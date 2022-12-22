Đêm tân hôn vừa dứt cơn mặn nồng, chồng ghé tai đưa ra yêu cầu này khiến tôi nóng ran mặt, toan bỏ đi, khóc không thành lời

Tâm sự 22/12/2022 11:54

Cả đêm trằn trọc không ngủ, tôi không hiểu sao chồng có thể nói như vậy với mình. Anh không nghĩ đến tâm trạng và hoàn cảnh gia đình tôi sao?

Chỉ vì một câu nói của chồng mà cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được. Số là chúng tôi đã nên duyên vợ chồng, sự gì cũng là tình yêu nên phải vun đắp lâu dài, suy tính cho cuộc sống sau này. Nhưng chuyện gì đến cũng đến, dù sao tôi vừa chân ướt chân ráo về nhà, vây mà đêm tân hôn, anh đã ngỏ lời điều này:

Anh nói nhà chật chội, có mỗi 2 phòng, bố mẹ và vợ chồng tôi đã ở hết. Còn em trai thì phải ngủ ngoài phòng khách.

Cuối năm nay em trai cũng cưới, nếu chúng tôi ở lại nhà thì em ấy không có chỗ cưới vợ. Chồng bảo nhà bà ngoại rộng rãi, còn thừa 3 phòng, vì vậy tôi nên về đó mà sống.

Đêm tân hôn vừa dứt cơn mặn nồng, chồng ghé tai đưa ra yêu cầu này khiến tôi nóng ran mặt, toan bỏ đi, khóc không thành lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi thì làm xa nhà, mỗi tháng chỉ về có vài ngày rồi lại đi luôn. Anh bảo sau này mỗi tháng về chơi nhà thì chồng sẽ qua nhà vợ ở với tôi. Anh nói điều kiện còn khó khăn, không nên ra ở riêng làm gì cho tốn kém. Trước mắt cứ ở nhờ nhà bà ngoại để tiết kiệm tiền và sau này nhờ bà chăm sóc các cháu dễ dàng hơn.

 

Nhà nội gần chỗ làm hơn 4 cây số, thế mà chồng lại muốn tôi đến nhà ngoại sống. Dường như anh đang lo cho em trai không có chỗ ở, lo cho ông bà nội phải vất vả chăm sóc các cháu. Thế anh không nghĩ đến chuyện tôi về nhà ngoại, rồi sinh con ở đó, bố mẹ tôi sẽ vất vả sao.

 

Với lại tôi không muốn lấy chồng lại tới nhà mẹ đẻ ở, làm như thế mọi người nói những lời không hay. Chồng bảo không quan tâm đến mọi người nói gì, tôi vẫn nên về nhà ngoại ở để được thoải mái hơn.

Tối hôm kia, chồng tôi đã quay trở lại cơ quan, tôi đến nhà ngoại thăm dò thái độ của mọi người. Khi biết tôi về nhà, vợ chồng anh trai và em trai cũng đến chơi. Lúc có mặt đông đủ cả nhà, tôi nói ra nguyện vọng của mình là muốn về nhà mẹ sống một thời gian và chồng đã đồng ý.

Ngay lập tức cả nhà phản đối gay gắt, bố mẹ thì lo lắng tôi và nhà chồng đã xảy ra xích mích gì đó. Còn những người kia nói là con gái lấy chồng phải theo nhà chồng, về nhà ngoại ở người ta cười cho.

Sau 30 phút thảo luận, cuối cùng bố mẹ bảo luôn để một phòng đón vợ chồng tôi đến ở. Nhưng anh và em trai tôi lại khuyên ở nhà chồng hoặc ra ở riêng.

Đứng trước hai ý kiến trái chiều, tôi không biết nên sống ở đâu nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên với!

 

Vợ chồng anh cả vừa mượn nợ xây nhà xong thì mẹ đuổi đi, nghe thấy vậy, chị dâu cười trừ rồi nói một câu khiến bà tái mặt xấu hổ bỏ ra ngoài

Vợ chồng anh cả vừa mượn nợ xây nhà xong thì mẹ đuổi đi, nghe thấy vậy, chị dâu cười trừ rồi nói một câu khiến bà tái mặt xấu hổ bỏ ra ngoài

Cứ nghe lời đáp trả của chị thế này mà thấm quá thấm, phận làm con không quên đạo hiếu nhưng lẽ phải cũng đặt lên hàng đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 51 phút trước
Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng