay lập tức cả nhà phản đối gay gắt, bố mẹ thì lo lắng tôi và nhà chồng đã xảy ra xích mích gì đó. Còn những người kia nói là con gái lấy chồng phải theo nhà chồng, về nhà ngoại ở người ta cười cho.

Sau 30 phút thảo luận, cuối cùng bố mẹ bảo luôn để một phòng đón vợ chồng tôi đến ở. Nhưng anh và em trai tôi lại khuyên ở nhà chồng hoặc ra ở riêng.

Đứng trước hai ý kiến trái chiều, tôi không biết nên sống ở đâu nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên với!